【新冠肺炎】中國為何還在向美國運送醫療物資？

美國國內的新冠肺炎（COVID-19）疫情還在惡化，確診人數已經逼近100萬。疫情之下，美國卻時不時將矛頭指向中國。比如，美媒在4月24日曝光了一份一份共和黨參議院全國委員會向競選機構發送的備忘錄，這份長達57頁的備忘錄建議共和黨候選人通過「積極進攻中國」來應對疫情危機。

上到美國總統特朗普（Donald Trump）稱中國隱瞞病情、美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）稱要調查中國，下到美國的密蘇里州、密西西比州對華提起訴訟並要求中國賠償等等都已經說明，美國政壇反華情緒有多嚴重。

對於美國的指責，北京則反擊稱，這是美國在「詆譭抹黑中方」「是搞政治操作」。

中國與美國你來我往大打口水戰的同時，中國的醫療物資等則源源不斷地運至美國。中國外交部發言人華春瑩4月26日在Twitter上稱，中國已提供美國逾24億個口罩，平均每個美國人可以分到7個。另外，有數據統計，到目前為止，中國為美國提供了大約5,000台呼吸機，2.58億副手套，2,920萬件防護服和313萬副護目鏡。

根據中國官方的數據顯示，3月1日至4月25日，中國共驗放出口主要防疫物資價值550億人民幣，包括口罩211億隻、防護服1.09億件、護目鏡3,294萬副、病人監護儀11萬台、紅外測温儀929萬件、外科手套7.63億雙。

從這些數據可以看出，中國向美國提供的醫療物資佔中國出口的醫療物資有很大的比重。美國國內急需大量醫療物資，從此前美國攔截盟友的口罩就可以看出。

面對美國的指責，中國並沒有以物資相威脅讓美國閉嘴。為何會這樣？

抗疫才是重點

中國所面對的是來自美國的政治攻擊，這是美國政府為了轉移國內批評所採取的方式。中國在與美國打輿論戰。當中國認為美國的很多說法站不住腳時，要從輿論上進行反擊。口水戰該打就打。這種形式的較量已經是兩國的常態。

口水戰是一回事，提供給美國醫療物資是另外一回事，兩者並不能相掛鈎。中國不滿的是美國政客的「抹黑」，但中國不能因某些信口開河的政客而不提供醫療物資，畢竟這些物資關乎人命。

在疫情問題上，特朗普對內誇讚自己做得好，對外則抱怨中國、世界衛生組織等通報不及時。（Reuters）

再者，新冠肺炎病毒不分國界，已經成為全球性的議題，合作抗疫是全球的主流，也應該是中美的主調。在這樣的危機面前，中國如果動輒以政治紛爭為由來威脅他國，容易落他人口實，與中國宣揚的構建「命運共同體」不符，中國在國際道義上也失了人心。

美國的疫情是全球疫情的重要一環。有不少學者警告稱，全球疫情的解決不取決於控制得最好的國家，而是控制得最差的國家。現下，美國的確診人數已經是全球最高。如果美國的疫情難以解決，全球的抗疫形勢都不樂觀。不管美國政客的聲音有多聒噪，控制疫情是頭等大事，中國不能在這件事上與美國政客賭氣。

還是經濟

中國提供給美國醫療物資是在幫助其儘快從疫情中擺脱出來。新冠肺炎嚴重衝擊美國的經濟，各州封鎖、停業、停產。白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）4月27日預測，第二季度，美國經濟可能會出現大蕭條時期以來最大的萎縮程度，達到萎縮20%-30%。

美國是中國的前三大貿易伙伴之一。中美之間已經是「你中有我、我中有你」時，美國經濟難以擺脱疫情，中國的經濟也將受到影響，尤其會拖累中國的出口。

另外，美國是全球最大的經濟體，國際上也依然是以美元為中心的國際貨幣體系。如果美國經濟難以恢復，全球經濟也會為此所困。2008年，美國發生次貸危機，引發了「金融海嘯」。按照國際貨幣基金組織的預測，2020年，全球經濟增長將是-3%。有不少學者認為，此次疫情的影響要遠超2008年。

中國已經控制住了疫情，但全球化之下，中國不可能「獨善其身」，要儘可能降低全球經濟衰退對自己的影響，在這個時候，中國有必要拉美國一把。幫助美國其實是在幫助中國自己。