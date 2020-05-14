【新冠肺炎】北京給澳洲的經濟教訓：大國的強硬無差別

澳洲政界、財經界人士在5月13日前後人心惶惶。該國幾家主要穀物生產商聽信「中國正在進行反傾銷、反補貼調查」的傳言，沉浸在澳洲大麥或遭「徵收高達73.6%反傾銷税和6.9%反補貼税」的恐懼中。

該國的肉品產業也面臨困境：澳洲貿易部長伯明翰（Simon Birmingham）5月12日確認，中國已暫停從澳方四家最大的牛肉加工企業進口牛肉，其貨品案值約數百萬澳元。

此前，澳洲外交部曾多次稱中方行為構成「經濟脅迫」。但是伯明翰卻稱「不認為這是中國對澳要求『調查新冠病毒來源』實施的報復」。到底發生了什麼，讓澳洲官方口徑前後迥異？

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四月中下旬以來，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）、外長佩恩（Marise Payne）及內政部長達頓（Peter Dutton）等人先後從4月16日至26日間批評北京，提議派遣「獨立監察人員調查中國」。

對此，中國外交部先在4月23日批評了澳方的「政治操弄」行為，中國駐澳大使亦在4月28日接受採訪時，稱澳方行為傷害中國感情，亦稱中國消費者可能拒買澳洲紅酒、牛肉等。至此，澳洲的遭遇業已成為北京與堪培拉之間心照不宣的結果。

中國動用經濟武器並非新聞，近十年來，中國在這項「武器」上的應用日臻成熟。

2012年黃巖島危機期間，北京通過加強對菲律賓菠蘿、香蕉的檢疫，導致該國當年僅在兩小項水果出口上就遭遇近14.4億菲律賓比索（約合3,000萬美元）損失，此後這一手段越來越成為其在外交、軍事手段之外的有效打擊方式。

圖為黃巖島附近海上的菲律賓漁民，在黃巖島危機期間，菲律賓不僅遭遇水果制裁，其漁民也難以接近該水域。（路透社）

2019年，中國在加拿大身上再次展示了該武器的威力。在加拿大軍警謹遵美國調遣，扣押中國華為通訊公司首席財務官孟晚舟，進而嘗試尋求將其引渡至美國後。加拿大對華出口的大宗農產品油菜籽也檢出了惡性傳染病「油菜黑脛病」的病菌。

可見，農產品有問題是事實，經濟問題背後的政治目的也是事實。面對經濟武器兵鋒所向，無需曉以利害，稍有知覺的國家大都知道該怎麼做。

在新西蘭，該國副總理兼外長及財長曾在5月上旬接連出面，當面指責中國大使，為台北當局「重返」世界衛生大會（WHA）一事站台。可其總理阿德恩（Jacinda Ardern）已在12日緊急表態，強調新方始終堅持並貫徹「一個中國」政策，今後亦然。考慮到2019年9月後，中國已成為新西蘭牛、羊肉出口第一大目的地，其當局的舉措是可以理解的。

孟晚舟仍羈留在加拿大。2020年，加拿大的油菜籽和豬肉也仍未能重返中國市場。（路透社）

新西蘭如是，澳洲自然也清楚中國在表達什麼，強調「經濟脅迫不能解決問題」。可是與此同時，澳洲對美國一切合理或不合理的要求卻頗為習慣。如澳前總理杜布爾（Malcolm Turnbull）曾宣布，澳方不會就美、澳鋼鋁關税問題向世貿組織申訴；莫里森本人甚至在2019年曾稱「中國是客戶，美國是朋友」。

中國顯然想得到更「公平」的待遇。對澳洲發起「經濟脅迫」，也是希望澳洲重新思索，或許需要習慣這樣的中國，並對中國予以和美國一樣的待遇。

當下，加拿大在司法問題上追隨美國遭中國反制，澳洲在疫情輿論上因盲從華盛頓而被北京敲打，美國「盟友」的遭遇並非偶然。中國正在嘗試用自己的強硬，吿知各方在中美間站隊需要謹慎：貿然捲入中美鬥爭的第三國，便也需要為自己的決定承擔代價。