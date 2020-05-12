【新冠肺炎】中美疫情鬥爭會否危及第一階段貿易協議？

中美兩國圍繞疫情的鬥爭不斷升級。第一階段貿易協議能否落實近來成為各方關注的焦點。

雖然美國總統特朗普（Donald Trump）5月11日在被問及是否考慮重新談判第一階段協議時稱：「不感興趣。」但此前5月8日，他接受媒體採訪時表示，最近與新型冠狀病毒有關的經濟動盪如何讓「一項偉大的貿易協議」變得不重要。當被問及該協議會否吿吹時，特朗普坦承說，「如果你真想知道的話，我還沒有決定。」

稍早前，中國媒體《環球時報》援引與中國政府關係密切的消息人士的話稱，近期特朗普大肆指控中國隱瞞新冠疫情，令負責貿易事務的中國內部人士感到憤怒。中國方面出現了「要求重新評估中美第一階段貿易協議」的聲音，部分鷹派顧問敦促重新磋商。

中美國內都出現了對「第一階段協議」的懷疑聲。這種懷疑因何而起？中美輿論戰的戰火真的會燃燒至貿易方向嗎？第一階段貿易協議有重談的可能嗎？

美國觸發的討論

中美貿易問題再次引發關注源於美國。

特朗普自己在4月30日的採訪中被問及是否用不償還中國購買的國債時，他回答：「我可以採取不同的做法，但目的相同，且金額更大，用關税就可以。」 這是特朗普首次在疫情中提到動用關税。

5月4日，特朗普再次提到了中美貿易問題，稱如果中國沒有達成在貿易協議中的承諾，美方有可能終止貿易協議。

美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）也在5月4日表態，稱期望中國遵守與華府達成的貿易協定，並警吿如果中國未能做到，將會產生「後果」。

姆努欽（左）是特朗普政府內部的對華「温和派」，貿易協議重談恐怕也不是他樂見之事。（AP）

5月6日，特朗普表示要在一兩星期內對「中國是否按協議履行承諾」做出報吿。在被問及他是否要退出協議時，特朗普的回應是：非常糾結，尚未決定。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）5月8日則稱：「不排除與中國進行更多貿易談判。」

從特朗普到姆努欽、蓬佩奧一連串的「暗示」，外界很容易有一種中美第一階段協議可能推倒重來的印象。

「自然災害或其他雙方不可控的不可預料情況」

疫情爆發以來，全球貿易陷入停滯，如今，中美第一階段的貿易協議能否落實，這的確值得疑問。

根據美國普查局官網發佈的數據，2020年第一季度，美國對華出口220億美元，進口758億美元，進出口總額為978億美元。2019年第一季度，美國對華出口259億美元，進口1,059億美元，進口總額為1,318億美元。算下來，中美2020年第一季度比2019年第一季度的進口總額減少了25%。按照中美協議的內容，中國要大量購買美國產品。但相比於2019年第一季度中國進口美國產品，2020年的數據並沒有上漲反而是減少了。

再具體來看，根據中美海關與媒體消息，中方對美國農產品一季度的官方進口金額為約50.8億美元，但在第一季度中國基本沒有採購能源、製造業等行業的美國產品。 這距離協議中要求的實現第一年增購770億美元的目標相去甚遠。

謀求連任的特朗普在農業問題上頗費心機，農業也便成為中美貿易談判的一個重要內容。(AP)

美國國內也表達了對中美協議落實的擔憂。《外交政策》此前發文認為「新冠肺炎疫情可能會推翻特朗普的中國貿易協議」。《紐約時報》5月11日也認為，新冠疫情下中美貿易協議命運存疑。「絲毫沒有可能實現採購目標」，美國戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）的中國問題專家甘思德（Scott Kennedy）如是說。

根據戰略與國際研究中心（CSIS）的預測，新冠肺炎疫情會讓中國購買美國商品的數量遠低於第一階段協議的數目。

今年1月簽署的協議包括這樣一個條款：如果「自然災害或其他雙方不可控的不可預料情況」阻止一方履行協議時，雙方可重新談判。當新冠肺炎的爆發是全球始料未及的一場危機時，外界不得不問：中美會不會重談協議？

美國探探風

各界猜測之際，中國副總理劉鶴與姆努欽和美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）5月8日通話確認協議執行；中國官方5月12日公布第二批對美加徵關税商品第二次排除清單。

從中美表態及中國官方的動作來看，兩國似乎並沒有推到重來的迹象。

同時，白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow） 5月8日稱中國「有意願履行協議」。

蓬佩奧（左）已經站在了特朗普政府反華的前沿。（AP）

但新冠肺炎疫情爆發以來，美國對中國的指責每天都在上演，比如「病毒源頭在中國」、「中國掩蓋疫情」、「向中國索賠」、「中國干擾美國大選」等等。中國對美國的指責予以反擊，甚至直接點名蓬佩奧等人。兩國的輿論戰不斷升級。有媒體形容，兩國的敵對關係已達到了甚至在貿易戰最激烈的時候也未曾見過的水平。

中美相互指責這些都給兩國關係陷入一種不確定之中。現下來看，貿易協議成為兩國為數不多有共同利益的話題，而特朗普又將協議看成是他的一大政績。疫情之下，來自中國的採購是美國十分需要的。美國並沒有推倒協議重來的理由。

在分析人士看來，美國並非真想談判。美國的真正意圖很可能是試探一下北京的口風。

美國很可能會擔憂輿論戰影響到中美貿易協議的落實，擔憂中國可能會拿貿易協議作為工具來反制美國。這也是為何劉鶴5月8日與姆努欽、萊特希澤通話的原因，美國需要從北京得到一個肯定的答覆。

當中美第一階段協議面臨難以全面履行的風險時，特朗普便以「撕毀協議」為由要求北京履行協議。這是特朗普慣用的極限施壓之計，本意並不在於重談。

再者來說，現在中美協議落實的核心在於，疫情之下，未能重啟經濟的美國能否如常生產，為中國生產商品，這也是個很大的問題。

兩國貿易的前景，還有待進一步關注。