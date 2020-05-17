【專家有話說】世貿命懸一線不利中國　北京不應針鋒相對

在新冠肺炎全球大流行的背景下，世界正處在比以往任何時候都更加渴望全球治理的時期，人類卻遇到了更為深重的全球治理危機，世界貿易組織（WTO）正成為這種現象的新註腳。世貿組織總幹事阿澤維多（Roberto Azevêdo）近日宣布，將在今年8月31日卸任，比原定任期提前了一年。

阿澤維多關於提前辭職的發言中包含了諸多無法明言的深意。他表示，世貿組織不能在其周圍的世界發生深刻變化的情況下停滯不前，確保該組織繼續能夠回應成員國需求和優先事項是當務之急，而不是一種「可有可無的選擇」。新冠大流行帶來的「新常態」必須反映在世貿組織的工作中。

他同時表示，提前結束任期將使世貿組織成員國能夠在未來幾個月中選舉他的繼任者，而不會轉移人們對原定於2021年舉行的第十二屆部長級會議籌備工作的注意力。

事實上，國際輿論場此前已有阿澤維多辭職的傳聞。近年來，世界貿易組織面臨着巨大挑戰，各成員國對世貿組織的改革方向存在爭議，特別是世貿組織一直受到美國特朗普政府的攻擊，特朗普一直強烈批評世貿組織過度擴張，並指責其允許中國實行不公平貿易。這使得維持多年的國際多邊貿易體系遭遇前所未有的挑戰，特朗普四處發動貿易戰的舉動更讓全球貿易緊張局勢加劇。更糟糕的是，從去年年底開始，世貿組織爭端解決程序中的最高機構上訴機構停止運作，此前美國阻止任命新法官來替代兩名退休法官。

新冠病毒大流行後，如何制定疫情後的貿易框架亦成為重要議題之一。但顯然，世貿組織能夠發揮的作用有限，阿澤維多自己也表示，「我們現在甚麼都做不了，沒有談判，一切都陷入停頓。常規工作完全停了下來。」

阿澤維多宣布提前辭職。（世貿組織官網）

對於阿澤維多提前請辭，中國對外經濟貿易大學經濟系教授龔炯也對《香港01》表達了他的解讀。龔炯認為，阿澤維多的辭職聲明中提到了兩個原因，一個是「家庭原因」，但這很可能只是個藉口；另一個是阿澤維多提到的世貿組織第十二屆部長級會議，這個阿澤維多口中「世貿組織改革里程碑」的會議，「前景非常不樂觀，估計肯定是達不到預期的效果」，所以阿澤維多幹脆「激流勇退」。

龔炯認為，阿澤維多辭職是世貿組織所面臨巨大困難的背景體現：美國要讓世貿組織慢慢地「安樂死」。美國已經要求在與英國的雙邊自由貿易重新談判中，加入類似美加墨自貿協定中第32章第10條那樣的「毒丸條款」，即一旦英國與美國不認同的第三方國家簽署貿易協議，那麼條款將允許美國可以退出雙邊協議部分內容。

接下來美國很可能要求與澳洲、新西蘭、韓國、日本等國的自貿協定中都加入這一條款，也包括歐盟，「只不過歐盟可能不會輕易就同意，但上述其他國家基本都會妥協。」龔炯指出，即便不算歐盟，未來與美國簽署帶有「毒丸條款」自貿協定的國家數量，幾乎相當於半個世貿組織，是一個「以華盛頓為中心（Washington Central）的另一個『世界貿易組織』」。

所以目前來看，世貿組織明年將召開的第十二屆部長級會議不會有太大的成果。「阿澤維多算是知難而退，以免屆時讓自己更加難堪。」

美國總統特朗普多次激烈抨擊WTO的現狀。（AP）

國際輿論大多認為，阿澤維多此時辭職並不是一個好時機——新冠肺炎疫情正在衝擊165個世貿組織成員國的經濟，而中美貿易戰仍處在風波未平的階段。連阿澤維多自己也坦言，突然離職可能會加劇世貿組織已經破裂和無效的說法，但堅持宣稱「這艘船沒有下沉，航行狀況很好」，「我所做的是將指揮權交給其他人。」

