病危餘波　金正恩致習近平口信傳遞關鍵信息

朝中社5月8日報道稱，朝鮮最高領導人金正恩向中國國家主席習近平致口信，就中國抗擊新冠肺炎（COVID-19）疫情所取得的成果表示祝賀，「為中國取得的抗疫成果感到高興，並祝習主席身體健康」。

此次口信之所以引人關注在於，一段時間以來金正恩的健康狀況鬧得沸沸揚揚，不少媒體引述各路消息人士的話稱其術後病危。雖然金正恩5月1日出席國內磷肥廠的竣工典禮證明並未病危，但金正恩的健康狀況到底幾何仍然是個謎。

朝中社並未報道致口信的具體日期和途徑，實際上金正恩向習近平致口信一事發生在什麼時間非常關鍵。

如果金正恩給習近平的口信是5月8日發出的，如果口信的發出時間並不敏感，不容易引發各種聯想，朝鮮官方媒體很大可能會直接標註日期。朝鮮官方媒體5月2日報道金正恩現身的新聞時就曾直接標明日期為5月1日。

以往朝鮮媒體報道金正恩相關新聞時經常出現沒有標註具體日期的情況，大多出於事件並非當天發生，或者朝鮮官方不希望外界知道是什麼時間發生的。此次致口信的時間並未標註，原因大概也是如此。

2018年3月至2019年1月金正恩四次訪華，習近平於2019年6月回訪朝鮮：

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如果金正恩給習近平的口信並非5月8日發出，而是前一段金正恩病危傳聞沸騰前後發出的，這可能暗示中方曾通過領導人外交途徑探聽關心金正恩健康狀況，現在公開的這則口信可能是金正恩回應中方關切的口信。

當各方都言之鑿鑿討論金正恩健康狀況，美國官員不斷向媒體透露獨家消息來談金正恩的健康狀況時，這一切不太可能都是無稽之談、空穴來風。中方極有可能通過某種途徑向朝鮮表達了一定的擔憂，金正恩的口信則是為了解答中方疑惑而發出，力求給中方一個明確的、其本人仍然正常履職，身體狀況良好的信號。畢竟，中方的信任與支持是金正恩政權穩固的重要一環。

如果金正恩給習近平的口信是5月1日現身後，也即近日發出的，這說明金正恩的口信是自報健康式的口信。通過向習近平祝賀來彰顯中朝的親密關係，這是給各方看的，也是給中方的友好姿態。

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此外，以往習近平之間的口信或者親筆函大多由重要的人物代為轉達、轉交。比如2013年5月，時任朝鮮人民軍次帥、金正恩特使崔龍海訪華，轉達金正恩致習近平的親筆信。2013年7月中國時任國家副主席李源潮訪朝，轉達了習近平給金正恩的口信。2015年10月，時任中共中央政治局常委劉雲山訪朝，會見金正恩並轉交習近平親署函。2016年6月時任勞動黨中央委員會副委員長李洙庸訪華，轉達金正恩致習近平的口信。2018年9月，習近平特別代表，中國全國人大常委會委員長栗戰書訪朝，會見金正恩並轉交習近平親署函。

而三個月前的2020年2月，金正恩曾給習近平致親署函，就新冠肺炎疫情表示慰問，當時中朝官方都未公開相關函件的轉交途徑，此次金正恩給習近平致口信是通過何種途徑轉交的也並不清楚。有可能是在疫情情況下遠距離傳遞，卻也不能排除朝鮮已經秘密派遣高官訪華的可能。

在全球新冠肺炎疫情十分嚴峻的背景下，朝鮮雖然並未有公開的確診病例，但是防控工作一直在進行，朝鮮在疫情防控上需要中方提供物資支持、需要中方助其渡過經濟難關，這是顯而易見的。金正恩對中方成果的肯定，既是站隊，也為後續向北京伸手求援做鋪墊。