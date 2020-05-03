【專家有話說】中國與世衛：北京需要一套關乎國際合作的系統論述

新冠肺炎（COVID-19）疫情對世界秩序的影響是目前國際學術界與輿論界的熱點話題，特別是近一段時間以來，世界衛生組織（WHO）面臨的壓力與困境，以及中國遭遇國際輿論「圍攻」，都凸顯人類在最需要全球治理的時刻卻最缺乏全球治理的悖論。 中國海洋大學特聘教授龐中英日前接受《香港01》訪問，就相關問題闡述了自己的理解。本文為上篇（共兩篇）。

01：新冠肺炎的全球大流行打破了幾乎所有人固有的生存狀態，人們紛紛開始思考疫情對於世界的影響，尤以美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）「新冠肺炎疫情將永久改變世界失序」的觀點掀起的討論最多。

龐中英：現在關於「新冠病毒疫情是否永久改變世界秩序」的討論特別多。疫情肯定帶來了改變，不管在世界上哪個角落，每個人都能感覺到生活被改變了。

這一次COVID-19讓整個世界體系，包括世界經濟體系，經歷了幾十年以來最大的一次系統性中斷（disruption）。金融危機也好，印度洋海嘯也好，包括汶川地震，都「打斷」了世界體系，但是規模都有限，屬於不同種類的、局部性質的。但這一次的疫情卻是從局部危機一直蔓延成為全世界的危機。根據媒體報道，全球212個國家與地區都已經有了疫情，無一倖免，連南太平洋地區那些處於茫茫大海上的島國都出現了病例。

新冠病毒的影響非常廣大，在這種情況下，我們需要提出這個問題：疫情是不是「永久」改變了世界？還是這種系統性「中斷」只是暫時的？目前基辛格、哈貝馬斯（Jürgen Habermas）、喬姆斯基（Noam Chomsky）等等這些一言九鼎的學者都就「疫情改變世界秩序」的話題出來說話，他們的發言能不能成立？如果世界秩序真的因為疫情發生顛覆性的改變，那麼改變後的世界是什麼樣子？認真嚴肅地、批判性地提出這個問題本身，就已經是不小的工作量了。

另一方面我想說，現在有一部分人認為COVID-19實際上是加劇了世界已有的問題與危機。在新冠病毒大流行這場危機發生之前，全世界已經存在一系列嚴重的問題，例如，發展的不可持續性在「氣侯變化」中表現出來（今年2月澳洲長時間的山火對於氣候變化或許是一次重大事件）；世界經濟的結構性問題，如不平等，貧富差距加大，在各國均有表現，那些原來是「發達的」國家或者地區，其實仍然存在「第三世界」現象，且其「第三世界」也在擴展。

世界面臨的大問題，或者全球挑戰，本來已經如此巨大，新冠疫情只能是雪上加霜。我非常同意這一點。不過，新冠病毒危機能不能成為一個歷史的轉折點，「疫後的世界」是否將不同於疫前的世界？我覺得對「疫後世界」的討論，現在很多觀點都未必經得起驗證。

在各國、各區域看疫情，嚴重程度不同，但是，疫情擴散的軌迹和「疫情曲線」具有相似性。各國應對疫情（或者用「遏止」、「控制」更為貼切），各有各的方式，歐美與亞洲（「大東亞」）不同，但是也有共同性。

疫情是不是「第三次世界大戰」？控制疫情擴散的大封鎖（great lockdown）是否將帶來類似20世紀30年代那樣的「大蕭條」（great depression）？世界衛生組織（WHO）等國際組織會不會解體？我認為，這些說法的產生與疫情帶來的大恐慌，待到群體鎮定下來，這些恐慌言論也許會自動消失。

在世衛組織3月11日宣布新冠病毒全球大流行前後，英國、美國等國政府警告其各自國內民眾，未來可能會死很多人，但是目前，萬幸，這些預警只是部分成真，疫情讓一些免疫力抵抗力差的高齡人士和本來就有各種病患的人，成為新冠病毒的犧牲者。

01：最近五六年來，「逆全球化」成為輿論中的熱點話題，而疫情危機在全世界爆發後，各國封鎖邊界，生產陷入停頓，全球供應鏈受到影響，似乎全球化的倒退已成既定事實。但事實上，全球化的本質是效率與競爭，政治與突發事件可能在短期內影響全球化的進程，但不會改變全球化的經濟動力。真正的問題在於全球治理，全球化在國家之間造成了複雜的相互依存關係，沒有全球化治理的全球化是脆弱的，甚至是危險的。WHO的境遇非常典型的凸顯了一個悖論：世界正處在比以往任何時候都更加渴望全球治理的時期，但人類卻遇到了更為深重的全球治理危機。

