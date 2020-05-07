「實驗室病毒論」屢遭駁斥　白宮會將「中國責任說」進行到底

「中國是病毒源頭」、「病毒是中國武漢實驗室合成泄漏」、「中國要對病毒在全球的傳播負責」，這些言論近來頗為流行，並非因為這些是證據確鑿的事實，而是因為美國總統特朗普（Donald Trump）、美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）輪番上陣發表相關言論。

《紐約郵報》（New York Post）5月5日刊登的特朗普專訪顯示，他稱知道美國的情報機構仍在追查病毒源頭是否來自中國武漢一個實驗室，強調自己了解情報。此前5月3日特朗普在林肯紀念堂接受美國霍士（Fox）商業新聞電視台採訪。當被問及是否認為有足夠的證據證明中國在新冠疫情的問題上誤導了國際社會時，特朗普表示，他不認為這有任何疑問，並且重申他對北京試圖將問題歸咎於美軍士兵感到「非常憤怒」。在疫情爆發的問題上，中國「犯了一個可怕的錯誤」，然後試圖掩蓋實情，而且遲遲不讓美國專家和世衛組織專家入境。

此前4月30日特朗普在白宮記者會上說，他有看到過相關證據，證據表明武漢病毒研究所是新冠病毒的來源。此前4月27日特朗普首次就起訴中國表態說，「（索賠金額）要比1,600億美元多得多」。

美國國務卿蓬佩奧多次宣稱中國是病毒源頭。5月3日接受美國廣播公司（ABC）主播拉達茨（Martha Raddatz）訪問時，他表示，美國有清楚的證據顯示新冠病毒源自於武漢病毒研究所，「我們握有很充足的證據證明新冠病毒源自於該研究所。」5月6日在國務院的記者會上他再次說：「有大量的證據顯示，病毒來自實驗室」，「我們不確定它是來自實驗室還是從其他地方。有一個簡單的方法來找出這個問題的答案:透明和開放。」

但是與特朗普和蓬佩奧說法相反的言論也不少，他們當中既有特朗普多次公開批評的世界衛生組織專家，也有美國盟國的研究人員，以及美國國內的頂級學者、官員。

美國專家官員公開唱反調

美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）5月5日在五角大樓表示，目前沒有定論，但已有證據顯示，新冠病毒來自自然，並非人造。

作為美國十幾個情報及安全機構的「總協調」，美國國家情報總監（DNI）辦公室4月30日發表聲明說，美國情報界認同廣泛科學共識，新冠病毒非人造或經過基因修改。

美國頂級衛生專家、國家過敏症和傳染病研究所主任福奇（Anthony Fauci）5月4日接受《國家地理》（National Geographic）採訪時對一些美國官員針對新冠病毒來源的說法提出反駁，稱其是「迂迴而無效的論證」（a circular argument），目前沒有科學依據顯示，新冠病毒是實驗室製造的。

美國斯克裏普斯研究所等機構參與的國際團隊3月在英國《自然·醫學》雜誌上報告說，他們分析比對包括新冠病毒在內的多種冠狀病毒基因組數據後認為，新冠病毒刺突蛋白的受體結合域與人體細胞的「血管緊張素轉化酶2（ACE2）」受體結合效率之高，是人類基因工程所無法達到的。福奇近期在白宮記者會上援引這一研究反駁「病毒人造論」。美國哥倫比亞大學梅爾曼公共衛生學院教授利普金（Ian Lipkin）3月曾感染新冠病毒，他也是上述報告的聯名作者，力證新冠病毒不可能是在實驗室人工合成的。

2月18日，國際頂級27名科學家在《刺針》（the Lancelot）上聯合發表聲明，反對病毒起源於實驗室的「陰謀論」；美國《科學日報》近期報道說，一項對新型冠狀病毒及相關病毒的公共基因序列的分析表明：沒有證據顯示該病毒是實驗室製造的。美國生態健康聯盟主席、疾病生態學家達什亞克（Peter Daszak）指出，所謂對病毒來源於實驗室的指控是「無稽之談」。

