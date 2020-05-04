【專家有話說】疫情為中美關係的前景提供了一個可行方案

新冠肺炎（COVID-19）疫情對世界秩序的影響是目前國際學術界與輿論界的熱點話題，特別是近一段時間以來，世界衛生組織（WHO）面臨的壓力與困境，以及中國遭遇國際輿論「圍攻」，都凸顯人類在最需要全球治理的時刻卻最缺乏全球治理的悖論。 中國海洋大學特聘教授龐中英日前接受《香港01》訪問，就相關問題闡述了自己的理解。本文為下篇（共兩篇）。

上篇：【專家有話說】中國與世衛：北京需要一套關乎國際合作的系統論述

01：中國目前正在經歷一場國際範圍的輿論戰。如果說疫情在中國爆發之初，西方國家對中國的冷嘲熱諷帶有「反華慣性」，但中國基本上控制住疫情並加大對全球各國援助力度後，按理說即便沒有好評也不應該有差評。

但隨着時間推移，國際輿論對中國的負面評價越來越多，說中國政治宣傳、「口罩外交」，質疑中國的防疫數據，批評中國援助物資的質量問題，甚至認為中國作為所謂的「病毒發源地」應該向其他國家賠款等等。

這樣的輿論戰似乎在消解中國防疫實踐所取得的成果。中國需要什麼樣的策略或方法來應對輿論戰的不利局面？

龐中英：這是一個關鍵問題，我覺得需要分為「3·11」之前（疫情被正式定義為病毒大流行）、大流行中（「3·11」起至今）、大流行之後（這個只是一種說法，何時進入大流行之後的世界，誰也不知道）三個段落來討論。

「3·11」之前，中國已經取得「階段性成功」，與世界的新冠病毒大流行形成最大對照。伴隨着中國在「3·11」前抗擊疫情的過程，中國也在做單向的全球傳播，在世界各地說明中國在「加油」，例如1月份有中國的廣告公司在紐約時代廣場大屏幕打出「武漢加油，中國加油」的字樣，通過這種方式介紹中國的抗疫做法。

「3·11」之後，中國似乎在輸出中國的抗疫經驗，讓別人「抄中國的作業」，比如封城、全民戴口罩等「中國模式」或者「中國經驗」。但這顯然忽略了各國之間的差別。實際情況是，「3·11」後，表面上各國「封城」、「封國」的很多，但也有很多不「封」甚至抵制「封」的。即使是「封」，各國的景象也不同。比如，新加坡的「封」（「斷路器」或者「阻斷」）是「軟」的，儘管越來越「嚴厲」。應對新冠病毒大流行的多樣性，說明了任何一種國別方案的侷限性。清醒的頭腦不會以為基於某國的經驗就是放之四海皆準的。

當然，「中國經驗」甚至「中國模式」是有價值的。但需要注意的是，有的「中國經驗」或者「中國模式」本來就是WHO提倡的，本來就是歷史上歐洲人14世紀應對瘟疫所使用的（如口罩就不是中國發明的，是西醫）。在全球化的世界，到底哪些是某些「國」的，哪些本來就是全人類過往經驗積累起來的？其實很難區分。在某種意義上，連特朗普政府都意識到，主動推廣某一種模式是以往美國「輸出」（包括建立國際制度）的教訓——特朗普政府與以往的美國政府不同，對輸出「美國模式」並無心，也無力。所以特朗普政府對WHO之類的態度，有其深刻的根源。美國與世界的關係，（對於其他國家來說）也是前車之鑑。任何「輸出」都要小心從事才是。

疫情大流行正在改變中國與世界之間的關係。具體來說，如同「社交距離」的設定一樣，世界實際上正在設定、也在實行與中國之間的交往「距離」。這是中國所面對的世界現實。疫情之後，世界與中國之間可能要繼續維持這種「距離」，儘管市場的邏輯仍然重要，未必「脱鈎」。

疫情期間中國輸出抗擊疫情經驗的教訓，應該好好總結，哪些是有意義的，哪些是可以避免的，為中國在「疫後的世界」可能面對的巨大挑戰做一些準備和調整。

01：你認為中國官方有主動輸出防疫經驗的意圖嗎？「抄作業」的說法似乎更多來自中國民間，比如中文互聯網。

龐中英：中國在按照「人類命運共同體」原則和其「共商、共建、共享」的具體做法，密集開展同其他國家之間的雙邊和國際組織之間的「疫情外交」。「人類命運共同體」的英文翻譯早已從「common destiny」翻譯為「shared future」。

這次疫情是全人類的「存在時刻」，事關未來。這個時候，見到了「命運」之間的聯繫，但是，能否構成「共同體」？我認為，世界在這時候不分裂、不衝突就不錯了。「共同體」本來就是最高目標。

順便一提，無論是common destiny還是shared future，這樣的英文翻譯，都與中國領導人提出「命運共同體」的原意有不小差別。不過，這個「shared」倒是意味着中國要「輸出」，而且根據這個原則「輸出」。這為國際上認為中國在輸出「中國模式」提供了理論依據。