龐中英：過去大家經常說「全球問題，全球解決」（global problems, global solutions）。道理或者邏輯肯定如此。但是現在，在全球層面上解決新冠病毒全球大流行的方案，卻是嚴重的缺少的。各自為陣不能解決病毒的全球大流行，但全球解決方案（global solutions）到底會不會有？由於包括世衛組織內在的全球治理在疫情發生前就已經有所弱化，甚至陷入了危機，如果這次「大流行」進一步打擊、削弱了全球治理，那麼，新冠病毒全球大流行會因為缺乏有效的全球治理而拖延更長時間。

聯合國秘書處對此有所行動，但是聯合國安理會至今也沒有就新冠病毒大流行開過會。《世衛組織憲章》聲明，每個人和國家的健康是世界和平的基礎。安理會應該早日討論新冠病毒全球大流行。2020年是聯合國成立75年，本來計劃有安理會五大常任理事國的峰會。聯合國代表了世界的團結，應該早日成為前期協同應對疫情的中心。

新冠病毒全球大流行確認後，3月26日，二十國集團（G20）輪值主席國沙特組織了G20歷史上首次特別峰會（視頻會議），發表了G20關於大流行的共同聲明。峰會後，國際金融組織聲稱要積極配合G20。但是，歷史尚未再現，G20尚未如同2008年-2010年回應全球金融危機那樣應對新冠病毒全球大流行。看疫情的發展，如果中美、中歐關係因為新冠病毒而發生大問題，G20就很難協同行動。各自為陣，尤其是貨幣政策上的各自為陣，也許將帶來更大的混亂或者衝突。G20的主要作用是協調差異、政策合作，若是做不到協同，G20就用處不大。

美國紐約，人們在一家超市外排隊等待購物。目前美國確診新冠肺炎的人數佔到全球確診人數的約三分之一。（新華社）

01：除了聯合國與G20，你剛才提到世界衛生組織（WHO）所遭遇的壓力和困境，其實也是觀察疫情之下世界秩序與全球治理的一個重要窗口。

龐中英：世界衛生組織成立70多年來，對全球的衛生（健康）挑戰進行了全球治理，其作用是不可或缺的，貢獻是巨大的。目前，該組織陷入「大流行的政治」的旋渦，面對巨大壓力，受到巨大沖擊。但不能否定該國際組織在過去72年的成就。設想一下，如果沒有1948年成立的世衛組織，二戰結束以來的世界，人類經歷過的數次瘟疫，情況會更加嚴重。病毒並不理會人類設立的主權邊界。

還需要指出的是，世衛組織只是聯合國的一個機構，在主導、協調各國治理傳染病上具有中心地位。不過，其他國際組織，如世界銀行等經濟組織，都在解決全球衛生挑戰中發揮了重要作用。也就是說，世衛組織並不等於全球衛生治理。全球衛生治理是一個複合系統，包括了各國的衛生治理系統，也包括了其他國際組織的作用。

在美國，批評世衛組織的人認為美國可以另起爐灶一個新的世衛組織，也有很多人反對這個提議。我覺得，且不說危機前就反對全球治理的特朗普政府不會如此作為，且不說美國的非政府力量（如比爾·蓋茨基金會）仍然大力支持世衛組織，如果真的出現了新的世衛組織，也不見的是壞事。中國發起的亞洲基礎設施投資銀行（AIIB）就是對世界銀行和亞洲開發銀行的積極補充，是全球發展融資領域的創新。全球若有多個應對烈性傳染病的國際組織，其實是豐富了現有的全球衛生治理體系。

世衛組織本身也成了新冠病毒的「感染者」。圖為世衛組織總幹事譚德賽在新聞發佈會上講話。（新華社）

01：WHO目前處於國際輿論的風暴中心，很多人認為關於它的爭議已經徹底政治化了。

龐中英：要理解WHO，首先要將其放入國際組織的範疇。根據《世衛組織憲章》（注意，《聯合國憲章》中的「憲章」一詞，英文是charter，而《世衛組織憲章》中的「憲章」是「constitution」。前者來自英國曆史上的「大憲章」，《The Great Charter of the Liberties》，後者則是很多國家的憲法的英文名），世衛組織關切的是全人類，個體的人（individuals）和集體的人（peoples）,「人」被多次至於「國」的前面。世衛組織的中心是健康（Health），健康不僅是「沒有病」，更是身心兼具的「正常狀態」。世衛組織要服務的對象，不僅是人，而且是社會；其宗旨不僅是一個個民族國家的社會的健康，而且是世界社會的健康。

國際組織之所以能解決問題，一個重要方面是具有爭端解決機制。《世衛組織憲章》就是關於衛生健康領域的國際爭端的一個解決機制。在中國，人們對該憲章的爭端解決機制可能了解不多，它是國際衛生領域的國際公法的核心。儘管世衛組織是聯合國的一個分支機構，卻是用「世界」命名的一系列重要國際組織的一個，與那些以「國際」命名的國際組織有所差別。世衛組織不是世界的「衛生部」（Ministry of Health），但實際上起到了「世界衛生政府」的作用。

