疫情下拜登民調領先　特朗普的連任被葬送了嗎？

2020年的美國政治註定是不同以往的，當全球的新冠肺炎（COVID-19）疫情遇上美國大選，本就充滿不確定性的選舉路上，又增添了不可預測的因素。關乎每個美國人生命的疫情，史無前例的社交距離和居家隔離政策，已經徹底改變了美國大選的輪廓，也讓選情破朔迷離。

美國蒙茅斯大學（Monmouth University）5月6日公布的一項民調顯示，拜登在登記選民中的支持率以50%比41%超過美國總統特朗普（Donald Trump）。截至5月1日的RealClearPolitics民調數據顯示，特朗普的全國支持率為42.1%，以5.3個百分點落後於對手拜登（Joe Biden）的47.4%。而在重要的搖擺州份威斯康星州、賓夕法尼亞州、佛羅里達州和密歇根州，特朗普的民調支持率目前都落後於拜登。

4月初，美國國民對特朗普政府防控措施的不滿加劇，蓋洛普（Gallup）民調顯示民眾對於特朗普總體工作的滿意率下降6個百分點，從拜登始終高於特朗普的支持率看來，特朗普的連任岌岌可危，甚至有聲音評價，如果現在舉行大選，獲勝的一定是拜登。

然而4月30日的最新民調顯示，特朗普的總體工作滿意度回升至49%，持平了他的最高紀錄。英國《經濟學人》5月2日的分析則顯示，拜登和2016年的希拉里（Hillary Clinton）相比，雖然在美國白人之中更受歡迎，但在少數族裔選民中間的優勢甚至有所縮小。不該忘記，2016年美國大選前，希拉里在搖擺州的民調也長期領先。可見，美國選情即便在白宮諸多防疫失誤之下，特朗普仍然存有不小的勝算。

一切為了重啟美國經濟

目前，美國疫情的蔓延雖然已經明顯減速，每日新增的確診病例保持在4萬以下，但是全國整體的現存病例並未停止上升，且仍然是接近百萬的龐大數字，死亡人數不斷攀升，在5月5日突破了7萬人。

在這種背景下，特朗普正在不遺餘力地呼籲美國經濟的重啟。5月5日，特朗普表示將解散白宮的新冠病毒工作小組，將重點放在疫情第二階段的相關善後工作。理由很簡單——「我們不能未來5年都封鎖國家」 。雖然第二天他在Twitter上稱「特別工作組將無限期地存在，專注於安全和再次開放我們的國家」，且傳染病學專家福奇（Anthony Fauci）等人仍舊會在白宮協調防疫事宜，但是外界擔憂這會讓專家們對疫情發聲的機會更少。

或許，這就是特朗普正需要的。面對社會各界對他防疫政策的質疑，加之對他在簡報會上不着邊際的防疫建議，特朗普自然不喜歡自己和專家相反的說法繼續發酵。更重要的是，當外界緊密關注疫情相關的新聞和數據，對美國各州做出復工復產的決定也不利。

3日，特朗普在林肯紀念堂出席霍士新聞（Fox News）主辦的「美國團結，重返工作」虛擬公民大會，急切表示「我們必須儘快重啟經濟」。顯然，讓美國恢復經濟的繁榮是特朗普連任的關鍵。但對於疫情，特朗普再度表現出近乎冷漠的態度。

外界擔憂，隨着白宮疫情工作小組的角色淡化，美國國家過敏和傳染病研究所主任福奇博士（右）的曝光將會減少。（AP）

美國ABC新聞記者提問特朗普，重啟經濟是否意味着更多死亡，特朗普也直言不諱地表示「有可能會有一些死亡，因為你不會被鎖在公寓或者房子裏面」。這種態度令人聯想到他在疫情之初把新冠肺炎的死亡人數和流感對比，暗示這並非人們所想的那麼嚴重。

