中國被指「求誇獎」遭拒　外交官是否弄巧成拙

全球疫情仍然嚴峻,各國面臨防控和經濟恢復的雙重壓力。此時針對中國疫情數據、政府應對以及輿論宣傳的批評,卻成為了一大焦點。其中很多批評聲,甚至來自一些被視為和中國關係友好、或是對中國持温和態度的國家和官員。

當中國疫情終於見到黎明的曙光,同時努力用分享防疫經驗、出口和捐贈防疫物資,試圖展現大國責任時,遭遇到了比疫情初期更為猛烈地批評——亦不知中國外交官是否有預想到當下這種被動局面。

一場關於「中國防疫」的宣傳攻勢?

近期,關於中國外交官「鼓勵別國政府積極評價北京」的報道頗受關注。

德國的《星期日世界報》(Welt am Sonntag)近日曝光,一份日期在4月22日,德國內政部與德國綠黨(Green Party)議員的通信顯示,中國外交官員正在通過個人的接觸試圖影響德國政府,以獲得後者對中國防控新冠肺炎疫情上積極的公開評論,而德國政府並沒有「順從」這些請求。

據悉,中國駐柏林大使館已經表示,該報道不實且不負責任。但是這一報道顯然引起了國際輿論的關注,英媒路透社、法國國際廣播電台(RFI)以及美國的一些右翼媒體都報道了這一消息。

歐洲的疫情仍未結束,各地忙於抗疫。圖為德國中部城市魏瑪民族劇院前的詩人歌德(Johann Wolfgang von Goethe)、席勒(Friedrich Schiller)雙人雕像上被人戴上了口罩。(AP)

實際上,《星期日世界報》在4月早些時候已經有報道稱,德國憲法保護聯邦辦公室(Federal Office for the Protection of the Constitution)認為,北京方面正在發起一場宣傳運動,以激起外界對「病毒來源於中國」的質疑。

而德國政府也不是第一個披露北京「宣傳攻勢」的官方機構。

4月初,美國威斯康星州參議院議員羅斯(Roger Roth)在接受媒體採訪時披露,他在2月連續收到兩封來自中國駐芝加哥總領館的電子郵件,希望該州能夠通過一項「表達與中國人民團結抗疫」的決議,且隨信附上了擬好的決議草案,其中有大量誇讚中國防疫的內容。羅斯對此回覆了「瘋子」(Nuts)二字,並且對媒體表示他非常憤怒。

這一消息不僅有當地右翼媒體集中報道,也出現在《紐約時報》的一篇關於中國「物資捐贈外交」引起中美更大沖突的報道中,以示北京一些官員「以出人意料的力度推進北京的防疫敘事」。

除此之外,西方主流媒體還聚焦了一則消息,即歐盟在中國的「遊說」之下,將一份報告中關於中國「全球假情報運動」的說法刪除,對批評北京防疫的相關措辭進行了修飾和軟化。美國政治新聞網Politico、Vox新聞網等媒體均將此作為中國政府試圖控制輿論、捍衛聲譽的最新例證。

中國外交部發言人趙立堅(右)的Twitter風波,演變成對中國發起「假情報」的討論。(新華社)

對此,中國外交部發言人耿爽在4月27日回應,「中方一貫反對製造和傳播虛假信息,反對任何人、任何機構採取這種行為。中方是虛假信息的受害者,不是發起者。」他還表示,中方是靠自身的艱苦努力、真誠態度和責任擔當贏得了國際社會的讚許。這不是靠散布虛假信息就能得來的。

帶上濾鏡的「魅力攻勢」

其實,以上所有的「遊說」活動,如果主角不是中國,如果當下沒有疫情放大本就存在的矛盾,可能根本不會引起注意,更不至於引發憤怒或擔憂。

試想,從中共建政以來,哪一代外交官不曾「鼓勵」他國積極評價中國呢?無論是在國際上宣介自己,還是廣交朋友,無不是讓對方更加了解中國、認可中國的方式。

不止中國,任何一個國家的外交,又何曾少了一國元首的「魅力攻勢」,外交官何曾停止用人際關係撬動外交關係呢?這本就是各國司空見慣的。

何況,中國的外交官和使領館官員,毫無權力和立場去「要求」別國積極評價,更沒有威脅施壓之手段,又何來「控制輿論」、「順從」與否一說?西方輿論顯然把「遊說」和「要求」劃了等號,這種對中國外交的認識也體現了對中國本身的認識。

所謂中國「要求」的誇獎,不過是世衛組織早已公開對中國表達的肯定。圖為3月12日,中國與WHO在北京以視頻連線方式舉辦新冠肺炎防治中國經驗國際通報。(新華社)

回看這份讓美國官員「憤怒」的決議文件,其中提到「中國封城、快速建方艙醫院的防疫措施對全球抗疫至關重要」;中國一直「透明且迅速」的與世衛組織(WHO)和國際社會共享信息等等。這些語言和世界衛生組織此前對中國的肯定一致,並不具有「輸出意識形態」的色彩。反而是羅斯此後在州政府通過的決議中,列舉了諸多中國政府的「侵犯人權」和「侵犯自然環境」的例證,更像是借疫情在對北京進行政治抨擊。

而所謂的被中國「遊說」過後的歐盟報告,最終指出「來自俄羅斯和(在較小程度上)中國政府官方和政府支持的消息,持續廣泛地傳播陰謀論和虛假信息。」從「全球假情報運動」到「官方傳播陰謀論和虛假信息」,這種細微差異實在和「控制輿論」相去太遠。

可見,輿論對中國外交影響的解讀和擔憂,體現的恰好是西方在抗疫關頭對中國焦慮的加深,加之外界近期對中國外交「戰狼化」的認識,幾乎把中國外交活動都加上了陰謀論的濾鏡。

中國希望改善自身形象是真。或許要在這種輿論紛爭中獲得高地,外交官還需要更加聰明的方式。不過這種專屬中國的濾鏡的確是外交官們面臨的現實阻礙。