備受爭議的「戰狼外交」和「國罵式」外宣

中美輿論戰烽火連天，原本以為鬥爭停留在事件本身，頗讓人沒預想到的是，中國輿論回擊的方式亦成為熱議對象。

中國官方媒體近來稱蓬佩奧是「人類公敵」、「突破做人的底線」等言論引發媒體的熱議，不少西方媒體認為中國開展國家咒罵式外宣。「荒謬和吸引眼球的廢話」，「一些批評中國的人可以戴上口罩並閉嘴」，中國外交官回應外界時採取這類強硬的言論，亦被批評為戰狼外交。

這相當於在你來我往的口水仗中，有一方突然點評另一方的姿勢不夠優雅——同樣是罵人，中國被批評罵得難看。

為什麼會出現對中國輿論戰方式的點評，該如何看待外界對中國宣傳的批評？

不得不承認，此次疫情宣傳，中國內宣很成功。

5月6日，新加坡民調機構「黑箱研究」發佈報吿，該機構與國際消費者調查機構Toluna對全球23個經濟體的1.25萬名民眾進行了在線調查。該調查通過4個關鍵指標（政治領導力、企業領導力、社區和媒體），來評估各地民眾對各經濟體政府抗疫措施的滿意度。調查結果顯示，中國大陸的綜合評分以85分位列榜首，85%的中國大陸受訪者相信中國在危機過後將變得更強大。

這說明中國的抗疫成果贏得了中國民眾認可。與此同時，中國民眾的自尊心、自信心與日俱增，他們對於政府對外強硬的作風展現出罕見的支持。被稱為「戰狼外交官」的華春瑩、趙立堅在中國圈粉無數。無論是「戰狼外交官」還是「國罵外宣」在中國國內都並未引發太多反感。

以往中國宣傳是對內對外皆失利，此次且不論外宣是否成功，內宣是相對成功的。

中國外交長期以來的首要任務，是為中國的發展提供良好的外部環境，為國內的發展服務，一切以國內的需要為出發點和落腳點。「戰狼外交」是中國民眾聽得懂的外交。強硬的尺度、表達的技巧需要進一步拿捏，要將工作進一步做細。

崔天凱善於直面媒體，圖為1月15日崔天凱在中美第一階段貿易協議簽字儀式上發表講話。（AP）

備受爭議的原因是備受關注。中國已經成為世界大國，內宣、外宣的界限正逐步打破。無論是中國媒體還是中國外交，抑或是中國的內部政策都會有超越原有範圍的影響力。中國的任何措施言論都會受到關注。

從地區大國到世界性大國，中國並未做好完全轉型的準備。而從貿易戰到新冠疫情，一系列事件將中國推向了前台。中國需要以世界大國為標尺來樹立宣傳的準繩，建立全新的輿論話語生態、宣傳思路。

此外，與中國官方媒體對蓬佩奧等政客的批評在大陸和華人圈傳播甚廣一樣，蓬佩奧的言論也在歐美等國流傳甚廣。中國外宣對很難影響歐美社會的對華態度，蓬佩奧也很難獲得中國的認同。

中美的言論在各自文化圈內得到了最大程度的傳播，在另外一個時空的傳播度認同感並不強。互相批評是建立在不瞭解或者是不能理解的基礎上的，本身帶有某種程度的偏見。從這個視角看被批評也很正常。