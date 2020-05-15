對話意大利市長：集體主義如何影響中國抗疫

意大利政府5月13日頒布一項重啟法令，幫助重啟疫後的國家經濟，其中包含550億歐元（1歐元=1.0806美元）。這意味着，意大利現階段抗疫成效明顯，即將進入抗疫與恢復經濟並行的第二階段。 經歷了確診人數以令人痛心的速度猛增的至暗時刻，意大利也曾是歐洲疫情最為嚴重的國家之一，截至5月14日，其確診總人數已超過22萬，死亡人數3萬之多。在現階段，意大利如何總結過去抗疫的經驗？從淪為歐洲疫情風暴中心到逐漸控制疫情，意大利對於這場全球大疫有什麼新的認識？中國對於意大利的醫療援助獲得了怎樣的反饋，以及未來的中意關係將如何發展？ 圍繞以上關切，《香港01》特約記者、《世界觀》總編輯李翔專訪了意大利馬切拉塔市市長卡蘭契尼（Romano Carancini）。以下為訪談實錄。

01：從數據上看，意大利感染新冠肺炎的人數明顯下降，正逐步走出最困難時期。意大利政府也準備進入抗疫與恢復經濟並行的第二階段。回顧這段為時不短的抗疫歷程，你所治理的馬切拉塔市現在情況如何？

Carancini：意大利的情況比之前好了很多，我認為應該感謝來自中國和武漢的經驗。武漢的例子足夠讓人欽佩，我們聽取意見，要求民眾保持社交距離，這也是延緩病毒傳播的關鍵決策。意大利直到1月底才宣布國家進入緊急狀態，3月份逐步完善關鍵的防疫措施。防疫行動採取以後，有效減輕了民眾的恐慌，延緩了病毒蔓延的步伐。

目前，馬切拉塔市的疫情基本得到控制，只有110人新冠病毒檢測呈陽性，低於平均水平，我們正努力讓城市秩序和人們的生活迴歸正常。

2020年3月23日，意大利博洛尼亞市區一條街道，兩個行人路過。（AP）

01：意大利是歐洲疫情最為嚴重的國家之一，疫情防控前期， 民眾在「戴口罩」的問題上並不十分配合，有人認為，人們的固有觀念和習慣與抗疫所需的努力產生了矛盾，這可能是疫情在意大利肆虐的主要原因，對此你怎麼看？

Carancini：當陌生的病毒突然來襲，說實話我們開始有些錯愕，不知道什麼原因，甚至不知道發生了什麼。遺憾的是，在我們完全反應過來之前，疫情已經大面積爆發了。

由於早期對它的認識和理解不足，導致感染人數猛增，其中意大利北部倫巴第、威尼託、艾米利亞-羅馬尼亞和皮埃蒙特地區情況最為嚴重。我想，如果我們能更早意識到危險的話，也許可以避免後續如此慘重的損失。

我想引用馬切拉塔大學菲利波・米格尼尼（Filippo Mignini）教授的觀點來回答這個問題，米格尼尼是一位哲學老師，同時也是中國研究的專家，他十分了解中國和意大利幾千年的歷史。在他看來，中國從過往幾千年的歷史中汲取了經驗，每個人都將自己想象成集體的一部分。

儒家思想體系在中國建立了集體意識和深刻的社會價值觀念，正是這種觀念，讓中國在疫情面前表現出秩序、團結和高效，人們在協作中戰勝了疫情。而意大利情況剛好相反，民眾心中先有個體再有集體，這就是最本質的區別。

受疫情拖累，意大利醫療體系一度崩潰，醫護人員不得不在救誰之間進行選擇。圖為意大利北部帕維亞的聖馬特奧醫院的重症監護室。（AP）

01：世界各國在應對疫情的時候，並沒有想象中的團結，對於彼此堅持的價值和處理問題的方法，東西方之間出現很大的隔閡和分歧，甚至某種程度變成了零和博弈。從政治的角度，你如何看待這樣的情況？如何才能縮小國家之間的分歧，加強國際社會應對緊急情況的協調能力？

Carancini：如果要進行自我反思的話，那就是我們沒能在病毒出現全球大流行迹象的時候採取充分行動。有很多科學家和學者當初提出了建議，世界各國卻採取了不同的行動，這是非常錯誤的做法。

國際社會需要一個獨立、專業、類似於醫療指南的組織，這個組織應該提供權威的衛生指南，不受某一方的支配。但很顯然，現實是這個組織往往受到最大資金來源方的干涉。

我們必須以國際社會為參照，人類社會此前從未意識到，面對病毒，所有生命都是平等的。一個獨立、健康且能及時行動，在關鍵時刻可以調動全球資源的組織是十分必要的。

批評是有必要的，我認為世衛組織在這次新冠肺炎大流行上的表現很難令人滿意。為了未來我們必須做好準備，設立應對各種緊急情況的預案。