百天疫情百萬病例　美國災難爆發記

美國從出現第一例新冠肺炎（COVID-19）確診病例到現在，已經度過了100天有餘。4月29日，美國確診病例超過103萬例，約佔全球病例的1/3，美國死亡病例高達6萬，仍然是全球疫情的最大「戰場」。

回看美國疫情迅速發展的這100天，這個超級大國歷史罕見的一場災難，是如何從潛伏到爆發的？以美國總統特朗普（Donald Trump）為首的聯邦政府又是如何應對這場危機的？美國抗疫之路折射出的政治現實，又是如何？以下時間線中可找到答案。

第一階段：危機的潛伏

1月20日，美國出現首例新冠肺炎確診病例，該病例出現在華盛頓州，這名30多歲的男子自中國武漢乘機返美，是已知的首例輸入型病例。

1月26日，中國內地疫情激增，美國開始制定從中國撤僑的計劃，並計劃帶走滯留武漢領館的外交人員。

1月29日，特朗普宣布白宮冠狀病毒工作小組成立。該工作組由美國衛生與公眾服務部部長阿扎爾(Alex Azar)領導，並由國家安全委員會（National Security Council）協調。而2月底該小組的領導者成為美國副總統彭斯（Mike Pence）。

1月31日，美國宣布更加嚴厲的入境管控，決定從2月2日開始，任何在過去14天內到過中國湖北省的美國公民入境美國時，都將被強制隔離最多14天。在過去14天內曾到訪中國大陸其他地區的美國公民則將接受入境篩查，並接受最多14天的監測和自我隔離。這也是特朗普後來經常提到的對華「旅行禁令」。

2月6日，美國首例新冠肺炎死亡病例出現在加利福尼亞州，這是當地政府在4月份通過驗屍檢測的結果，且感染路徑不明。早前外界均認為，美國首例病死病例出現在2月29日的西雅圖。

2 月 12 日，美國疾控中心（CDC） 向各州發放的一批新型冠狀病毒檢測試劑盒存在缺陷，出現了假陰性或者無法判斷的結果，不得不召回。此前CDC拒絕使用世衛組織向各國分發的檢測盒。

美國前期的檢測能力不足和CDC的應對有關。圖為3月6日特朗普參觀CDC在亞特蘭大的總部。

2月13日，CDC更新確診指南，建議對3類人群進行核酸檢測，均是在中國內地、湖北地區有旅居史，或者和確診病例有接觸史的人群。這說明，美國至此仍認為病毒攜帶者必須具備「接觸史」，且拒絕承認疫情本土爆發的可能。

2月17日，美方決定從「鑽石公主」號郵輪撤僑，原定確診乘客需要再日本接受檢測隔離，但撤僑途中發生失誤，誤把14名核酸檢測呈陽性的僑民接回國。

2月26日，美國累計確診病例為57例，出現了「感染路徑不明」的第15號病例，證實新冠肺炎疫情已在美國本土蔓延。

2月27日，美國第15號病例轉危，CDC開始修改檢測標準，納入對「感染路徑不明」、「無接觸史」患者的排查。

2月28日，CDC開始將檢測權限下放至各州實驗室。此前，檢測權集中在 CDC 手中，下放檢測資格的審批流程複雜，各州檢測能力匱乏。

美國西雅圖附近的療養院疫情爆發為疫情拉起警報。圖為該療養院的病人被送上救護車。（AP）

2月29日，美國食品藥品監督管理局（FDA）允許私人實驗室使用開發和驗證的診斷測試，無須等待FDA完成「緊急使用授權」的審查。這對此前的檢測桎梏有很大幫助。

3月2日，美國華盛頓州西雅圖附近的一養老院爆發疫情，造成4人病死。

3月3日，美國副總統彭斯提出「人人都有試劑盒」方案，計劃進一步擴大全美核酸檢測排查力度。當時美國累計確診118例。

3月6日，特朗普簽署《2020年冠狀病毒防備和反應補充撥款法案》，該法案向美國聯邦機構撥款約80億美元，用於包括開發疫苗、疾病監測和提供災難貸款等目的。後來的情況證明，這一救助力度遠遠不夠。

3月11日，鑑於歐洲疫情的爆發，特朗普下令美歐航班停飛30天，但旅行限制不適用於英國。

美國紐約是疫情重災區，圖為布魯克林的喪禮承辦人在醫院收屍。（AP）

第二階段：白宮的覺醒

3月13日，隨着白宮正式通知國會，宣布全國進入新冠肺炎疫情引發的緊急狀態，美國聯邦政府的防控策略發生了重大轉折。緊急狀態的頒佈給予醫務工作者更大的權能和靈活性以應對疫情，政府同時和Google和羅氏（Roche）等私人企業合作，擴大檢測範圍和能力，此後美國核酸檢測數量激增。

3月15日，CDC開始建議全美停止舉辦規模50人以上的活動。美國累計確診病例數達3499例。

3月16日，美國政府發佈《美國冠狀病毒指南》的正式指引文件，計劃「15天內放慢感染」。

3月17日，美國西維珍尼亞州出現確診病例，意味着疫情波及美國所有州。

3月18日，特朗普宣布將啟動朝鮮戰爭時期制定的《國防生產法案》，強制提升美國醫療物資產能。該法案要求下，被指定的美國企業需優先完成聯邦政府的訂單，隨後才能復產。此後，這一法案被應用在了生產呼吸機、防護用品以及食品供應鏈上。

