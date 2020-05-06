【新冠肺炎】西方複查疫情時間線　對華輿論難有大轉變

自中國於2019年12月通報首個不明肺炎病例，後被視作全球最初新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）病例以來，美歐相繼於2020年1月通報各自首個確診病例，部分西方國家甚至直到2月乃至3月方通報首個確診病例。

但是，根據5月初多國醫學專家的研究發現，或許至早從中國首次通報的去年12月起，新冠肺炎病毒便已經在全球傳播。

法國疫情線前移至少1個月

最值得關注的是法國巴黎醫院的研究人員5月3日在醫學期刊《國際抗菌劑雜誌》（International Journal of Antimicrobial Agents）網站發表的標題為《新冠病毒2019年12月底已在法國傳播》的文章。該文章顯示，研究人員選取14例在2019年12月2日至2020年1月16日期間因類流感疾病（ILI）入住深切治療部的病例，並將其鼻咽拭子從零下80攝氏度的冷藏環境中取出，於今年4月6日到4月9日重新進行新冠病毒核酸檢測。

結果發現一名42歲法國男子的樣本新冠病毒檢測呈陽性。

2020年4月16日，法國總統馬克龍（左一）與七國集團領導人在巴黎愛麗舍宮舉行的關於病毒的視頻會議上發表講話。馬克龍認為，中國在處理新冠肺炎疫情過程中「存在灰色地帶」。（AP）

該男子居法多年，職業為魚販，從未到過中國，最近一次出國旅行是2019年8月前往阿爾及利亞。他於2019年12月27日到急診室就醫時，被收入深切治療部並進行抗生素治療，後因病情好轉，於2天後解除重症監護。

文章作者之一的深切治療部醫生科昂（Yves Cohen）接受媒體採訪時表示，或許別的地區還有其他病例，應該對所有原先針對流感和其他冠狀病毒的PCR測試陰性結果進行重新檢測。

法國官方首次確診病例的時間是2020年1月24日，如果該文章所做研究屬實，那麼這就可以說明新冠肺炎病毒早在2019年12月底就已經開始在法國傳播，比官方公布的時間早1個月。法國傳染病學教授布肖（Olivier Bouchaud）認為，根據目前已知情況，法國第一例新冠肺炎病例的確出現在12月27日。

對此，世界衛生組織（WHO）認為，法國這一發現並不令人意外，其他國家也應該對任何早期的可疑病例展開調查。

不單是法國，當前疫情最為嚴重的美國，疫情時間線也在發生變化。

美國疫情線最早指向2019年11月

美國有線電視新聞網（CNN）5月5日稱，芝加哥地區計劃對早在去年11月因心臟病發作和肺炎而死亡的病例進行復查，時間最早將追溯到2019年11月，預計複查將持續約1個月的時間。目前芝加哥地區已知的首例新冠肺炎死亡病例發生在3月16日。

新澤西州貝爾維爾（Belleville）市長梅勒姆（Michael Melham）4月30日表示，他4月檢測發現自己擁有新冠病毒抗體，考慮到他自己曾於2019年11月患病，並經歷持續三周的嚴重感冒症狀，梅勒姆就此聲稱自己當時便已感染新冠肺炎。

根據《今日美國》和《棕櫚灘郵報》5月5日報道說，佛羅里達州171名後來被確診曾感染新冠肺炎的患者早在2020年1月便已出現相關症狀，這比該州官方報告的首例新冠肺炎確診病例出現時間（3月1日）提前2個月。這些患者均無中國旅行史，其中103人甚至沒有出國旅行，有3名來自該州的棕櫚灘縣，但該縣直到3月13日才第一次報告了兩例確診病例。

該州衛生官員在2019年12月31日至2月29日期間記錄了至少170位報告有新冠肺樣症狀的病人，他們當中的4成人沒有任何和新冠肺炎病人接觸的記錄。至少26人在2019年12月末或者2020年1月就已經感染新冠肺炎病出現相關症狀，其中8人無任何旅行史，也無任何和感染者接觸的記錄。

在加利福尼亞州，一些初步調查也顯示，首例病例的時間也早於官方公布的時間線。據《紐約時報》4月24日的報道，美國加州聖塔克拉拉（Santa Clara）縣政府公共衛生部法醫部門對2月6日和2月17日該縣病逝的兩名死者進行了屍檢，新冠病毒檢測結果呈陽性。也就是說早在2月6日就有人死於新冠肺炎，這比美國此前公布的首例新冠死亡病例出現時間（2月29日）提前了20多天。

從以上法國和美國地方病例的複查可以看出，一些新的調查數據呈現了和之前判斷完全不同的信息，有可能改變全球疫情時間線。

那麼，這種疫情時間線的調整或者「前移」，能否改變當前西方個別國家對華輿論攻勢？或者讓全球圍繞新冠肺炎疫情的輿論戰發生180度的大轉彎？

目前來看，這種可能性比較小。

其實，法國和美國地方的這些醫學專家的最新研究動態和結果，只是進一步驗證了之前一些權威機構對意大利疫情時間線的判斷。

譬如早在3月末4月初，意大利14家研究中心聯合發佈了一份題為《COVID-19病在意大利倫巴第大區爆發的早期階段》的研究報告，稱新型冠狀病毒早在2020年1月1日就開始在意大利倫巴第大區傳播。當時，英國《自然》雜誌也刊文稱，新冠肺炎疫情在被發現前，已在意大利發展了數個星期。

然而，歐洲的這種疫情調查數據被美國選擇性忽略。美國總統特朗普（Donald Trump）甚至一度將矛頭對準歐洲，認為歐洲未能儘早執行旅行禁令，導致疫情蔓延至美國。紐約州州長庫莫（Andrew Cuomo）4月底也曾表示，該州新型冠狀病毒菌株來自歐洲，而非中國。

藉助龐大的輿論宣傳能力，尤其是大選年各種競選策略的包裝，美國保守派持續嘗試將中國塑造為世界的「罪魁」。無論疫情時間線如何前移，或者病毒認知如何更新，美國政治領袖，尤其是面臨選舉壓力的政治領袖，仍會借疫情持續對疫情進行政治化包裝。

從目前的輿論效果來看，他們的對華輿論攻勢頗具成效。

《華盛頓郵報》5月5日一篇專欄文章說，特朗普不是唯一指責中國的人，美國民眾也愈發將矛頭對準中國。美國哈里斯民調中心（Harris Poll）4月民調顯示，多數民主黨人和共和黨人認為中國未能及時提供病毒信息。4月末，《經濟學人》和YouGov聯合發佈的民調顯示，多數美國人相信新冠肺炎病毒來源於武漢實驗室，共和黨選民當中更有近7成人持此觀點。

所以，疫情時間線的調整很難改變西方民眾對中國在疫情中角色的定位，也很難讓西方民眾對華認知發生大的改變。而對西方政治領袖而言，疫情既可以是一場需要帶領民眾跨越的危機，也可以是一場為自己謀求政治利益的機遇。