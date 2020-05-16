有一種對抗中國不必當真

如果說貿易戰提前將中美矛盾推向了前台，那麼新冠肺炎（COVID-19）疫情則將中國提前推向了世界舞台。作為最早爆發疫情的國家，中國和病毒源頭有何關係、中國的抗疫措施、抗疫物資、憑藉疫情獲得的影響力都是焦點話題。中國從未像今天一樣備受矚目，備受爭議，走向風口浪尖，讚譽和針對交織，肯定和詆譭同在。

這其中最引人矚目的莫過於中美兩國你來我往的輿論戰。美國霍士商業頻道（Fox Business）5月14日稱，特朗普（Donald Trump）對中國的處理疫情方式不滿，並威脅切斷所有美中關係，稱目前沒有興趣與（中國國家主席）習近平對話。5月13日，特朗普在社交媒體推特（Twitter）上講，與中國打交道是一件「代價很高」的事，他再次強調新冠病毒來自中國。5月12日，特朗普發推稱：「亞裔美國人對中國對我們國家和世界所做的一切感到非常憤怒。而華裔美國人是所有亞裔中最憤怒的。我不怪他們。」再往前翻，找到特朗普說了什麼和中國有關的驚人之語並不難，基本上以攻擊為主。

中美輿論戰如火如荼，點大圖瀏覽：

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而國際社會的類似聲音不只來自美國。加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）說：「我認為，很明顯，圍繞新冠肺炎疫情的起源和早期行為，各國有很多問題，尤其是中國。」「與此同時，我們正在目睹一場全球（疫情）大流行，需要全球協調一致的應對……我認為，我們就不同國家的行為提出問題是完全正常的，包括中國。」法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）說，贊中國處理疫情手法有進步的說法「天真」。德國總理默克爾（Angela Merkel）呼籲中國疫情更加透明。英國外交大臣藍韜文（Dominic Raab）認為中國必須要回答疫情是如何暴發的，「英中關係回不去了」。伊朗官員公開稱中國官方的統計數據似乎是一個「苦澀的笑話」。

嚴格來說，他們都在渲染一種不利中國的情緒。

中美大國競爭之下，不少國家尤其是小國面臨兩難的選擇，一邊要響應美國呼籲，同時也要顧及同中國的關係。

一些國家尤其是歐洲國家，仍然保留優越感，並不願意放下曾經作為大國的榮光和自尊，自然也是不願意為中國背書，說一些沒有那麼讓中國舒服的話是為了彰顯自身。

還有一些國家不得不表態中國問題，也有本國民意考量。比如加拿大全國90%的人居住在距離美國150英里的範圍內，美加貿易是全球規模最大的雙邊貿易，親美是加拿大輿論傾向的基本盤。「杜魯多為什麼沒有就疫情質問中國」反而是加國輿論提出最多的問題。「尤其中國」、「包括中國」，這樣的措辭表述足見杜魯多慎之又慎。領導人不能看民意執政，同時領導人也不能完全不顧民意。

中國該不該放過澳洲、新西蘭、加拿大？點大圖瀏覽：

疫情最早在中國暴發，中國抗疫經驗也最早出爐，隨着借鑑中國經驗的國家增多，未來認為中國經驗管用的聲音會有，認為中國經驗不行的也會有，這樣的熱議不會缺席。畢竟國情不同，同樣措施在不同國家的落地情況也不同，出現偏差在所難免。

中國抗疫物資的對外輸出量非常大，這麼大體量的交易，即便放在平時而非疫情期間也會有這樣那樣的正常事務性問題。只不過是中國成為熱點話題後，任何同中國有關的事尤其是不好的事都會被廣泛傳播。但一些爆出相關問題的國家絕非就是為了對抗中國或者針對中國。

中國要明白對華攻擊性言論的源頭在美國，矛盾的核心在美國，並不是在他國。一些跟隨美國的投機行為該敲打的自然要敲打，一些無意加入中美之爭的國家該爭取的自然要爭取。中國無需打擊一大片，樹敵千千萬萬，更無需事事計較，處處不滿。

一些沒有主觀惡意的對華不友好聲音沒有必要當真。作為大國，追得太緊反而會讓小國喘不過氣來。大國需要有大國的氣量，容得下各種雜音，同時接受不同的見解。中國從未如此接近世界舞台的中央，需要正常看待一個大國會面臨的譭譽參半境地。