美國新冠肺炎確診病例已突破百萬，福奇（左）警告稱疫情可能會再次暴發。（Reuters）

3月19日，美國新冠肺炎累計確診數破萬，達到13747例。

3月20日，美國與加拿大和墨西哥達成了限制非必要旅行的共同協議。

3月26日，美國累計確診數達83,836例，成為全球確診數最多的國家。

3月27日，特朗普正式簽署「2萬億美元經濟刺激法案」，也稱「關懷法案」，該法案關注民生、企業、醫療等領域，採用直接或間接注資的方式救助美國經濟。根據該法案，每個美國人將獲得一張1,200美元的現金支票。這將美國抗疫及經濟刺激的措施推向一個高點。

4月1日，特朗普承認，美國醫療資源儲備「國家戰略儲備」幾乎耗盡，醫用口罩的缺口巨大。

4月3日，美國海軍「羅斯福」號航母艦長因對外公布船上疫情，遭美國海軍解職，該航母已有過百人確診。此後， 「里根」號、「卡爾·文森」、「尼米茲」號均出現了疫情。美軍在太平洋地區出現「航母真空」。

「羅斯福」號航母出現疫情，導致美國暫時在西太平洋沒有投入戰備的航母。圖為「羅斯福」航母2018年的資料照片。（美國海軍官網）

4月4日，CDC更新網站，對個人防護建議新增「佩戴布質口罩」一欄。早前，美國官方曾一度表示，只有生病的人才建議佩戴口罩。

4月17日，特朗普正式批准美屬薩摩亞島緊急狀態宣言，至此美國50個州全部進入緊急狀態，為該國曆史首次。

4月20日，特朗普宣布美國暫停接納新移民。

4月24日，特朗普總統簽署新的立法，注入約4,840億美元進一步幫助美國的小型企業、工人、醫療服務提供者。其中，工資保障計劃和中小企業貸款項目佔大部分投入，因為此前「關懷法案」對中小企業輔助的貸款2周內就用盡，其中還有大型企業利用法案缺陷得到貸款。

疫情讓失業人數驟增，家庭遭遇周轉困難。圖為紐約，人們排隊進入一家提供支票兑現的公司。（AP）

第三階段：重啟經濟之爭

早在3月24日，特朗普就表示希望美國能在復活節（4月12日）復工，遭民主黨人以及多州州長指責。隨着美國疫情的增長速度減緩，重啟經濟的爭論越發強烈。

4月16日，特朗普宣布開啟對抗冠狀病毒的「下一階段」，白宮發佈《重啟美國指南》，其中計劃「三步走」方案重啟經濟。

4月25日，美國死亡病例累計破5萬，與此同時多州開始復工。

4月28日，特朗普表示美國「很快」可以每天進行5百萬次核酸檢測，而這是專家認為重啟經濟的條件。然而，輿論指出美國在4月檢測最多的一天也僅為31萬次每天，4月平均每天進行15萬次檢測，和特朗普所說目標相去甚遠。

5月，包括美國南部多數州在內的至少20個州都會逐步開始解封和復工，重啟經濟和防控之間的矛盾將更加凸顯。

疫情久居全球中心 誰來「負責」？

從以上的梳理中不難看出，美國疫情仍舊不容樂觀，且接下來可能面臨多州復工復產的更大挑戰，且政府的措施無論從防控疫情的角度，還是救助經濟的角度，雖然力度和規模都史無前例，但是仍然漏洞重重。

從另一個時間線，可以看到白宮為疫情尋找「替罪羊」的過程。

2月11日，世衛組織正式將新冠病毒命名為「SARS-CoV-2」，將新冠肺炎命名為「COVID-19」。而美國政府再次無視世衛組織的建議，特朗普還幾次公開稱新冠病毒為「中國病毒」。

2月19日，美國參議員科頓（Tom Cotton）所謂「新冠病毒來自武漢生化實驗室」的言論遭到世衛組織的反駁。

美國對中國的指責已經波及世衛組織，圖為世衛總幹事譚德賽在3月的一次視頻連線中肯定中國的防控。（新華社）

4月以來，美國對中國的疫情數據、和世衛組織的關係以及病毒來源問題的指責升温，甚至波及到媒體、世衛組織。

4月10日，特朗普和白宮因為對中國抗疫的正面報道，攻擊有美國官方背景的媒體《美國之音》，稱其「花美國納税人的錢促進着中國的對外宣傳」。

4月15日，特朗普宣布美國暫停捐助世衛組織，白宮抨擊世衛組織「重複中國的謊言，偏袒中國」。美國接下來可能開始對世衛組織的獨立調查。

4月27日，特朗普提及，就新冠病毒造成的損失，有向中國提出數十億美元賠償的可能性。

可以肯定的是，在防疫壓力之下，美國對中國就新冠疫情的指責還會繼續發酵，這也讓中國話題在特朗普大選中的分量加重，白宮為自身推卸疫情責任的願望會更加迫切。