「超額死亡人數」才能反映新冠肺炎死亡真相？

在全球新冠肺炎料將於本周內衝破30萬之際，各界也開始愈加關注這些由各國提供的數字是否真能反映現實。美國疾病控制和預防中心（CDC）5月11日公布了一份報告，指出紐約市的死亡人數可能大幅度被低估，其理據正在於該市於3月11日至5月2日的「超額死亡人數」（Excess Deaths）與紐約市同期的新冠肺炎死亡數字之間的落差。

由於各國官方都極少有統一的超額死亡人數統計與公布標準，根據網上科學出版機構「Our World in Data」的資料，目前正搜尋各國數據計算全球各國超額死亡人數與新冠肺炎死亡數字作統計的主要是各大媒體與民間機構，包括《金融時報》、《經濟學人》、《紐約時報》，以及集中處理歐洲24國死亡數據的「歐洲死亡監察」（EuroMOMO）。

所謂的「超額死亡人數」是指在危機期間高於正常情況下同時段「可預期死亡人數」的總死亡數字，此數字可用作估算該危機對死亡人數或死亡率的直接或間接影響。由於「可預期死亡人數」的計算方法從簡單的數年平均值，到數學模型估算都有，因此不同機構對於同一地區或國家的超額死亡人數統計也會有所出入。

巴西近來死亡人數急增，一些地區要為此另建墓地以應付需求。（美聯社）

根據美國疾控中心的計算，紐約市在3月11日至5月2日期間共錄得32,107宗死亡個案，比可預期死亡人數高出24,172人。當中，其新冠肺炎死亡人數只得18,879人，兩組數字相距5,293人。數據一出，媒體就紛紛以「紐約官方新冠死亡人數或低估超過5,000人」等標題報道，然而事實又是否如此？

「超額死亡」不等於「新冠死亡」

首先，我們要知道的是，超額死亡人數並不等同於新冠肺炎的真實死亡數字。正如美國疾控中心指出，當中可能包括了「非直接因新冠疫情死亡」的數字，例如一些因不敢到醫院求診而因其他疾病病逝的病人。

另一方面，新冠真實死亡數字本身也有可能高於超額死亡人數，因為在全民居家隔離、商業活動大減之下，車禍、工業意外等死亡人數都會有所下降。

由此可見，超額死亡人數與新冠肺炎真實死亡人數，並不能完全等同。

紐約在3月11日至5月2日的官方新冠肺炎死亡數字中，有近27%屬於未經新冠肺炎測試確診的死者。（美聯社）

不同新冠死亡標準的比較

不過，在一些以寬鬆標準計算新冠肺炎死亡數字的國家，其官方新冠肺炎死亡人數，的確與超額死亡人數較為接近，甚至超越後者。比利時與法國就是明顯例子。

以人口比例計算，比利時目前的官方新冠肺炎死亡數字為全球第二高，僅次於參考價值不高、人口只有3萬多的南歐小國聖馬力諾（San Marino）。

然而，比利時的死亡數字將醫院內外的所有「新冠肺炎確診死者」或「未經測試但被判定為大概率因新冠肺炎而死的死者」都計算在內。根據一項4月中旬的統計，有近52%官方數字中的新冠肺炎死者從未經過新冠肺炎測試。

根據《經濟學人》的統計，比利時在3月16日至4月26日之間的官方新冠肺炎死亡人數高於其同期的超額死亡人數約2%；而根據《紐約時報》的統計，比利時在3月16日至4月19日之間的官方新冠肺炎死亡人數更是其超額死亡人數的兩倍。

早前特朗普引述比利時死亡人口比例偏高，用意彰顯美國抗疫「成就」，就曾在比利時國內引起言誅筆伐，認為比利時大大高估了其新冠肺炎死亡數字，指特朗普以此作比較實屬不公。

雖然不只比利時會將未經確診死者計算在新冠肺炎死亡人數之內，然而從其數字之高可見，比利時的醫生很可能是使用了較寬鬆的衡量死因原則，因而導致此死亡人數的可能高估。圖為布魯塞爾的一個地鐵站。（美聯社）

而在法國，根據《經濟學人》估算，其新冠肺炎死亡數字佔其超額死亡人數93%。法國從4月初起將未經確診的老人護理院死者計算在新冠肺炎死亡人數之內——其標準是，該護理院須有3人確診，而未經確診的死者須有新冠肺炎的徵狀。由此可見，較為寬鬆的新冠肺炎死亡標準似乎真能讓其數字更接近超額死亡人數的「真實」。

相較之下，一些只將確診死者計算在新冠肺炎死亡人數之中的國家，其「表現」就明顯較差。例如德國在3月16日至4月12日的新冠肺炎死亡人數只佔其超額死亡人數66%，意大利2月26日至3月31日的同類數據只得48%。而在一些醫療體系能力成疑的地區，兩組數據的差距更大，例如在印尼首都雅加達，其3月至4月的新冠肺炎死亡人數只得其超額死亡人數的14%。

較為奇怪的是，一些採取與比利時等國類似寬鬆的國家或地區，如英美兩國，其「表現」卻較比利時、法國為差；另一些只計算確診死者的國家，如瑞典等，其「表現」卻又明顯在比利時、法國之列。

美國疾控中心在4月14日開始要求各地將未經測試卻可能因新冠肺炎而死的數字也計算進新冠肺炎死亡人數之中。（美聯社）

根據《經濟學人》的數字，英國3月14日至5月1日的新冠肺炎死亡人數只佔其同期超額死亡人數72%；而根據美國疫控中心的數字，紐約市的同類數字則為78%，與只計算確診死者的西班牙接近。另一方面，根據《經濟學人》，只計算確診死者的瑞典的同類數字卻達至92%。

數字不一定能反映真實

從上述的複雜情況可見，雖然超額死亡人數的確可代表新冠疫情對人命安危的影響，可是這個數字在未有其他輔助證據之前卻不能被簡單當成新冠肺炎死亡的真實數字，而且兩組數字的差距也未必能反映一國能否有效統計其新冠肺炎死亡人數，或者一國有否低估或隱瞞其死亡數字。

當然，在兩組數字差距以倍數計算之際，我們大概可假設非新冠肺炎死亡人數並不會因為新冠疫情而突然急升，甚至高於新冠肺炎死者人數幾倍，因此我們就可推論出這些國家或地區其實是嚴重低估了其新冠肺炎死亡人數。不過，在兩組數字差距只以百分點計算的情況下，這個差距到底代表了什麼，卻難以說準。

「超額死亡人數」，其實跟「新冠肺炎死亡人數」一般，看起來是個簡單的數字，其背後的計算，以至這個數字本身的意義，其實卻是極其值得爭論和進一步研究的議題。在這些爭議得到妥善解決之前，這些數據，以及以這些數據為基礎的跨國、跨區比較，其實只有些微的可參考價值，卻並不一定能反映真實。