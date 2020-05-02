中國回應輿論征討最有力的手段：經濟復甦　儘快外溢

全球疫情爆發之後，追溯病毒源頭成為各方輿論關注的焦點。而在諸多輿論裏，問責中國的聲音不絕於耳，除了「中國製造病毒」的指控，還有更多人的論述是「中國隱瞞疫情從而連累自己連累世界」等，隨着「討伐之聲」驟然加大，中國的處境略顯被動。

對於西方的問責，中國多次進行輿論反擊。例如中國官方媒體中央電視台分別在4月29日、28日和27日連續三天點名批評美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。中國外交部發言人耿爽4月24日表示，質疑中國在疫情防控問題上的透明度，進行政治操弄，是對中國人民為防控疫情付出巨大努力和犧牲的不尊重。希望美方個別人尊重科學，尊重事實，尊重國際公論，停止詆譭他國。

中美之間的鬥爭已經不是單純的輿論戰，口角上的還擊並不能完全緩和中國的處境，欲反轉被動，經濟手段或許才是關鍵。

作為世界第二大經濟體，中國市場在國際經濟上的具有較大的影響力。麥肯錫全球研究院2019年發佈了一份名為「中國與世界：理解變化中的經濟聯繫」的報告，報告中顯示，2000年至2017年，世界對中國經濟的綜合依存度指數從0.4逐步增長到1.2。中國貢獻了全球製造業總產出的35%。

報告還援引了世界銀行的數據稱，2010年至2017年，中國貢獻了31%的全球家庭消費增長額，對世界國民生產總值（GDP）增長的貢獻率約為三分之一。

再來一份更詳細的貿易數據。在進出口貿易上，中國是不少國家和地區最大的貿易伙伴之一。根據中國商務部統計，歐盟已連續15年穩居中國第一大貿易伙伴，中國是歐盟第二大貿易伙伴，雙方互為第一大進口來源地和第二大出口市場。2018年中歐雙邊貨物貿易額達6,822億美元，按年增長10.6%。

除了歐盟還有東盟，中國已國連續十年穩居東盟最大貿易伙伴，2019年東盟成為中國第二大貿易伙伴。中第二大東盟進出口4.43萬億元（1元人民幣約合0.15美元），增長14.1%。

至於美國，在貿易戰爆發前美國曾是中國最大的貿易伙伴，中國也是美國最大的商品進口供應國，據美國人口調查局統計，2018年雙方的貿易總額為6,600億美元左右，美國從中國進口的商品總額約為5,395億美元。自中美貿易戰打響之後，中國對美國的進出口額明顯出現了下降，2019年中美貨物貿易額為5,412億美元，按年下降14.6%，其中，對美出口4,185億美元，按年下降12.5%。但美國依舊是中國第三大貿易伙伴。

美國是目前全球確診新冠病毒肺炎患者最多國家。圖為4月21日，美國總統特朗普參加有關新冠病毒肺炎疫情記者會。（AP）

這些數據足以說明中國進出口市場對西方國家，乃至世界經濟增長有着舉足輕重的地位，世界經濟的發展離不開中國市場，換而言之，當疫情過去之後，各國和各地區的經濟的恢復少不了中國進出口貿易的加持。這是扭轉被動局勢的一大機會。

如今，中國的疫情已經穩定，絕大部分地區已經開始有序的復工。相反，歐美地區依舊處在嚴峻疫情之下。在這樣的形勢下，如若中國的經濟得以在近年復甦，那麼這將會在疫情期間和疫情過後成為全球經濟的「穩定器」。可以說，中國也為自己實現了反轉邁出了第一步。

而在全球疫情開始逐步穩定之後，中國完全可以嘗試將國內的經濟復甦的紅利外溢至世界，尤其是疫情較為嚴峻的歐洲國家，和其他地區的發展中國家。畢竟在國際政治上，沒有永遠的朋友，沒有永遠的敵人，只有永遠的利益。當中國進出口貿易的紅利對這些國家的經濟發展和復甦起到一定的助力和加持，相信不少國家的領導人，甚至民眾都會在利益和紅利面前選擇「沉默」，中國可順勢緩解自己在國際輿論上的被動之境。

中國外交部在疫情期間和海外的負面輿論展開口水戰。圖為外交部發言人耿爽。（AP）

與此同時，中國還可接機調整自身進出口貿易結構，進一步改變對美國經濟上的依賴，讓出口市場更為多元化，為避免日後因中美結構性矛盾而可能發生的貿易爭端打上一層保障。

美國對中國的口誅筆伐，認為中國需要承擔疫情責任，如果其他國家同美國一道行動，美國無疑成為打壓中國的最大受益者。但只要世界其他國家不跟隨，美國的立場就是一家之言，甚至是其現任政府的一家之言。

中國經濟蘇復儘快外溢到歐洲以及東盟等地區，可以進一步分化外界對華戰線。美國同中國的矛盾是結構性矛盾，其他各方都沒有同中國對抗的現實基礎。中美兩國誰為疫情之後全球經濟復甦的貢獻大，誰就佔據了絕對的優勢和話語權。調查起訴索賠是浮在表面的口水事件，背後的關鍵拷問的仍然是中美誰有方案。