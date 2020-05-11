【新冠肺炎】確診病例9天猛增10萬　俄羅斯疫情急轉直下3個原因

全球的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診人數還在不斷攀升，目前已經超過400萬。其中，俄羅斯的確診人數在近日來猛增。根據俄羅斯新冠病毒防疫官網5月11日最新數據，俄羅斯過去24小時內新增11,656個確診病例，累計確診221,344例。俄羅斯確診病例總數已超英國和意大利，成為全球確診人數第三高的國家。

俄羅斯的疫情蔓延速度可以說是令人吃驚的。3月2日，俄羅斯才出現第一個本土確診病例，3月中旬，彼時歐洲國家確診過萬，俄羅斯確診人數還停留在三位數。

4月9日，俄羅斯的確診人數超過1萬。4月30日，確診人數超過10萬。從5月3日開始，俄羅斯的確診人數每天以超過1萬以上的速度增長，到5月10日，確診人數就突破了20萬。

這樣增速要比歐洲最為嚴重的意大利還快。意大利在3月10日確診病例超過1萬，當月30日，病例超過10萬。到4月28日，確診病例超過20萬。

新冠肺炎在中國爆發之後，俄羅斯就迅速採取了措施，1月30日就關閉了中俄口岸，暫停向中國公民發放電子簽證，2月20日禁止中國人入境。俄羅斯總統普京在4月19日致俄羅斯人的復活節賀詞中還樂觀表示，俄羅斯聯邦和各級政府已經完全控制住疫情形勢。

可現在，俄羅斯的疫情為何急轉直下？

防住了中國 未防住歐洲

俄羅斯防控的一個漏洞在於開始只針對中國，卻未能控制住歐洲方向。

1月30日，俄羅斯關閉遠東地區的中俄邊境口岸。這使得俄羅斯的大量遊客流失。為了彌補中國遊客的空缺，俄羅斯推出了對其他53個國家更為便捷的電子簽證，遊客能在俄羅斯任何地方最長停留16天。

按照莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）的說法，在過去一個半月裏，超過100萬人從歐洲等地進入俄羅斯，「這100萬人中有一半到了莫斯科，又從莫斯科前往俄羅斯其他地方」。

大量歐洲人進入俄羅斯，俄羅斯並沒有意識到問題的嚴重性。3月13日，世界衛生組織宣布歐洲為疫情的「震中」。三天之後，俄羅斯才開始限制來自歐洲方向的航班，禁止外國公民入境。但這些措施已經為時已晚。

並且，俄羅斯對入境人員的核酸檢測、集中隔離等措施沒有跟上，只是要求其回家隔離。這就為病毒擴散至俄羅斯本土創造了條件。

本土防控不力

俄羅斯國內的防控也存在問題，尤其是重災區莫斯科。為了限制民眾出行，莫斯科4月15日推出了電子通行證，要求駕車和乘坐公共交通的居民必須出示電子通行證。這一政策宣布後，《莫斯科時報》提到，大量在郊區躲避疫情的莫斯科市民因擔憂被禁止入城，便選擇趕回市區，這就增加了感染的風險。

俄羅斯警察當面檢查民眾通行證，這樣的措施效率比較低。（Reuters）

再者，這一通行證的查證耗時較長。在電子通行證生效當天，莫斯科的各大地鐵站外排起長隊。需要乘坐地鐵的居民必須等候工作人員人工檢測通行證上的信息，有乘客等了半個小時才坐上地鐵。同一天，由於警方檢查通行證，進城的公路上也出現大堵車。在如此密集的區域，病毒很容易傳染。

另外，不少民眾並沒有配合政府居家不外出。莫斯科在3月29日宣布實施居家令，普京3月30日宣布全國帶薪休假一週。在放假期間，不少民眾外出聚餐、燒烤等。按照索比亞寧的說法，莫斯科至少有20%的居民不遵守居家令。民眾的大量聚集只會讓疫情進一步惡化。

檢測能力提升

俄羅斯確診人數不斷增加也有檢測能力提升的原因。3月底之前，俄羅斯對新冠病毒檢測設立了一系列嚴格的條件，包括前往海外、與前往海外人員有過密切接觸、65歲以上出現疑似症狀等。所有檢測樣本都需要經過位於新西伯利亞州的俄羅斯國家病毒學與生物技術研究中心二次檢測。

這樣嚴苛的條件使得俄羅斯的病毒檢測數量嚴重不足，日均只有幾千份，也使得感染人群未能收治，病毒進一步擴散。

進入4月以後，聯邦實驗室、市立檢測實驗室擴大檢測能力。此外，私立實驗室也加入其中。俄羅斯檢測速度和規模顯著增加，普京在4月30日就表示，俄單日新冠病毒檢測規模約在日均15萬例。截止到5月10日，俄羅斯已經進行了560萬次的病毒檢測。相應地，確診數量也在增加。