【蓬佩奧效應】疫情輿論戰：為什麼中國難敵美國？

中美圍繞疫情的輿論戰曠日持久，幾乎從未中斷。美國拋出的話題接二連三，中國隱瞞疫情、中國數據不透明、新冠病毒來自武漢實驗室、中國竊取美國疫苗研究成果等等不一而足。

美國的輿論進攻並非只有特朗普（Donald Trump）與蓬佩奧（Mike Pompeo）親自表態一招，這背後有一個龐大的陣容，傳統反華智庫、反華議員、媒體齊上陣，同時美國積極施壓盟友站隊，非常有組織有體系。

美國霸權地位的一個有力支撐是輿論霸權。美國從來不缺乏表達自己的渠道，除了路透社、金融時報這等源自英國的老牌媒體，以及TikTok這等新興的平台，全世界大多主流傳統媒體和社交媒體都出自美國。

美國的輿論戰成效遙遙領先中國，點大圖瀏覽：

主張起訴中國的美國眾議員班克斯（Jim Banks）、參議員柯頓（Tom Cotton）、眾議員克倫肖（Dan Crenshaw）常態化在涉華話題上非常強硬。一些對華抱有偏見的議員從來沒有因為中美關係好或者不好而被剝奪表達的空間。

起訴中國或主張起訴中國的一些智庫或組織，諸如英國智庫亨利・傑克遜學會、印度國際法學家委員會（International Commission of Jurists, ICJ）、全印律師協會（AIBA），大都在涉疆涉藏涉港問題上常態發聲，有的甚至是從二戰結束後就存在的、長期對華持敵視態度的機構。很大程度上，這些力量是美國或西方常用常新的意識形態對抗工具。不用美國示意，他們也會發表類似言論。

在持掌全球話語權的前提下，美國的輿論進攻模式通常是「官方定調 - 智庫議員盟友填料 - 媒體擴散」。謊言說一百遍就是真理。這一套路過去屢試不爽。

而中國在輿論戰方面發聲的管道通常是兩個。一個是中國官方媒體，中國官方媒體近來大力批判蓬佩奧等對華發起輿論進攻的美國政府高官。一個是中國外交部。中國外交部5月9日刊登題為「美國關於新冠肺炎疫情的涉華謊言與事實真相」的專題文章駁斥美國散播的每一條涉華言論。中國外交部的例行記者會、中國外交官在Twitter發聲、接受西方主流媒體採訪所談，幾乎都是闢謠內容。

不難發現，面對美國發起的來勢洶洶的輿論攻擊，中國依舊更多採取防守，乃至最多採取回擊的態勢，中國的聲音和主張仍然無法形成聲勢效應，在歐美，乃至港台民眾中的影響力都不夠。

奮起反擊的中國發言人，點大圖瀏覽：

+ 4 + 3 + 2

一方面，中國的話語體系表達方式不符合西方的審美，一些外交官被認為是戰狼式表達，就是這個原因。中國外交官的話語體系適合內地乃至大量海外華人，卻不一定適合港台聽眾、不一定適合北美華人，也很難適合西方社會。如何說西方能聽懂、願意聽的話，這很關鍵，需要中國持續改進。

另一方面，中國欠缺有影響力的發聲管道、傳播媒介。中國官方媒體在中國國內擁有壟斷性話語權，這是中國制度決定的，但西方社會的「中國聲音」並不夠。中國官方媒體作為傳聲筒，在西方庶幾被污名為專制的代言人，且不論傳播的內容是什麼，「不可信」這一先入為主印象已經令傳播效果大打折扣。而「李子柒」等正面案例，固然值得期許，卻既數量太少，又無法參與這種嚴肅時政的口誅筆伐。為讓更多人自發地認同中國，像美國一樣培養「美式五毛」，這絕非一日之功。整體對外宣傳的框架構建和完善，需要長久的、系統性的行動，更有賴於自身國力加強、國民素質的提高，以及國家軟實力的提升。

北京應該認識到，中美輿論戰不會僅僅停留在疫情上，而輿論戰亦不只是官方對戰，要形成聲勢效應，離不開各方力量的配合支援，需要最大程度動員一切可以動員的力量。二軌外交、民間外交需要激活，包括非官方媒體在內的傳播力量都需要有話語空間。