但這或許只是一種好聽的說辭。龔炯直言，「世貿組織的兩大機制之一的仲裁機制都沒有了，怎麼還能說『沒有下沉』。過去三年世貿組織一直宣稱需要改革，但並沒有什麼進展。」總幹事提前辭職，會進一步影響人們對於國際經濟的信心，「原來大家期望世貿組織應該在這種時候（新冠肺炎全球大流行）發揮作用，但現在看來什麼作用都發揮不了。現在他（阿澤維多）辭職，各成員國可能對世貿組織更沒信心了。」

不過這並不表示世貿組織已逃脱不了窮途末路的命運。龔炯認為，目前美國大選的選情存在一些變數，特朗普未必能連任。「如果特朗普輸掉大選，世貿組織肯定會有救。」

他指出，特朗普現在很清楚自己在幾個關鍵的搖擺州民調落後，尤其是密歇根州和賓夕法尼亞州，特朗普的民調落後拜登（Joe Biden）5%-6%左右。在威斯康辛州和亞利桑那州，特朗普也落後2%-3%左右。北卡羅來納州和佛羅里達州，兩人則是咬的很緊。

「在這六個搖擺州當中，如果特朗普丟掉三個州的選票，就很難擺脱失利的命運。目前來看，密歇根州和賓夕法尼亞州特朗普大概率算是丟掉了，他的機會在於必須贏下佛羅里達州，外加另外兩個搖擺州。因此最終的『決勝州』很可能就是威斯康辛州和亞利桑那州。」

WTO的命運很大程度上將由今年美國大選的結果決定。（AP）

當然，距離美國大選還有五個多月的時間，一切還沒有到下定論的時候。龔炯指出，在此期間，特朗普一定會想各種各樣的辦法來獲取選票，特別是如果特朗普逐漸發現自己敗選的危機越來越大，「可能會做出更多瘋狂的舉動。」指責中國（Blame China）就是特朗普的一個選舉策略。而藉着美國前總統奧巴馬（Barack Obama）對美國司法部決定撤銷對前國家安全顧問弗林（Michael Flynn）的起訴表示擔憂，特朗普又發明了一個新詞「奧巴馬門」（Obama Gate）。這同樣是顯而易見的「選舉手段」。

可以預見，隨着阿澤維多辭職，特朗普不會放棄給世貿組織施加更多壓力的機會，以此來配合自己的競選節奏。對於一直奉行多邊原則、維護世貿組織機制的中國來說，現在應該如何面對挑戰？

龔炯認為，首先中國需要加強與歐盟的溝通。「美國要跟歐盟談『毒丸條款』恐怕不太容易，所以中國需要堅持同歐盟維持良好關係，拉上德國、法國維護世貿組織的多邊體制。尤其是法國，對於特朗普想要加入『毒丸條款』是比較警惕的。」

「另一方面，中國需要維護好那些已經與美國簽署自貿協定的國家的經濟與政治關係，比如加拿大，它是美國的主要貿易伙伴（major trading partner），與加拿大搞好關係，有利於打破『毒丸條款』對中國的圍剿。類似的國家還包括澳洲、日本、韓國等，這需要中國同這些國家不斷改善並提升雙邊關係。中國現在面臨的國際環境非常困難，需要在外交上度發揮智慧。」

然而眾所周知的是，澳洲、加拿大等國對於中國一直以來的態度難言友善。在美國將中國視為戰略競爭對手的背景下，澳洲一直與美國站在同一立場上，加拿大則為了配合美國打壓華為，將華為副總裁孟晚舟監視居住在加拿大境內至今，中加關係一度因此跌至冰點。特別是5月13日，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）公開表示，「很明顯，圍繞新冠肺炎疫情的起源和早期行為，各國有很多問題，尤其是中國……我認為，我們就不同國家的行為提出問題是完全正常的，包括中國。」中國要想爭取同澳洲、加拿大改善關係，是否難度過大？

龔炯認為，這就要看中國方面能發揮多少外交智慧。「現在不應該到處去針鋒相對，而是要好好溝通。疫情最先在中國出現，其他國家在民意上有一些怪罪中國的情緒並不奇怪，這也是中國沒法控制的事情。西方國家大多是民主政治，政治人物或多或少要反映民意，這其實也不可怕，關鍵是要想辦法溝通。目前中國外交上呈現出一些針鋒相對的做法與趨勢，或許並不是最好的選擇。」