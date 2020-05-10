【新冠肺炎】危險的勝利日大閲兵　白俄羅斯逆疫情而動

5月9日是二戰歐洲戰場的勝利日。2020年的「勝利日」卻因新冠疫情的蔓延而大不一樣。在俄羅斯、美國、英國、法國等大國，閲兵、遊行以及其他大規模活動已因故取消。即便是最看重「勝利日閲兵」的俄羅斯，莫斯科方面也僅以飛行表演應對。

在一片低調風潮中，仍有逆疫情而動，冒着大範圍感染的風險大搞閲兵的國家，這就是目前在948.5萬人口中有兩萬人染疫的白俄羅斯。在中、俄已經明確表示不派員參與，獨聯體各國也因故無意參加之際，這場孤獨而盛大的慶典令人費解。

不過，在明斯克的官方學者宣布此舉旨在證明「白俄羅斯是二戰勝利戰士的繼承人，且「沒有失去戰鬥精神，不會被打敗」之後，環顧白俄羅斯的國情、政情，外界多少能理出些頭緒。

目前，白俄羅斯的疫情已經成為世界衛生組織（WHO）盯防的對象，WHO在4月10日宣布白俄羅斯已進入社區傳播階段，4月29日，聯合國駐白俄羅斯常駐協調員亦宣布該國疫情惡化。到5月1日，WHO又建議白俄羅斯應「立即採取措施」。

作為對照，與白俄羅斯同在2月末、3月初進入防疫狀態，人口四倍於白俄羅斯的波蘭目前染疫人口約為1.53萬。這種反常與該國自3月中旬以來的「抗疫」行動有很大關係：白俄羅斯業已成為全歐洲唯一一個沒採取大規模隔離、封城措施的國家，白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）為首的該國高層又採取了相反的措施。

盧卡申科曾稱白俄羅斯人可用伏特加和桑拿等「民間療法」治療新冠；3月16日，他又在演講中鼓勵該國民眾「下鄉務農」、「開拖拉機（曳引機）」，拖拉機和田野「將治癒所有人」；3月28日，他還親自參加比賽，稱「冰上運動比任何抗病毒藥物都要好」。

到4月13日，面對白俄羅斯在3月31日出現第一例死者的情況，盧卡申科甚至還在一次演講中稱「白俄羅斯沒有人直接因新冠病毒而病死，死者只是死於各種慢性病」。

在俄羅斯及獨聯體國家，重大節日的閲兵行動是必不可少的行動，圖為2019年11月7日時，身穿二戰時期紅軍冬裝的俄羅斯士兵參加紀念1941年紅場閲兵的活動。。（美聯社）

在上意慫恿之下，白俄羅斯的其他政要也積極活動，不僅宣傳「封城」和戴口罩用處有限；也積極打擊相關輿論。

白俄羅斯外長馬克伊（Vladimir Makei）在4月10日接受記者採訪時，即稱「全面隔離不會讓白俄羅斯免於感染者的增長」；其衛生部副部長博格丹（Elena Bogdan）也稱該國雖難免「患者增加」，但「白俄羅斯的情況已得到控制」。到5月6日，白俄羅斯外交部還連夜驅逐了兩名報道疫情的俄羅斯「第一頻道」新聞記者，稱兩人「報道不實消息」。

白俄羅斯國防部也在4月中旬早早確定了「勝利日遊行的準備工作仍按計劃進行」，更強調「到目前為止，一切正常」。這種大環境也催生了白俄羅斯其他政治活動的如常運轉，也就在5月8日，白俄羅斯議會下院已通過決議，確定該國總統大選將在8月9日舉行，而盧卡申科本人將有較大概率再次連任這一職務直到2025年。

於是，儘管包括俄羅斯在內的多國都對白俄羅斯應對疫情的方式頗有微詞，但這並不能妨礙明斯克當局逆疫情而動，冒着引發大規模感染的風險舉行所謂「勝利閲兵」，而其結局也應可想而知。