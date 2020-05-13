【新冠疫情】約翰遜：英國首相漸變英格蘭首相？

英國首相約翰遜（Boris Johnson）5月10日宣布的第一步解封措施，於當地時間5月13日落實。然而，這套解封程序卻是「政令不出英格蘭」。

約翰遜將英國原有「留在家中」（Stay At Home）的口號改變為「保持警覺」（Stay Alert），並設下分別於5月13日、6月1日與7月4日分三階段進行的解封程序。不過，從本來已有獨立主張的蘇格蘭、親英親愛二分天下的北愛爾蘭，到長年跟隨英格蘭腳步的威爾斯，都先後宣布延長其區內的各種封鎖措施直至5月底。

雖然約翰遜本人曾在下議院否定在衛生問題上他只是「英格蘭的首相」，不過英格蘭以外的英國構成國在新冠肺炎抗疫路線上與約翰遜「分道揚鑣」，其實也象徵約翰遜已逐漸淪為一個只屬於英格蘭的首相。

5月7日，約翰遜在唐寧街10號首相府門前參與為醫護鼓掌的例行活動。（美聯社）

在約翰遜的第一階段解封措施中，民眾將可每日外出多次運動超過一小時，而且可到公園、湖泊、海灘活動。同時，人們只要願意保持兩米距離，即可與非同居人士見面團聚。

在復工的層面上，約翰遜認為不能留在家中工作的人應該「主動地被鼓勵」回到工作岡位，包括建造業、製造業等在內的所有可重開的行業「都應該重開」。

雖然衛生事務理論上是下放到各構成國的權力，然而各區解封不同步，卻會造成英國全境自由旅行區名存實亡的情況。

約翰遜在宣布其解封計劃之前，似乎也未有跟各區協調：除了蘇格蘭與威爾斯早在約翰遜宣布解封措施數天前已決定延長封鎖之外，蘇格蘭首席部長施雅晴（Nicola Sturgeon）更指出她在5月10日看到「星期天的報紙」才知道約翰遜的新措施。

英國財相辛偉誠（Rishi Sunak）將英國原於6月底結束的薪金支助計劃延長至10月底。這種做法與約翰遜鼓勵復工復業的趨向似有矛盾。（美聯社）

施雅晴指出：「如果你人在蘇格蘭，蘇格蘭的法律就有效，而這個法律是說，現在你只能出於必需的理由而離家外出。」她又特別警告住在「蘇格蘭邊界」的英格蘭居民除了必要工作或購買必需品之外，不要因其他非必需目的進入蘇格蘭，否則將遇上違法風險。

曾承認與約翰遜政府只有「間斷式合作」的威爾斯首席大臣查克佛（Mark Drakeford）亦表明擔心約翰遜的解封政策會造成混亂，並警告：「我要清楚聲明，在威爾斯，有效的是威爾蘭的法律。我們將會用盡所有可行辦法去告知人們這個訊息。」

施雅晴一直鼓吹舉行第二次蘇格蘭獨立公投。（路透社）

到了5月12日，屬於親英派的民主統一黨（DUP）黨魁兼北愛爾蘭首席部長范愛玲（Arlene Foster）也自行提出解封五步部，未有跟隨英格蘭的解封路線。而支持愛爾蘭和平統一的左翼政黨社會民主工黨（SDLP）也有議員直指北愛爾蘭民眾更傾向聽從愛爾蘭共和國總理的抗疫指示，而非一海之隔、遠在倫敦的英國首相。

除了沒有跟各構成國地方政府協調之外，向來被認為是公關能手的約翰遜，在抗疫宣傳上也犯下大錯。本來「留在家中」的口號其實已不是一個「匠心獨運」的高明口號，但至少訊息清楚。然而，「保持警覺」卻讓人摸不着頭腦——到底被「鼓勵」復工的人們有何具體防疫規則要遵守？

英國「保持警覺」（Stay Alert）的新抗疫口號被各方猛批。（美聯社）

約翰遜其後解釋這是呼籲民眾要運用「不列顫民族的常識」去逐步回復正常生活，不過民眾還是不明白這個「常識」的具體內容為何。衞生大臣夏國賢（Matt Hancock）隨後面對記者試圖說服對方其實民眾都明白「保持警覺」的具體意思，卻再釀成公關災難——他說：「人們都明白這個訊息，人們都明白『保持警覺』是什麼意思，它的意思是，嗯，而且人們也明白我們要一起控制疫情。」

這種宣傳策略上的失敗，更為各政治對手所用。一直想將蘇格蘭從英國劃分出去的施雅晴，就直稱混亂的訊息「會造成不必要的死亡」；曾在脫歐協議愛爾蘭邊境問題上被約翰遜背叛的保守黨前執政盟友范愛玲也帶領北愛爾蘭人繼續「留在家中」。於是，「保持警覺」的口號就遭到蘇格蘭、北愛爾蘭與威爾斯一致棄用，三方皆與「不列顫」中的英格蘭保持距離。

新冠疫情之下的路線分歧，最終當然會隨着疫情而消失。不過，英國脫歐早已鼓動了北愛爾蘭與蘇格蘭的分離主義精神，而約翰遜本人極其英格蘭的言行舉止也讓其他英國構成國民眾感到疏離。此刻約翰遜本人如此忽視各構成國地方政府的抗疫措施，只會讓他口中「以聯合王國團結全民」的宣言變為空話，長遠更會為聯合王國的分裂種下因子。