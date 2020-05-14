韓國史上支持率最高的總統　文在寅如何打破「圈內規律」

5月13日晚，韓國總統文在寅同中國國家主席習近平通電話，共商聯合抗擊新冠（COVID-19）疫情。雙方在電話中介紹了各自的疫情應對辦法，並就「快速入境通道」達成共識。

近段時間，韓國首爾梨泰院區夜店集體感染事件，讓韓國原已得到控制的疫情再次出現變化。5月14日，梨泰院夜店集體感染事件已致131人確診，相關接受檢測人員達3.5萬名。潛在5,000近距離接觸者中，有兩三千人無法追蹤。梨泰院夜店感染事件讓本已經按下復工鍵的韓國，再次繃緊了神經。

作為緊隨中國之後遭遇疫情，並率先出現平緩態勢，乃至最先開始重啟經濟的國家之一，韓國的疫情具有標桿性意義。如今梨泰院夜店事件雖然事態嚴重，但韓國方面立即重啟「戰疫」狀態，令得該感染源已經不會影響韓國疫情的基本走勢，更不會影響到韓國「抗疫典範」的國際形象。

在此過程中，文在寅也享受到最明顯的「疫情紅利」，成為韓國歷史上首位在第三年任期時支持率最高的總統。

韓國民調機構Realmeter5月11日發布的一項民調結果顯示，文在寅就職三周年之際，民眾對其施政表現的支持率為62%，連續3周超過60%。此前韓國蓋洛普5月8日發布的民調也顯示，文在寅時隔1年10個月重回70%以上。

要知道，自韓國現行憲法頒布的1987年以來，韓國總統就任第三年時的支持率從未超過70%。歷屆總統在這一支持率分別是盧泰愚12%、金泳三41%、金大中27%、盧武鉉27%、李明博43%、朴槿惠42%。文在寅的高民調顯然打破了這一規律。

值得注意的是，在疫情在韓國境內爆發初期（2月），文在寅並未獲得如此好評，相反有超過100萬韓國民眾在青瓦台官網上聯名要求文在寅辭職。與此同時，反對黨們也立即火上澆油，指責疫情的擴散是因為文在寅政府應對疫情失策。一時之間，文在寅處在了十分被動的情況之下。

萬萬沒想到，僅僅3個月時間，韓國疫情已經基本得到控制，文在寅也因此打破歷史獲得了高民調，他到底是如何力挽狂來的？

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就全球抗擊疫情的成果來看，無論是控制速度，還是防控方法來看，韓國可謂是世界公認的「明星國家」，而這主要歸功於韓國政府在抗擊疫情上有效的防疫計劃和文在寅的政治魄力。

事實上，韓國在抗議初期上的表現並不出色，與其他國家一樣，韓國政府只是（在2月4日）宣布禁止過去14天內到訪中國湖北的外國人入境。這一決定在當時還受到了民間部分輿論的批評，他們認為應當禁止讓所有中國人入境。文在寅也因此遭受到了「下台」的輿論風波，而他在當時的支持率也只有44.7%。 此外，大邱的疫情和新天地教會的也讓韓國陷入了一陣恐慌。

然而，面對這樣的情況，文在寅並未受到影響，而是針對韓國的疫情展開了一系列的應對舉措。由於當時過半確診患者是新天地教疫情集中爆發的結果，請外套便當機立斷，迅速查出名單，對新天地教相關人員進行檢測和流行病學調查，公開信息。這一舉動，逼得新天地會長李正熙下跪謝罪，新天地在疫情下煽動的民憤也因此瓦解。

之後，文在寅就疫情展開了一些列的應對措施。首先是對訪問過大邱或與「新天地教會」接觸過的人進行居家隔離和檢測。再將大邱及慶北地區劃為特別管控區，並實施超強「封鎖措施」，力阻疫情蔓延。

而在檢疫方式上，韓國2月26日開創了免下車（drive-through）快速病毒測試的方法，在短期之內幫韓國迅速檢測了48萬人，並從中將有病毒患者篩選出來，大大減低了民眾去醫院出現被感染的風險。隨後韓國政府利用信用卡、公共交通工具、手機等大數據方式收集病人及接觸者行蹤，對病人和接觸者進進行必要的觀察和隔離。

此外在隔離防控上，青瓦台及時發布了社交隔離的命令，下令所有娛樂場所暫停營至4月19日，並呼籲群眾在家進行自我隔離 ，停止一切社交活動。並且政府還在3月5日起禁止口罩出口並實施身份證限購令，每人每周只能購買兩片，以防出現口罩短缺，價格被哄抬的情況。

韓國政府雷厲風行的抗疫舉措取得了成果，韓國疫情從2月底的高峰，到3月第二週便得到了有效控制，每天只有幾十例新增感染，其死亡率在3月份也控制在1至2%。 由於疫情控制得及時，醫院醫護人員和醫療資源並未出現嚴重短缺的情況，也沒有發生醫療擠兑。韓國也因此成為了國際之上應對疫情的最佳「典範」，獲得西方輿論的一致稱讚，各大歐美主流媒體都紛紛解析韓國成功抗疫的原因。《紐約時報》3月刊布一篇名為《韓國為何能有效控制疫情，它的模式能被複制嗎？》文章中就寫到，韓國在防控疫情方面給西方上的四堂課。

世界衛生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）稱讚韓國，認為韓國的經驗證明，控制新冠病毒雖然困難，但是可以做到的；美國食品藥品監督管理局（FDA）前局長戈特利布 （Scott Gottlieb）也將韓國作為一個榜樣，他寫道，「韓國的情況表明，只要有明智、積極的公共衛生措施，就能擊敗新冠病毒」。

韓國疫情的好轉，加上歐美國家的讚賞，種種積極的迹象讓民眾在短短几個星期裏對文在寅政府的執行力好感倍增，對其應對疫情的方式也產生了認同。在2020年4月的韓國第21屆國會議員選舉中，文在寅所在的執政黨共同民主黨在整體國會議席300席中斬獲180個議席，佔五分之三席位，大獲全勝。

另外，在疫情之餘，韓國最大的財團三星集團副會長李在鎔，宣布不會把公司的經營權交由其子女繼承，還向政府鬆口不再排斥成立工會。要知道，此前文在寅一直想改革財閥和大企業，三星繼承人的變化對文在寅限制財閥的目標而言，極具象徵性意義。雖然三星的變故與其自身內部問題有着很大關係，但文在寅在疫情下的出色表現，以及他一直在推進改革財閥的計劃，也是導致三星內部出現變化的重要影響。

所謂禍兮福所倚，福兮禍所伏，此次疫情確實給韓國人民帶來了巨大的災難，但也為文在寅提供了一次展現自己過人的政治魄力和執行力的機會，讓自己打破了韓國政治圈內保持了30多年來的「規律」成為民調最高的總統。文在寅是否能再接再厲，實現他限制財閥的夢想，我們還將拭目以待。