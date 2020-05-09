【新冠肺炎】「追責中國」的預設不會依事實而改變

在抗擊疫情之外，政客們一直熱衷於爭論的一個問題是，病毒起源的真相到底為何，不過，爭論背後其實早已預設了立場。疫情發展得越迅速，對於最先報告疫情的中國而言，遭受的指控則越猛烈，中國也一直是被迫回應的一方。

近日，愈來愈多的研究和事態發展顯示，歐美疫情的傳播時間線要早於原先已知情況，乃至早於目前已知的中國疫情發展時間線——即使歐美疫情當真早於去年11月甚至更早爆發，也不能依次斷言「中國並非疫情源頭」，畢竟中國疫情時間線也有可能前移。但這類發展卻在病毒源頭的爭論上，畫下一個問號。

客觀來看，問題依然要交給科學家去解答。不過，無論事態如何發展，都不影響部分政客「向中國索賠」的聲音。因為這類指責的根基原本就並非事實，而是「病毒起源於中國」的預設。

舉例而言，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）近期還在未展示任何證據的情況下，賣力宣揚「有大量證據證明病毒來源於中國武漢的一個實驗室」。

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蓬佩奧之所以極力推銷病毒來源於中國的論點，無外乎為了搭建一個服務於其自身政治理念的框架，這個框架的底座則由中國威脅論構成。他在最近的發言中提到，中國侵蝕香港的自治權，拘捕李柱銘等多名民主派人士，又對台灣施加軍事壓力，並脅迫南海國家，甚至撞沉一艘越南漁船。

另一方面，正如《香港01》在【夏駱新局】「兩辦」雷霆出擊 習近平加速部署百年變局中指出，「按既定方針辦事」一直是中共內部的執政慣性，中共不僅不會因蓬佩奧等人的輿論攻勢而放緩既定部署，反而因疫情加速了「百年未有之大變局」的進程，中央政府的既定計劃也會相應提速。有鑒於此，蓬佩奧也會有更多可供渲染國際輿論的素材。

「中國有罪論」疊加「中國威脅論」，令蓬佩奧呼籲各國追究中國的工作變得更有張力。

那麼，在近來愈來愈多事實顯示病毒有一定可能並非來源於中國，西方政客就會就此放緩追責中國的輿論攻勢嗎？答案顯然是否定的。

前駐舊金山、紐約總領館經濟商務參贊何偉文此前在接受《香港01》採訪時指出，病毒源頭並不是科學問題，而是一個政治問題，政客對於這個問題的關注，是出於政治需要，而不是客觀事實本身。許多向中國索賠的聲音和行動，基本上是按照早於打造好的劇本出場——也就是說，提出質疑的人，早就有了自己的答案。

4月28日，中國駐英大使劉曉明接受英國廣播公司（BBC）資深主持人Stephen Sackur在線專訪。主持人提出的第一個問題便是是否同意病毒起源於中國這一觀點，這個問題佔據了整場採訪的不小篇幅。Sackur先是問，「中國濕貨市場是否關了」，在劉曉明回應中國已經全面立法禁止非法野生動物交易之後，他旋即引申到，此舉是否意味着中國政府早已知悉野生動物市場的危險性，如果中國政府在新冠肺炎病毒蔓延之前就下達禁令，就不會給世界造成傷害，中方是否將為此道歉...

由此大概可以得到一個啟示，部分西方媒體和政治領袖執着於「問責中國」，在其提問之前就已經準備好了答案。這種觀念之下，雙方很難進行有效溝通，而他們的聽眾群體原本就是兩撥互不認可的人。

對中國而言，在仍然由西方尤其是美國掌握優勢話語權的輿論場中，念及美國大選臨近，兩黨鬥爭日趨激烈，當權者特朗普（Donald Trump）因抗疫不利而愈發遭遇負面輿論壓力的情況，「追責中國」的輿論攻勢還會不斷上演，不以科學研究結果和疫情事態演變為轉移。