01：要想把中國與世界的溝通從惡性循環轉向正向循環，需要什麼樣的方式？

龐中英：中國外交政策的制定和貫徹從來都具有應變力和應變機制。如果這樣的能力和機制仍然在的話，面對新冠病毒全球大流行帶來的「大變局」，中國外交政策需要在原則和實踐上的及時調整。

中國目前面臨的國際輿論環境並不友好。（AP）

01：具體該如何調整？中國對外推廣抗疫經驗是基於近幾年來人類命運共同體、互聯互通等論述，這也是由更深層次的中國文化屬性決定的。中國可能強調的是做了什麼，可外界更多的在糾結說了什麼，以及怎麼說。

龐中英：我所知道的是，在敘述方面，「一帶一路」從「戰略」（OBOR）之高調改回「倡議」（BRI）之低調；也多次否認「一帶一路」是中國的「馬歇爾計劃」。「人類命運共同體」等從字面看，都挺好，但關鍵是其內在的邏輯和外在的實踐。在新冠病毒大流行的世界，給予「人類命運共同體」新的解釋也是一個路徑。

其實新的轉變也不那麼難，只要意識到必須轉變。中國最近兩年熱烈討論的「百年未有之大變局」，可能就為中國外交政策在新冠病毒全球大流行下走出困境提供了某種支持或者出路。疫情之下，「大變局」不再是一種高談闊論的形勢大判斷，也非一種大「構建」的大「敘事」。「大變局」是真的來了。現在該怎麼應對「大變局」？難道要如同葉公見到真的龍一樣逃之夭夭？新冠病毒大流行的世界已經「大封鎖」（great lockdown），無處可逃。

既然已經和將要面對「大變局」，就要按照「大變局」準備新的外交政策。「人類命運共同體」之論述，在新冠病毒大流行前，也許是一種應對「大變局」的方案。但是，疫情之中和之後，也許需要新的論述。我們能看到，疫情中，世界各地，關於未來世界，突然奔湧出許多新思想、新方案。這些都可以借鑑。

新冠肺炎疫情加速了世界大變局的到來。（AP）

01：疫情確實給「大變局」的說法提供了新的視角。疫情發生之前，關於中美之間的脱鈎、新冷戰等表述，學術界還存在爭論，相當一部分人認為中美之間不可能脱鈎，新冷戰也只是一個過於誇張的字眼。但疫情發生之後，中美之間進入某種程度的新冷戰似乎已經被坐實了。

龐中英：這次疫情實際上給中美關係的未來提供了一個解決方案，就是「保持社交距離」。人際之間保持社交距離確實是避免病毒傳染的一個有效方法，受此啟發，我認為，為了中美關係不再進一步惡化，中美之間暫時要保持一定的有效距離。保持距離並不說要「大脱鈎」（great decoupling），恰恰是為了避免「大脱鈎」。我們知道，「大脱鈎」還不是最壞的，最壞的情況是「大脱鈎」後的衝突，及其這種衝突對區域和世界和平產生的嚴重後果。

中美現在進一步加強相互聯繫（以前有一個美好的詞叫「相互依存」）也許已經極其困難，但是，可以通過「維持一定的距離」，最大限度地保護40多年來取得的中美合作成果。中美在今年1月15日簽署第一階段貿易協議，根據中國副總理劉鶴的說法，就是為了避免中美貿易「脱鈎」。雙方在疫情中應該還在繼續執行這一協議。我認為，中國方面要努力履行這一協議。中國持有的美國國債顯然不可能因為疫情就廢了，中國購買美國債務是在美國市場進行的，涉及美國在全球市場的信譽。中美教育、科技之間的現存合作，仍然是巨大的。美國在華製造業要回流美國或者退出中國市場，在全球經濟面對大衰退的前景下，任何動遷都不是活路，而是加速死亡，這就是為什麼一些美國企業會猶豫再三。中國要做好全球企業留在中國的工作。

現存的中美關係的大廈如果轟然倒下，對雙方經濟、對全球經濟都是不可承受之重。「保持距離」一段時間，有助於讓目前「高燒」的中美關係有效「退燒」。

01：那是否也可以這麼表述：如果中美之間「保持距離」是一個必然選項，那麼對於中國來說，除了軍事戰以外，輿論戰、信息戰、貿易戰、金融戰等什麼戰都是可以接受的。

龐中英：習近平主席指出，「做好較長時間應對外部環境變化的思想準備和工作準備」。我覺得中國現在實質上回到新的「韜光養晦」，應該是這種準備的題中應有之義。

事實上，韜光養晦的中國，世界一樣會警覺。即便在鄧小平時代，世界也從來不缺少「中國威脅論」。但是，韜光養晦為中國的發展創造了一個前所未有的良好國際環境。

目前，中國的外部環境在急劇惡化，這種惡化不知何時會到達一個高峰。當然，中國外部環境的積極面仍然存在，只要中國國內疫情得到根本的控制，並積極為世界的疫情脱困提供解決方案，中國在新冠病毒大流行的世界中仍然有其基礎地位。中國需要立足國內，先把自己從疫情中養好。