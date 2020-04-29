五次回應金正恩病危　中國外交部釋放哪些訊號

自金正恩病重的傳聞爆出之後，輿論媒體都期望能向該國官方求證該消息的真實性。但由於朝鮮國家的特殊性，大多數國家的媒體無從求證，於是不少記者開始將目光投向了中國，希望能從中方得到一個較為可信的答案。

從中國外交部官網發布的通稿看，中國外交部發言人耿爽共在兩場例行記者會中對該問題共做出了5次回應。

第一次是在4月21日的外交部例行記者會上。一名美國有線電視新聞網（CNN）記者向耿爽發問：據報道，美國情報部門稱正在監測朝鮮領導人金正恩手術後健康情況的報道。中方是否有相關信息可以提供？對此有何評論？

對此耿爽回應：「事實上，我看到了一些新聞報道。但我不知道這些新聞報道的消息源何在。你剛才說的是不是就是它們的消息源？」

之後，在4月27日外交部例行記者會上，幾名記者先後對耿爽提出了金正恩健康狀態以及宋濤赴朝傳聞的相關問題。

韓國廣播電視台記者率先提問耿爽：報道稱，最近中國向朝鮮派遣了醫療隊，幫助朝鮮應對新冠肺炎（COVID-19）。但也有報道稱中方醫療隊赴朝是為了對金正恩委員長進行治療。目前中方已經向朝鮮派遣了醫療專家組嗎？如果是，這是否與金正恩委員長的健康狀況有關？

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耿爽回答道：「你把兩件事聯繫到一起了，我恐怕要分開來說。關於第一個問題，據瞭解，新冠肺炎疫情發生以後，國際紅十字會等國際機構曾向朝鮮提供過防疫物資援助。中方也向朝方提供了一些檢測試劑，以備不時之需。當前疫情在全球快速蔓延，中國將繼續在做好國內疫情防控的同時，在力所能及的範圍內，向有需要的國家提供援助。」

「關於你的第二個問題，上週的記者會曾有類似提問。我當時說，不知有關報道的消息源是哪裏。對你剛才的提問，我同樣也要說，不知道有關報道的消息源何在，我目前沒有信息可以提供。」

隨後，一名日本廣播協會記者又問道：中方派醫療隊前往朝鮮是為了協助應對疫情嗎？

耿爽表示：「我剛才說的是，中方向朝方提供了一些檢測試劑，以備不時之需。檢測試劑跟醫療隊是兩個概念。而且我也說了，當前疫情在全球蔓延，中方將在做好國內防控工作的同時，繼續在力所能及的範圍內向有需要的國家提供幫助。」

緊接着，韓國《中央日報》記者再次發問：據報道，中共中央對外聯絡部部長宋濤已赴朝鮮，你可否證實？另外，由50餘名醫生和護士組成的醫療隊也已趕赴朝鮮，你可否證實？

耿爽對此回答道：「我剛才回答你同事的提問時已經說過，我不知道這些報道的消息源是哪裏。我沒有這方面的信息可以提供。」

2020年3月20日，朝鮮官方媒體稱，金正恩在朝鮮西部監督軍隊之間的炮兵射擊比賽。（AP）

最後，路透社記者又詢問耿爽中方是否掌握朝鮮最高領導人現在的身體健康狀況？

耿爽對此稱：「你的很多同行都已經問過了，我能告訴你就是我這裏沒有信息可以提供。」

總結耿爽的表態看，他在記者會上給出的回應較為含糊，並沒有直接否定「金正恩病危」傳聞，也沒有給予肯定。這樣的回答自然無法用來辨別傳聞真假，但耿爽的回應還是透出了兩個信息。

首先，對於金正恩的身體情況和朝鮮國內的疫情，中方不會多作表態。

從上文可知，在被問及「金正恩病危」，以及朝鮮國內的情況時，耿爽採用了「不知道有關報道的消息源何在，我目前沒有信息可以提供」表述進行回答，這樣的表現事實上是一種政治正確。要知道，朝鮮領導人的身體狀況屬於該國內部事務，如若朝鮮內部或金正恩真有事情發生，這些信息的公開應該是由其官方政府來宣布，而不是由中國或它國代勞，這是國際外交上各個國家都心照不宣的規則。

2月28日，金正恩在疫情期間檢查了朝鮮人民軍單位的軍事演習，後排的士兵們都戴着口罩。（AP）

耿爽的發言顯然是遵從着這一政治正確的規則，而韓國也顯然有着類似的表現，例如韓國統一部副發言人曹惠實4月27日也指出，我對此沒有可以提供的信息，正如國家安全保障會議（NSC）常任委員會所說，尚未發現朝鮮出現異常動靜。

所以，無論中韓兩國是否獲得了金正恩的消息，介於兩國政治關係的考量，他們也不會在此問題上多作表態。

其次，耿爽模糊不明的表態既是政治正確，也可能是事實。對於中聯部部長宋濤和醫療隊是否赴朝「治療金正恩」的問題，耿爽給出的答案是「向朝鮮提供醫療物資」和「對金正恩治療」的概念並不相同，他直言為了預防新型冠狀病毒，中國確實向朝方提供了一些檢測試劑，以備不時之需。但無法提供宋濤和醫療隊赴朝鮮的相關消息。

事實上，耿爽在這一問題上的謹慎表態，既因為政治正確，也很可能是他真的並不知情。宋濤是否攜醫療團隊訪朝一事不僅涉及到了朝鮮國內的疫情，也涉及到朝鮮權力核心。而朝鮮以來對其國內事務和權力核心的保密工作十分看重。例如朝鮮前領導人金正日和金日成去世的時候，在官方宣布之前，外界一點消息都不知道。為此，耿爽採用這樣的方式進行回答，極有可能是他沒有掌握情況。既然無法回答朝鮮的事情，只能強調中國為朝方做了什麼，這也是最為穩妥的回答。

雖然金正恩直到如今還未露面，但朝中社4月27日發出報道稱，為祝賀南非自由日，金正恩4月27日當天向南非總統拉馬福薩（Matamela Cyril Ramaphosa）發出了一則賀電。這顯然是為「金正恩病危」進行闢謠的舉措。那麼，金正恩身體狀況到底如何，是否真如傳言一般接受了手術，這些疑問或許還需等到他再次現身時才能知曉。