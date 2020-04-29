【新冠肺炎】被中國官方瞄準反擊的「蓬佩奧們」

中國政府4月27日通過央視《新聞聯播》播放了1分18秒的題為《散播「政治病毒」的蓬佩奧正把自己變成人類公敵》短評，批評美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）自新冠肺炎疫情爆發以來針對中國不斷散播「政治病毒」，已經「淪為全人類團結抗疫的絆腳石，淪為病毒擴散的幫兇」。同時，新華社和《人民日報》等中國官媒也針對蓬佩奧發表了同等口吻的文章。

這種針對美國領導人的批評方式和力度，即便在中國輿論場也被形容為「史無前例」。回望過去，即使是推行過價值觀外交、在人權和中國領土爭端中多次「觸怒」中國的前國務卿希拉里（Hillary Clinton）也沒有「享受」過如此「待遇」。蓬佩奧作為特朗普政府當中攻擊中國最頻繁、最意識形態化的官員，也是少有的被中國政府高調批評的國務卿，被貼上「反華」標籤一點也不為過。

但這種批評的「史無前例」和紐約州同日宣布取消總統初選相比的「史無前例」相比，其實都沒什麼可意外的，畢竟疫情的蔓延已經打亂了美國所有社會、經濟和政治活動，尤其是個別政客對內對外的溝通方式，也打破了傳統原則、甚至道德底線。蓬佩奧目前的所有對華指控都沒有證據支撐，很多都是美國國內被認定的假新聞，有些則是公認的陰謀論。

這也是共和黨內部「反華劇本」曝光後，中國政府立場一次有組織有節奏的集中表達，也是對美國輿論戰的一次反擊。當然，中國政府的目標不是蓬佩奧一人，而是以蓬佩奧為代表的、自疫情爆發以來就開始不斷針對中國，並借疫情抹黑中國的極端保守勢力。

國務卿是美國高層領導人。通過否定蓬佩奧作為國務卿的「專業性」，認定他沒有首席外交官應有的原則和底線，中國《新聞聯播》其實是在說特朗普（Donald Trump）共和黨政府毫無原則和底線，矛頭對準的是一大批堅持和蓬佩奧類似觀點的人。

這樣的人或勢力主要有四類：

一是特朗普政府中，同蓬佩奧立場一致的其他閣員和幕僚。比如，負責在疫情期間如何將產業鏈搬回美國的貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro)。他和蓬佩奧的觀點基本一致，也是當前白宮抗疫輿論公關的主要操盤手。

二是國會當中以柯頓（Tom Cotton）、格雷格姆（Lindsey Graham）和盧比奧（Marco Rubio）為代表的極端保守派議員。「向中國索賠」、「武漢實驗室病毒」和「中國隱瞞疫情」主要出自他們之口。

共和黨參議員格雷厄姆提出通過免除中國債務等方式向中國「索賠」。（路透社）

其三是以霍士新聞（Foxnews）為代表的保守媒體及評論員。它們是這些陰謀論的主要傳播平台。站在霍士新聞對立面的《華盛頓郵報》專欄也有關於陰謀論的討論，但篇幅僅限於羅金 (Josh Rogin)這樣的專欄作家。《紐約時報》最為關注疫情本身，陰謀論的討論極少。

其四是在外圍「擂鼓助威」的右翼組織、民粹主義者和反全球主義者，譬如「美國轉折點組織」（Turning Point USA）和前白宮戰略師班農（Steven Bannon）。特朗普使用「中國病毒」一詞就是借鑑了美國轉折點組織創始人柯克（Charlie Kirk）的一條tweet。

這股勢力對疫情蔓延的美國來說是最危險的。這些人把新冠肺炎病毒包裝為「進口」的外來物，進一步否定全球化，抵制抗疫急需的全球合作。通過否定世界衛生組織（WHO)等國際組織職能和嫁禍中國，他們繼續鼓譟美國國內的民粹和民族主義。就連班農也承認，美國民粹主義和民族主義的時代已經到來，當前的疫情正在助推這一潮流。

這四股勢力以及他們所堅持的理念正是美國當前疫情防控的主要障礙。其中的霸權及冷戰思維、右翼政治精英的自大，都在這場疫情中顯露無疑。而蓬佩奧就是這些「特質」的最大載體。而從當前美國疫情現狀和大選年的政治氣候來看，中國針對美國高層的這種反擊今後可能不會少，因為美極端保守勢力仇外、將內部危機外移的做法短期內不會停歇。