艾滋病、SARS、埃博拉等病毒的大流行，讓世界更加認識到世衛組織的重要性。在中國和亞洲，從2003年SARS爆發以來的17年間，世衛組織深入人心。伴隨着冷戰後對全球治理的強調，世衛組織也獲得了發展的重要機遇。我們知道，國際組織本身面對着改革和轉型的任務。但走向一個真正進行全球衛生治理的專業機構，世衛組織的改革，如同聯合國和聯合國其他機構一樣，並非順利。世衛組織今後改革、轉型甚至重建的任務仍然艱鉅。

政治介入世界衛生組織最典型的例子，就是台灣在不承認「一個中國」原則、片面強調《世衛組織憲章》以人為中心的原則而試圖加入世衛組織。台灣不是主權國家，是中國的一部分，不可能獲得世衛組織正式成員（member）地位。台灣曾以觀察員身份參與世界衛生大會，這個地位足以解決它和世衛組織之間的聯繫，但台灣卻高度不滿足，民進黨政府追求台灣以主權國家參加世衛組織，複雜化了兩岸關係，更帶給世衛組織一個高度政治化的議題。這次新冠病毒全球大流行，台灣方面又不遺餘力地捲入了有關世衛組織的政治風暴。

美國是世衛組織的主要創始國，一直是世衛組織的主要支持者，為世衛組織的成長做出巨大貢獻。特朗普政府停了美國聯邦政府給世衛組織的會費，並調查現任世衛組織總幹事譚德賽，可能標誌着美國與世衛組織之間的關係站在了歷史十字路口。特朗普這一作為將深刻影響世衛組織今後的存在。

WHO也是這次新冠病毒全球大流行的一個「震中」，這具有某種諷刺意味，病毒彷彿是一種「隱喻」：新冠病毒的「感染者」之一居然是WHO。我們且看世衛組織如何治療其本身感染的新冠病毒。

4月14日，美國總統特朗普宣布暫停資助世衛組織。（AP）

01：從中國國內的輿論來看，大部分人會覺得WHO目前所受到置疑、指責很冤枉，它本身並沒有做錯什麼，而美國等國家大多出於國內的政治算計，以及為了在大國博弈中維護自身利益，而對WHO進行了某種構陷。

龐中英：有關美國與WHO之間的關係，我只是想提醒，即便假設美國政府退出WHO，美國也仍然在WHO當中——具體地說，美國的私人或者社會部門、科學家、州政府等，仍然在參與WHO。這就是美國與國際組織之間關係的複雜性，就如同氣候變化議題，美國特朗普政府已經退出2015年奧巴馬政府發揮了「領導」作用而達成的《巴黎協定》，但是，美國的州政府、氣候變化科學家、社會活動家、基金會、大學等，都繼續參加一年一度的聯合國氣候變化大會。

政治無處不在。傳染病是與政治相關性最強的一種，許多攸關方捲入了關於傳染病治理的政治過程中。

這次新冠病毒全球大流行，我們看到了一個複合的世界，即多元多中心的世界（a polycentric world）。WHO不過是這個多中心世界的一個攸關方。決定這次疫情未來圖景的是各個攸關方之間的關係（希望是一種良心互動的協同關係，但也可能是惡性循環的加劇災難的過程），而不是哪一個單獨的攸關方。

這就說到了另一個重要話題：關於中國與WHO之間的關係。中國方面要不要出一本關於中國與WHO之間合作應對COVID-19的白皮書？實事求是地把中國與WHO在疫情期間的互動展示給世界，很重要。

中國在與WHO合作的問題上，需要有一套真正的論述。美國有高官，如白宮國家貿易委員會主任納瓦羅，指責中國「控制」WHO。但是，WHO是哪個國家能「控制」的了的？美國出資第一，都「控制」不了WHO，中國怎麼就能「控制」WHO？避免別人越描越黑，最好的辦法就是自己把真相描述出來。

特朗普說WHO是「中國衛生組織」，這是不符合事實的。其實，把WHO稱作「美國衛生組織」才更正確一點。美國一直有一種理論，即二戰後的「自由世界秩序」（liberal world order）就是「美國的世界秩序」（American world order）。在這次疫情危機前，美國學術界和智庫關於「美國的世界秩序」有大量的論述。而所謂「中國衛生組織」或者「中國的世界秩序」仍然是空穴來風，缺少事實的支持。

最近幾年，中國確實想改善在現有國際組織的地位或處境，增加在國際組織中的「話語權」，發揮與「世界大國」地位相稱的作用。但是，這距離「控制」還相當遠。有的中國人可能認為要能夠「控制」國際組織。首先這是一種危險的想法，與「全球治理」代表的世界觀和世界秩序大相徑庭。在能力方面，中國在國際組織方面的經驗和知識，以及資源，做不到「控制」國際組織，今後也做不到。