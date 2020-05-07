【專家有話說】瑞德西韋真可成為新冠疫情「救星」？

新冠肺炎疫情在全球肆虐，美國確診及死亡數均為全球之最。美國食品及藥品管理局（FDA）於本周通過，批准新冠病毒感染者緊急使用藥物瑞德西韋（Remdesivir）。然而，早前醫學期刊《刺針》發表了中國武漢的試驗結果，數據並未顯示該藥有效。美國這次通過使用，是否代表已為這種傳染病找到救治方案？《香港01》記者向哈佛醫學院教授哈茲爾廷（Dr. William A. Haseltine）了解此問題。

哈茲爾廷博士在1976至1993年在哈佛醫學院及哈佛大學公共衛生學院擔任教授，創立生化藥理學部門及人類逆轉錄病毒學（Human Retrovirology）部門，是癌症、愛滋病及基因組學領域的權威。在疫情爆發前，哈茲爾廷出席完「中美健康峰會」（ U.S.-China Health Summit）後從武漢返美。

就着中國及美國兩地至今的疫情防控，哈茲爾廷指，數據已明顯指出中國在防控疫情上比美國有效率。「按目前美國的感染及死亡數目，再乘以四來計算（備注：中國是美國人口的四倍多），以人均計算，疫情嚴重程度是中國五十倍以上，而我們的疫情尚未到達終點。」

全球多地都有醫院試以瑞德西韋治療新冠病人，但數據仍未夠全面。（美聯社）

截至5月5日，美國新冠肺炎疫情死亡人數已超過7.2萬，國家過敏症和傳染病研究所所長福奇（Anthony Fauci）於4月29日表示，有「明確」證據表明，瑞德西韋能助病人從新冠病毒中康復。

在此兩天前，美國國立衛生研究院（National Institutes of Health，NIH）發布了瑞德西韋的臨牀研究初步數據，結果顯示，接受瑞德西韋治療患者的康復時間比接受安慰劑（placebo）組患者快31%。FDA隨後批准該款由吉利德科學公司（Gilead Science）生產的藥物可於這次大流行中緊急使用。吉利德目前正與多國藥廠商討，合作增加瑞德西韋產量。

美國藥廠吉利德生產的瑞德西韋，本來是用於治療伊波拉的抗病毒藥。（美聯社）

不過，哈茲爾廷指出，NIH尚未公開相關數據，對於瑞德西韋是否有效抑制新冠病毒是未有答案的。

病人康復時間減少三成，看起來很好，但由於缺乏關於病人體內病毒的量化數據，我們無從判斷這到底是間接效果，還是該藥真的發揮作用。 哈佛醫學院教授哈茲爾廷

他又表示，有人會把瑞德西韋與HIV藥物AZT兩者的初期研究相比，但實際上兩者完全不同。ＡZT是專門針對HIV病毒，它能迅速減低血液內的病毒量，從而減輕病徵。任何國家急於通過使瑞德西韋是未成熟（premature）的，而且該藥存在已知的副作用，包令肝臟受損，引發腸胃併發症等，因此需要十分謹慎地平衡其利益及風險。

美國廣泛展開抗體測試。佛羅里達一名婦人接受抽血，以進行病毒抗體測試。（美聯社）

中國研究團隊於3月27日向科學期刊《Cellular & Molecular Immunology》（細胞與分子免疫學，暫譯）投遞研究報告（4月20日刊布），表示從新冠肺炎康復者身上，成功複製出兩種抗體，有效阻隔SARS-CoV-2病毒與其受體（receptor）的結合。研究人員認為，兩種抗體最終能用於製造「預防及治療性」藥物。

哈茲爾廷向記者解釋，單克隆抗體（monoclonal antibodies）對於既定病毒是絕對針對性的，過往已證實能有效打擊病毒，而且頗具效率。每次注射，藥效可長達三至六周，患者因此不須接受持續的（血清）輸液。

全球多達100個研究團隊趕緊開發對付新冠病毒的疫苗，牛津大學率先於4月底展開人體測試。(美聯社)

雖然抗體藥尚在研發階段，未必能趕及在疫苗面世前用作治療新冠肺炎的過渡方案，但哈茲爾廷指出，抗病毒（antiviral）等化學藥品與抗體藥是互補性質的，將來很大機會是使用多種不同藥物（combinations of drugs）的治療方法，而且這樣的方法在愛滋病治療上已證明有效。

哈茲爾廷認為，在全球防控疫情的層面，最好的解決方法始終是疫苗，每劑成本很低，而且功效能維持長時間，國家政府及國際組織都可從事疫病注射工作。