中國外交不只是針對蓬佩奧的「闢謠大會」

中美圍繞新冠肺炎（COVID-19）疫情的輿論戰，是當前國際社會的焦點。以美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）為核心的反華政客，在全球掀起了病毒源頭問題、中國應對疫情的失誤、中國信息和數據的透明度、世衛組織和中國的關係，以及針對中國的追責和調查呼籲等等問題的關注。

從中國外交部每日例行的記者會，就可知國際輿論對此討論之多、興趣之大。

根據官方通稿，5月6日，中國外交部發言人華春瑩共回答媒體提問18個，其中關於中國是否接受病毒起源調查、美國總統特朗普（Donald Trump）對中國的抨擊威脅等問題的回應有6個，佔到1/3。

5月7日，華春瑩回應的9個問題之中，有6個都和蓬佩奧對中國的質疑、關於病毒起源武漢實驗室的西方言論有關，佔到大部分的篇幅。

5月8日，華春瑩回應的12個問題之中，也有5個和蓬佩奧、美國務院發言人奧特加斯（Morgan Ortagus）針對中國的言論有關，外交部再次對病毒源頭問題、中國反應速度問題以及武漢P4生物實驗室問題等等一一反駁和闢謠。

華春瑩本人在8日表示，「這段時間外交部例行記者會基本上成了蓬佩奧先生謠言的闢謠場所。」華春瑩還再度拿出中美應對疫情的時間線，並表示「事實一清二楚。其實我特別不想做這種對比，但是你們媒體記者老逼着我做這樣的對比」，顯然語帶無奈。

湖北武漢海鮮市場一度被認為是新冠病毒起源地，然而相關的研究仍沒有結論。（AFP）

從疫情初期到現在，質疑中國的焦點幾乎從未降温。其實，美國關於病毒起源的「陰謀論」根本缺乏證據，甚至連美國自身的情報機構都無法支撐其說法，推卸責任的目的再清楚不過。然而中美輿論戰仍然焦灼，足見美國在國際輿論上的影響力。

這段時間，無論是中國駐各國的使領館人員，還是外交部的新聞司，都不斷在闢謠和反駁的輿論循環之中。儘管事實清晰、有理有據，但這種被動地回應問題的模式，終究處在輿論的「守勢」，不足以扭轉這場中美疫情輿論戰的風向。

美國衛生專家、情報部門甚至是盟友的否定，都沒能阻止蓬佩奧和美國其他反華政客散播關於病毒的陰謀論，這種投機政客在美國執掌外交的情況，至少說明兩個問題。第一，美國的政治和外交進入新的常態，徹底打破了大國外交嚴謹負責的形象，會繼續用公然散播謊言和謠言的方式達到政治目的；第二，美國全球影響力巨大，各國都不得不去適應這種新常態，當前美國把中國作為最大戰略對手的形勢下，這種突破底線的外交攻擊將更多針對中國。

中國外交部發言人趙立堅此前關於病毒源頭的言論，可算是中國外交的一種新嘗試。（中國外交部）

基於這兩點，可知中國以「守」為主的輿論策略必然不夠，在輿論戰中需開始轉「守」為「攻」。一方面，中國仍然要保證中美關係基礎的穩定，比如中美經貿談判團隊仍然在履行貿易協議的方面保持溝通，中國在復工復產之後將經濟恢復的紅利繼續外溢；另一方面，對於蓬佩奧式政客的攻擊，外交和輿論方面都需要更主動、更有力的方式面對。在維持不干預他國內政、不編撰陰謀論的前提下，中國外交有必要尋找新的辦法和手段。

中國的外交和媒體已經做了不少嘗試——比如華春瑩在8日在駁斥武漢實驗室是「病毒源頭」時，主動拋出了美國才是擁有最多P4實驗室的國家、且生物實驗室安全性問題已經構成巨大風險的問題；中國官媒近來痛斥蓬佩奧和美國民粹領袖班農（Steve Bannon）；更早前，中國外交部發言人趙立堅在個人Twitter上拋出了病毒起源是否和美軍有關的問題，雖然引起西方輿論的巨大反彈，但不失為是中國外交以「攻」為「守」的一種嘗試，這種思路對應對不按常理出牌的美國，恐怕是有必要的。

即便如此，從蓬佩奧不遺餘力的抨擊產生的輿論效應來看，中國外交在應對這種輿論戰時，仍然存在彈藥不足、渠道不夠、分寸拿捏上的缺位和短板。更多時候，中國只能依靠不厭其煩的反駁和釋疑，來應對美國眼花繚亂的輿論利器。未來，要提高中國的話語權，除了被動「答題」，中國也必須能夠主動「出題」。