病毒源頭不一定在中國

中國武漢市登記報告的最早新冠肺炎患者發病時間為2019年12月8日，美國首例確診病例為2020年1月20日。

美國新澤西州貝爾維爾市長梅勒姆（Michael Melham）4月30日聲稱自己在2019年11月就已感染新冠病毒，該推論引起頗大爭議。梅勒姆曾於2019年11月大病三周，呈現類同於嚴重感冒發燒等症狀，彼時被診斷為流感。他在今年4月接受新冠病毒檢測時，結果顯示呈陽性，也即曾感染病毒並產生抗體。倘若梅勒姆的推論成立，也即確早於2019年11月便已在美國感染新冠病毒，便說明美國疫情時間線需前移數月，乃至存在「美國疫情並非由中國傳入」的可能。

美國加州一名縣衛生官員4月22日聲稱，新冠病毒早在今年1月就已經開始在加州傳播，比預想中早了好幾個星期，早期死亡病例很可能被誤認為是流感。法國國際廣播電台網站4月22日報道，美國加州法醫對3具為前往中國的新冠患者屍體的樣本檢驗結果顯示，如果潛伏期在三到四個星期的話，美國西海岸新冠病毒傳染早在今年1月就已存在。美國東北大學教授韋斯皮尼亞尼（Alessandro Vespignani）說，這不足為奇，病毒傳播在1月底或2月初就開始了，而且是中國以外的傳染病例。

醫學期刊《國際抗菌劑雜誌》網站顯示，法國巴黎東北郊塞納-聖但尼醫院集團主持撰寫的短篇通訊論文《新冠病毒2019年12月底已在法國傳播》已於5月3日上線發表。論文指出，由於這一病例與中國缺乏關聯，並且在發病前沒有臨近旅行史，這表明新冠病毒2019年12月底已在法國人當中傳播，比2020年1月24日官方首次確診病例早了近1個月。由此也可推測，在2020年1月期間法國或存在大量無症狀感染者，他們造成了病毒的進一步擴散。

法國巴斯德研究所日前發佈新聞公告稱，該所的一項「法國輸入性與早期傳播病毒的溯源分析」研究顯示，法國流行的新冠病毒來自於在本土已經流傳的某個病毒的進化支。這一研究成果已於近日以預發表的形式在美國生物學論文檔案網發佈。

一項最新的來自於全球7,600多名新冠患者的基因分析結果顯示，新冠病毒去年晚些時候首次感染人類，並開始以極快的速度在全球人口中進行傳播。這項由英國科學家團隊進行的研究被發表在《Infection Genetics and Evolution》雜誌預印版網站上，通過對全球研究人員公開的病例基因數據進行分析，確定了新冠病毒首次感染人類是在去年的10月至11月。

據加拿大《國家郵報》報道，該報從安大略省、魁北克省、不列顛哥倫比亞省（BC省）和阿伯塔省這四個大省獲取的與新冠肺炎病例旅行地相關的數據顯示，加拿大早期的新冠肺炎病例是來自美國，而非與中國的旅客或是去過中國的加拿大居民有關。

以上素材說明病毒很可能至晚在去年11月便已經在歐美地區傳播，倘若屬實，那麼便為後續研究提供了兩個參考方向：一、在目前被普遍視作疫情首發地的中國，需要進一步研究疫情擴散的時間，確認是否也需將中國疫情時間線前移；二、有無可能中國並非疫情首發地？

科學界普遍認為病毒源自自然

瓊斯（Ian Jones）是英國雷丁大學生物科學學院的病毒學家。針對美國方面關於「新冠病毒來自武漢病毒研究所」的說法，瓊斯明確表示「這不可能」。他說：「基因序列明確表明這是一種動物病毒，沒有發現人為改造的任何記號。另外，類似的動物病毒以前就有過。毫無疑問，病毒來自動物。」

據澳洲SBS廣播公司4月20日報道，悉尼大學專門研究傳染病和生物安全性的霍爾姆斯（Edward Holmes）教授表態，沒有證據表明新冠病毒起源於實驗室。

繼澳洲多名高官要求調查新冠病毒起源後，澳洲總理莫里森（左）也發聲。圖為2019年9月，莫里森抵美開啟國事訪問。（AP）

澳洲昆士蘭州孟席斯健康研究所的傳染病和免疫學主任麥克米倫（Nigel McMillan）說，「到目前為止，所有證據都表明新冠肺炎病毒是自然來源的，而不是人為的。」麥克米倫強調：「人為改變基因序列是沒有意義的，因為所有先前的證據都表明，它將使病毒變得更糟，實驗室中不存在進行某些更改的系統。」

