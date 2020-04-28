中國被指「求誇獎」遭拒　外交官是否弄巧成拙

全球疫情仍然嚴峻，各國面臨防控和經濟恢復的雙重壓力。此時針對中國疫情數據、政府應對以及輿論宣傳的批評，卻成為了一大焦點。其中很多批評聲，甚至來自一些被視為和中國關係友好、或是對中國持温和態度的國家和官員。

當中國疫情終於見到黎明的曙光，同時努力用分享防疫經驗、出口和捐贈防疫物資，試圖展現大國責任時，遭遇到了比疫情初期更為猛烈地批評——亦不知中國外交官是否有預想到當下這種被動局面。

一場關於「中國防疫」的宣傳攻勢？

近期，關於中國外交官「鼓勵別國政府積極評價北京」的報道頗受關注。

德國的《星期日世界報》（Welt am Sonntag）近日曝光，一份日期在4月22日，德國內政部與德國綠黨（Green Party）議員的通信顯示，中國外交官員正在通過個人的接觸試圖影響德國政府，以獲得後者對中國防控新冠肺炎疫情上積極的公開評論，而德國政府並沒有「順從」這些請求。

據悉，中國駐柏林大使館已經表示，該報道不實且不負責任。但是這一報道顯然引起了國際輿論的關注，英媒路透社、法國國際廣播電台（RFI）以及美國的一些右翼媒體都報道了這一消息。

歐洲的疫情仍未結束，各地忙於抗疫。圖為德國中部城市魏瑪民族劇院前的詩人歌德（Johann Wolfgang von Goethe）、席勒（Friedrich Schiller）雙人雕像上被人戴上了口罩。（AP）

實際上，《星期日世界報》在4月早些時候已經有報道稱，德國憲法保護聯邦辦公室（Federal Office for the Protection of the Constitution）認為，北京方面正在發起一場宣傳運動，以激起外界對「病毒來源於中國」的質疑。

而德國政府也不是第一個披露北京「宣傳攻勢」的官方機構。

4月初，美國威斯康星州參議院議員羅斯（Roger Roth）在接受媒體採訪時披露，他在2月連續收到兩封來自中國駐芝加哥總領館的電子郵件，希望該州能夠通過一項「表達與中國人民團結抗疫」的決議，且隨信附上了擬好的決議草案，其中有大量誇讚中國防疫的內容。羅斯對此回覆了「瘋子」（Nuts）二字，並且對媒體表示他非常憤怒。

這一消息不僅有當地右翼媒體集中報道，也出現在《紐約時報》的一篇關於中國「物資捐贈外交」引起中美更大沖突的報道中，以示北京一些官員「以出人意料的力度推進北京的防疫敘事」。

除此之外，西方主流媒體還聚焦了一則消息，即歐盟在中國的「遊說」之下，將一份報告中關於中國「全球假情報運動」的說法刪除，對批評北京防疫的相關措辭進行了修飾和軟化。美國政治新聞網Politico、Vox新聞網等媒體均將此作為中國政府試圖控制輿論、捍衛聲譽的最新例證。

中國外交部發言人趙立堅（右）的Twitter風波，演變成對中國發起「假情報」的討論。（新華社）

對此，中國外交部發言人耿爽在4月27日回應，「中方一貫反對製造和傳播虛假信息，反對任何人、任何機構採取這種行為。中方是虛假信息的受害者，不是發起者。」他還表示，中方是靠自身的艱苦努力、真誠態度和責任擔當贏得了國際社會的讚許。這不是靠散布虛假信息就能得來的。

帶上濾鏡的「魅力攻勢」

其實，以上所有的「遊說」活動，如果主角不是中國，如果當下沒有疫情放大本就存在的矛盾，可能根本不會引起注意，更不至於引發憤怒或擔憂。

試想，從中共建政以來，哪一代外交官不曾「鼓勵」他國積極評價中國呢？無論是在國際上宣介自己，還是廣交朋友，無不是讓對方更加了解中國、認可中國的方式。

不止中國，任何一個國家的外交，又何曾少了一國元首的「魅力攻勢」，外交官何曾停止用人際關係撬動外交關係呢？這本就是各國司空見慣的。

何況，中國的外交官和使領館官員，毫無權力和立場去「要求」別國積極評價，更沒有威脅施壓之手段，又何來「控制輿論」、「順從」與否一說？西方輿論顯然把「遊說」和「要求」劃了等號，這種對中國外交的認識也體現了對中國本身的認識。

所謂中國「要求」的誇獎，不過是世衛組織早已公開對中國表達的肯定。圖為3月12日，中國與WHO在北京以視頻連線方式舉辦新冠肺炎防治中國經驗國際通報。（新華社）

回看這份讓美國官員「憤怒」的決議文件，其中提到「中國封城、快速建方艙醫院的防疫措施對全球抗疫至關重要」；中國一直「透明且迅速」的與世衛組織（WHO）和國際社會共享信息等等。這些語言和世界衛生組織此前對中國的肯定一致，並不具有「輸出意識形態」的色彩。反而是羅斯此後在州政府通過的決議中，列舉了諸多中國政府的「侵犯人權」和「侵犯自然環境」的例證，更像是借疫情在對北京進行政治抨擊。

而所謂的被中國「遊說」過後的歐盟報告，最終指出「來自俄羅斯和（在較小程度上）中國政府官方和政府支持的消息，持續廣泛地傳播陰謀論和虛假信息。」從「全球假情報運動」到「官方傳播陰謀論和虛假信息」，這種細微差異實在和「控制輿論」相去太遠。

可見，輿論對中國外交影響的解讀和擔憂，體現的恰好是西方在抗疫關頭對中國焦慮的加深，加之外界近期對中國外交「戰狼化」的認識，幾乎把中國外交活動都加上了陰謀論的濾鏡。

中國希望改善自身形象是真。或許要在這種輿論紛爭中獲得高地，外交官還需要更加聰明的方式。不過這種專屬中國的濾鏡的確是外交官們面臨的現實阻礙。