沒有健康就沒有經濟，疫情不減的狀況下復工的風險，白宮不可能一無所知。在無數第二波疫情可能捲土重來的警吿之下，特朗普為何仍然執着於重啟經濟呢？

疫情對特朗普票倉的打擊被高估

毋庸置疑，美國疫情的嚴重程度超出了外界的想像，特朗普在前期的重視不足、後期的推卸責任，對防控產生不利影響。不過，從選舉的角度看待美國疫情，或許能理解特朗普的做法。

在受疫情影響最嚴重的各州之中，既有加州和紐約這樣絕對的民主黨基本盤，也有密歇根州、俄亥俄州、賓夕法尼亞州和佛羅里達州幾個對選舉至關重要的搖擺州。兩黨的基本盤在大選之中幾乎不可能撼動，所以在外界看來，多個搖擺州疫情嚴峻，經濟同樣受到重創，這對於特朗普的選情來講必然不利。

美國佛州州政府一直對新冠肺炎疫情不以為然，圖為3月佛州海灘仍然開放且人滿為患。（AP）

不過，疫情的影響並非一個維度那麼簡單。以最重要的搖擺州佛羅里達州為例，目前已累計3.8萬確診病例，死亡病例累計超過1,500例。2016年特朗普在佛州險勝，奠定了最終的勝局。佛州目前的疫情看似對特朗普不利，但是從疫情爆發地點來看，可知對其基本盤影響有限。

佛州病例之中，有1/3都集中在邁阿密-戴德縣，即最大城市邁阿密所在的區域。該縣和周邊的另外兩個南部大縣棕櫚灘、布勞沃德縣，整體佔到佛州病例的大半。這些地區本身就是民主黨在佛州的基本盤，特別是少數族裔佔九成人口的邁阿密。而特朗普票倉所在的退休白人養老社區則集中在中北部地區，目前並沒發生大規模的爆發，且這些人群更關注的是經濟正常運轉和資本市場的繁榮，這就解釋了特朗普為何全力支持佛州州長率先開放復工。

這種情況在美國其他州也普遍存在——重要的搖擺州之中，密歇根州的底特律、賓州的費城，皆是疫情爆發的中心，也是少數族裔聚集的傳統民主黨票倉。即便是疫情嚴重的共和黨票倉，例如德克薩斯州，真正的爆發地也是休斯頓、達拉斯這些民主黨「地盤」。疫情雖仍在蔓延，但是特朗普票倉所在之處，多是鏽帶的市郊和農業州，本就地廣人稀，對大規模疫情具有天然的抵抗力。這就不難理解為何特朗普的支持者在疫情如此嚴峻之際，仍然高舉「自由」旗幟抗議示威了。

特朗普「任性」背後的政治現實

當然，疫情在一地的嚴重程度並不能完全決定大選的走勢，然而當前的美國政治背景下，特朗普的「任性」幾乎是選舉策略的必然。

美國政治和社會的分裂在過去4年不斷攀上新的高點，即便是疫情來襲也無法令民眾團結。反而，非裔美國人感染和死亡數量極高，不同政治取向的各州防控策略截然不同，多州出現的反居家隔離遊行，這些疫情之下光怪陸離的現象，都呈現了階層之間、種族之間、黨派之間極端的對立。

正因如此，疫情對於一部分選民來講是生死考驗，對另一部分則可能只是不痛不癢的新聞標題，而恰好後者才是特朗普真正需要討好的基本盤。特朗普至今都沒放棄淡化疫情的嚴重性，且防控措施從頭到尾都是以「救市」為主，「救人」次之，也是出於對選舉的考量。畢竟，只要美國民生沒有因為經濟危機受到致命打擊，他的票倉並非疫情的死傷能夠撼動。

特朗普在疫情下的策略選擇，以及急於復工復產的心態，不僅說明他對經濟衰退影響選情的擔憂，也說明在當前的政治現實之下，一位總統只要能夠繼續取悦支持者，甚至不需要在災難之下對全體國民負責。特朗普的連任之路，或許最終會被美國經濟衰退所斷送，但是疫情之下，他並沒真的輸給拜登。