對於澳洲拉籌伯大學的流行病學家、高級講師瓦利（Hassan Vally）副教授來說，人為干預病毒的話題毫無支撐。他認為：「這種關於新冠肺炎病毒起源的其他陰謀論沒有任何實質性內容。」「實際上，有證據支持新型冠狀病毒的自然出現，初步的基因分型研究顯示了該冠狀病毒與其他蝙蝠病毒的關係。我們必須小心謹慎，不要以不負責任的方式為謠言添油加醋，利用全球危機攫取政治得分。」瓦利說。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）5月1日表示，沒有證據顯示引發新冠肺炎疫情的病毒來自中國武漢的實驗室。「我們所掌握的資料並不表明這（實驗室）是（病毒）可能的來源。」

據日本媒體報道，有人假借2018年諾貝爾生理學或醫學獎獲得者、日本著名免疫學家本庶佑之名，通過英語、印地語等語言傳播「新冠病毒是人工製造的」等虛假消息，甚至惡意杜撰本庶佑具有曾在武漢工作的經歷。本庶佑近日發表聲明對此予以澄清。

此前1月31日，印度理工學院德里分校的研究人員在BioRxiv發表論文稱新冠病毒特有基因插入片段跟艾滋病病毒（HIV）很像，不太像自然進化而來。近日路透社報道說，印度理工學院一篇論文對一些陰謀論起到推波助瀾的作用，但已被撤稿。

英國《衛報》網站5月4日發表題為《「五眼聯盟」反駁「新冠病毒出自實驗室」說法》的報道稱，英國情報部門消息人士說，目前沒有證據表明新冠病毒泄漏自實驗室。消息人士堅稱，澳洲《每日電訊報》披露的一份指責中國掩蓋疫情的「15頁卷宗」並非來自「五眼聯盟」（由英國、美國、澳洲、新西蘭和加拿大組成的情報共享聯盟）的情報。

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世衛專家言論

世衛組織衛生緊急項目技術負責人範・凱爾克霍弗（Maria Van Kerkhove）在5月4日舉行的例行記者會上說，從目前已獲取的大量病毒基因序列來看，新冠病毒源自自然界，而且最初來自蝙蝠。

此前有美國官員稱新冠病毒來源於實驗室。世衛組織衛生緊急項目執行主任瑞恩 （Michael Ryan）表示，世衛組織沒有收到美國政府提供的任何有關新冠病毒起源的數據或證據。「就像任何重視實證的組織，我們非常願意接受任何聲稱病毒起源的信息。」

5月1日，世衛組織召開新冠肺炎例行發佈會，針對關於新冠肺炎病毒是否來自武漢病毒研究所的質疑，瑞恩表示，已有許多科學家研究了新冠肺炎病毒基因序列，確信新冠肺炎病毒來自自然界。

尚待證實的推論

隨着研究的深入，科學界如今基本認定病毒來自自然界，並非人工合成；科學界大抵認為新冠病毒最早在中國傳播，但是並不能排除病毒有可能由他國傳入中國的可能。

在此基礎上，所謂「中國病毒源頭論」是尚待證實的推論，所謂「病毒來自武漢實驗室」則是被廣泛否定的說法。

特朗普與蓬佩奧在缺乏事實支撐的基礎上，試圖夯實「中國應為全球大流行負責」一說，有明顯的美中對峙及選舉壓力考量。其他國家則並沒有將責任推給中國，畢竟各國都清楚，本國政府是本國疫情管控的第一責任人。更何況，問責中國不只涉及主權豁免的法律門檻，更重要的是涉及「是否建立令某國為跨國疫情負責的先例」。

大選年疊加疫情，中美關係註定不平靜，美國有繼續營造「對抗中國」的政治動機，也有不怕開罪中國的政治實力。特朗普政府會繼續發揮中國病毒源頭論、中國責任說，美國政府何時上陣起訴中國、何時制裁中國、會否同中國發生擦槍走火事件，都會視選情變化而有所變化。