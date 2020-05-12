【專家有話說】疫情蔓延軍中　俄羅斯為何仍不放棄閲兵

4月以來，俄羅斯疫情進入爆發階段，感染人數截至發稿已經飆升到20萬，民眾隔離在家，許多大型活動或延期或取消，但在5月9日俄羅斯衛國戰爭勝利日當天，當局還是舉行了盛大的空中閲兵式，先進的空中武器裝備飛過各大城市上空，引發普遍關注。特殊時期的這場空中閲兵，到底包含了俄羅斯怎樣的考量，如何透過亮相的武器認識俄羅斯的軍事實力。 就以上問題，《香港01》特約記者、《世界觀》總編輯李翔邀請中國軍事專家魏東旭進行解讀。

01：全球新冠疫情還在擴散，俄羅斯的確診感染人數近日也超過了20萬，疫情甚至因為此前舉行閲兵彩排蔓延到了軍中，即便如此，在這個特殊時期，俄羅斯還是在衛國戰爭勝利日當天舉行了盛大的空中閲兵式，這是出於什麼樣的考慮？

魏東旭：因為俄羅斯軍隊中出現了不少確診病例，在勝利日舉行這場空中閲兵式，一方面能夠穩定軍心提振士氣，表明俄羅斯仍然有強大的作戰能力。另一方面，疫情阻止了民眾外出聚集，空中閲兵式的形式非常有視覺衝擊力，普通民眾足不出戶就可以觀賞到，也有利於凝聚民心。

陸軍的直升機、海軍的艦載機和艦載直升機、轟炸機以及戰鬥機等軍用飛行器在這次閲兵式中悉數亮相。沿海城市有海天航空兵參與，內陸城市則是空天軍和陸軍航空兵進行編隊演練。目前看來，整個閲兵式起到了很好的宣傳效果，對內穩定民心，對外展示了俄羅斯作為具有世界影響力的軍事強國形象。

俄羅斯是一個軍事強國，與北約之間的關係非常緊張，軍事博弈和對峙一直在持續，即便是疫情期間，俄方軍機和北約軍機的交鋒不但沒有減少，反而越來越多，所以在這種狀態下，俄羅斯一定要對全世界傳遞一個非常明確的信號。

也就是，雖然俄羅斯國內疫情很嚴重，甚至軍中也出現了感染，即便如此，你們也不要惹我，我的軍隊還可以打仗，空中作戰能力基本沒有受到太多疫情的影響，轟炸機依然可以隨時針對北約國家進行威懾巡航，戰鬥機依然可以有效驅趕反制北約的偵察機和反潛機。

這也是俄羅斯在疫情嚴重期間，也要舉行空中閲兵式的主要考量之一，以空中閲兵的形式既減少了軍人的聚集，也可以對外宣示，只要牢牢掌握制空權，無論美國還是北約，都不敢在疫情期間對俄羅斯採取軍事冒進動作。

+ 5 + 4 + 3

01：由於疫情，俄羅斯取消了地面的閲兵式，只舉行了空中和海上的閲兵演練，這次空中閲兵式共出動超過600架軍用飛機在47個城市上空，其中75架戰機飛越俄羅斯紅場。俄空中先進武器裝備頻繁亮相，你認為具體有哪些值得關注的亮點？

魏東旭：整場空中閲兵式中，我認為有三大看點：第一個看點是圖-160戰略轟炸機。俄羅斯不久前重開了圖-160轟炸機的生產線，新生產的圖-160被稱為圖-160M或者圖160M2型，比之前的版本有了改進和升級，首先換了更可靠、功率更大的發動機，航程更遠、載彈量更大，這一次亮相的「白天鵝」，如果是全新的量產型號，說明俄羅斯空天軍戰略轟炸機部隊注入了更多新鮮血液，圖-160這隻「白天鵝」還會在北約面前繼續「秀肌肉」。

第二個看點是蘇-57隱形戰鬥機。在這次閲兵式中還是以編隊的形式出現，這就意味着蘇-57隱形戰鬥機的生產線可能還在持續運轉。這種先進的戰鬥機是俄羅斯奪取制空權的殺手鐗，可以執行制空作戰，包括對地攻擊任務，能刺破對手的空間作戰體系，是俄羅斯空天軍手裏的一張最強王牌。

第三個看點是各種型號的機載武器和空射巡航導彈。比如米格-31高速高空截擊機，據說這個導彈可以打擊地面固定目標和海上的移動目標，甚至可以追着水面戰艦實施精準打擊，這意味着俄羅斯又多了一種反航母作戰的殺手鐗。

我認為以上三個看點非常值得關注，體現了俄羅斯空中作戰力量的全球打擊能力，包括針對強大對手的打擊能力。比如針對美國的隱形戰鬥機，俄羅斯具備了對等反制的作戰能力，也就是蘇-57。

01：這次亮相的第五代蘇-57有哪些升級，與中國的殲-20和美國的F-22相比，有哪些優劣？

魏東旭：蘇-57隱形戰鬥機最大的優勢就是不僅具備一定的隱身能力，還有着非常突出的空戰以及格鬥能力，俄羅斯著名設計局蘇霍伊設計的雙發重型戰鬥機特別注重空中機動性能，蘇-37的整體隱身性能可能不如美國的F-22，但它採用了非常優秀的氣動佈局和外形設計，在近距離的空中作戰中，還是能夠佔據一定優勢。

在隱身和機載航天設備、液晶顯示器方面，俄羅斯空天軍可能還有升級和提升的空間，但也達到了和殲-20和F-22相同的作戰能力和作戰狀態。當然，這可能是對戰鬥機性能的不同需求，並不追求100%狀態的隱身效果，夠用就好，更專注於戰鬥機的航程和機動性。