特朗普總統，5000億美元衡量不了中美斷交的代價

中美關係在新冠肺炎（COVID-19）疫情之下緊張加劇。近來，美國總統特朗普（Donald Trump）尤其加大了抨擊中國的火力，不斷批評隱瞞疫情、威脅可能索賠中國，甚至向華裔女記者反問「別問我，去問中國！」引發爭議。

5月14日，特朗普繼續口出驚人之言。在接受霍士新聞（Fox News）採訪時，特朗普對記者表示，美國可與中國徹底「切斷全部關係」，結果是美國可以每年省下5,000億美元。他還稱，目前沒有意願和中國國家主席習近平對話，且對中美貿易協議的表態也不樂觀。

美國總統威脅和中國「斷交」，即便對特朗普來說，也是太過「刺激」的言論。當時採訪特朗普的記者不由地透露震驚之情。

特朗普的話裏話外，無非是說：中美關係對美國來講，不過是美國每年花5,000億美元從中國買東西的一筆「不划算」的生意（特朗普應當是指中美之間的貿易逆差，但是逆差的實際數字並非5,000億美元，如貿易戰前的2017年，中美貿易逆差為3,752億美元），中美「斷交」，美國不僅不受損失，且能「省錢」。換句話說，斷了更好。

雖然特朗普可能的確這麼想，但是他話音剛落，美股道指就急降450點，足見美國市場並不是這麼認為。再者，中美關係也並非特朗普一人能夠決定，是要斷絕還是繼續合作，需問問真正影響美國命運的企業和消費者。

先問美國企業。

中國市場對美國企業來說仍然是盈利的藍海。美國科技龍頭企業中，蘋果公司（Apple Inc.）第一季度在中國市場實現了94.6億美元的銷售收入，即便受疫情影響銷售額下滑約7%，中國區銷售收入仍然佔全球16%以上，在各大地理板塊排名第三。高通（Qualcomm）在華銷售額佔到了總營業收入的58%。美國波音飛機（Boeing Inc.）的第三大收入來源是中國，佔比達到13%。這些企業多年來在中國的收入，是5,000億美元能一筆勾銷的嗎？

數據顯示，2019年美企對中國直接投資則從130億美元增至140億美元。即便在疫情之下，美國投資者對中國的興趣不減。近期，美國石油巨頭埃克森美孚公司在中國惠州總投資100億美元的乙烯項目正式動工，這是美國企業在華獨資建設的首個重大石化項目。5月12日，英特爾宣布旗下全球投資機構英特爾資本（Intel Capital）向11家初創公司投資1.32億美元，其中就有3家中國公司。斷絕往來？美國投資人願意嗎？

埃克森美孚是美國的能源巨頭，也長期和中國企業保持合作關係。（路透社）

美國的能源、製造業和科技企業等等行業龍頭都已深入中國市場。且無論怎麼說，美國和中國的貿易也稱不上是「賠本」的買賣。美國的進口商及跨國公司拿到貿易差額中的絕大部分利潤，美國對中國貨物貿易逆差將近60％來自外商投資企業，美資企業全球海外銷售總額增長的1／3來自中國市場。這就解釋了為何貿易戰以來，不斷有行業巨頭遊說白宮，無數企業要求得到關税豁免。談斷交之前，特朗普用什麼說服這些企業和利益集團？

再來就是美國消費者。

實際上，無論是貿易戰還是中美之間一觸即發的科技戰，最終受損的美國消費者。新冠疫情讓全球更加看清了一件事：在全球的產業鏈上，中國是最必不可少的一環。無論是眾所周知「中國製造」的生活必需品和消費品，還是汽車、電子、製藥、醫療設備等產業，幾乎所有的供應鏈都可追溯到中國，幾乎沒有產業不需要來自中國的中間產品和零件供應。

特朗普呼籲製造業迴流美國，甚至對一些美國企業「威逼利誘」，但是要複製和中國一樣的全產業鏈配套、豐富且相對廉價的勞動力，在短期內是不可能的。據估計，美國市場的零售商品中1/4左右從中國進口，例如，沃爾瑪（Walmart）售賣的產品中26％直接來自中國， 大大降低了美國家庭的生活成本。這些消費品如果斷絕，且不說美國是否有產能供應，成本的提升就讓美國家庭承擔不起。中間產品的零件的作用也是如此——加徵25%的關税之後，美國汽車工業協會曾表示，一輛私家車憑空增加成本4,400美元。這些成本，豈是所謂的5,000億美元能夠衡量的？

中國產品和美國民眾的生活息息相關。圖為美國一處沃爾瑪超市。（AP）

在疫情之下，特朗普威脅和中國斷交，如同威脅美國普通人的生命。美國一些地區已經出現食品、肉類和其他生活必需品的供應不足，而醫療用品的供應則牽動着美國防疫的成敗。根據中國的數據，截至4月20日，中國已向美國提供了超過24.6億個口罩，近5000台呼吸機和很多其他設備。此前，美國貿易代表辦公室對27家美國企業總計100多項進口中國的醫療相關產品進行了關税豁免，貿易戰下如此舉措，可見美國對中國產品的依賴。

可見，只有特朗普真的把白宮的賬面當做了判斷「賠與賺」的唯一標準。然而逆差並不代表損失，而特朗普在意的賬面，也算不出美國的國家利益。以上只是中美經濟「脱鈎」的影響，兩個大國「斷交」對全球政治、地緣格局的衝擊，則更不堪設想。作為全球第一大國的領導人，這種玩笑也能開嗎？

我們相信，特朗普脱口而出的瘋話、謊話太多，美國媒體和民眾早已習慣特朗普的任性和放肆，威脅之語太多，特別對於中美關係，對他的一句話不必當真。然而，中美斷絕往來不能給美國「省錢」，5,000億美元也無法修補中美關係崩壞造成的損失，這一點應該是任何美國官員都明白的事。