【世衛大會】台灣人的「攬炒」

世界衛生組織（WHO）於5月18日在瑞士日內瓦主持2020年年度大會（WHA），成員國代表以網絡方式參與。而對華語世界而言，其一大看點便是各成員國會否討論允許台灣列席WHA。

早在5月7日，於美國、日本、英國、加拿大、澳洲、新西蘭、法國、德國八國便在與兩位高級世衛官員的會議中表述立場。據加拿大《環球新聞》（Global News）5月17日報道，八國當時表示「台灣被全球衞生體系排除在外，不僅僅是嚴重的公衞問題，更會對接下來（全球對抗疫情）的努力造成極大阻礙」。據法新社5月17日報道，譚德賽已經於5月15日要求WHA委員會把「台灣恢復出席WHA」一事加入議事日程。

「WHA委員會」是專為召開WHA而組成的特別委員會，該委員會由來自全球各個地區的十五個成員國組成，通常在WHA召開前夕組成，通過投票表決的方式，決定是否於大會既定的議事日程中添加新的議題。

不過，WHA會否就「台灣今次乃至來年能否列席」進行表決，則取決於成員國有無主動提出動議，以及成員國最終的表決結果。

簡言之，世衛組織本身只在世衞大會上扮演秘書角色，只有各成員國政府才能決定是否邀請台灣參加WHA——因此，在此次大會期間，諸如美國、加拿大、澳洲等成員國會否對此提出動議，值得關注。

蔡政府任內，台灣一直未能參與世界衛生大會。（中央社）

台灣無法參會的原因

可是，固然台灣的國際情勢看似一片大好，現實依舊是現實。

正如台灣《中央社》引述世衛法律顧問索羅門（Steven Solomon）5月4日的表態所報道，台灣能否參與世衛大會，或獲得觀察員身份，是194個會員國決定，世衛秘書處無權決定。

現實中，固然據台灣聯合國協進會統計，已有約70位全球政要和國會議員發表挺台聲明和影片，但真正在WHA會議中為台灣提案者，只有15個邦交國中，除梵蒂岡以外的那14國。即便是自3月起便開始游說讓台灣重返WHA的美國，也沒有做出實際動作。5月11日，台灣外交部長吳釗燮便公開證實：「美國至今不願在WHA會議中為我參與提案，我方仍須透過友邦為我參與提案」。

要知道，縱然世衛《組織法》的章程開頭即表示，其最高宗旨是要「使世界各地的人們儘可能獲得高水準的健康」，這一點也經常被台灣政府和支持台灣的人士在國際上引用。但世衛作為一個聯合國附屬組織，其所負責的對象是聯合國的194個會員國。聯合國大會，以及每年的世界衛生大會，都需採用成員國多數表決的程序。

1971年，聯合國第2758號決議將「中華人民共和國」取替「中華民國」成為中國的唯一代表。不再於國際社會主流存在的「中華民國」，以及其所實際管轄的台灣，也就不再被視為成員國，不能加入聯合國以及世衛等下屬組織，也不能參加WHA等會議，除非是在不違反中華人民共和國（以及其所代表的多數成員國）的意願之情況下，由世衛組織總幹事以「個人貴賓」的方式邀請台灣按「觀察員」身份參會。

在聯合國第2758號決議通過之前的22年裏，中華人民共和國於國際舞台也曾面臨如今台灣的窘境。而今，台灣此次結局恐怕也是在少數邦交國幫忙發聲後，讓台灣參與世衛的提案旋即迅速被大會成員國否決。

美國衛生部長阿扎日前與台衛福部長陳時中展開視像會議後，台灣發布聲明稱「美國衛生部長支持台灣加入WHA」。（Twitter@Secretary Alex Azar）

口頭聲勢很大 實際行動欠乏

美國和多國政要一再表態，卻不提出動議，這很好理解。

各國面臨國內嚴重的疫情和民怨，皆需要有歸咎對象，通過表達「不能將台灣2,350萬人排除在外」等政治正確的講話，得以向世衛組織及中國追責，這也反映了各國社會的情緒與看法；美國除此之外還有中美競爭的考慮維度。

與此同時，各國也都明白，讓台灣加入世衛，又或是正式列席WHA，則首先意味着要自己先承認台灣是獨立主權國家，並且推動聯合國多數成員國就此達成共識——各國都知道這是不可能的，也都不願為此付出外交成本。

正因如此，美國的表述一直很巧妙，恰如其在2019年時通過的《台北法案》所寫，「美方應在適當情況下，支持台灣成為所有不以主權國家為參與資格的國際組織會員，並在其他適當組織中取得觀察員身分」。美國如是，各國基本也都是同樣的操作。

對此，台灣人民和政府都不明白嗎？顯然不是。

吳釗燮5月11日表示，「由美國提案自然更具力道，我方也未放棄希望由美國提案。但我方在與美國討論時，必須尊重其立場，將會繼續努力」。圖為吳釗燮2018年5月相。（Getty）

你情我願的劇本

在吳釗燮出面證實之後，台灣輿論反應大致兩種：一則是感歎：「有總比沒有好，美國已經嘗試了，還不是中共打壓」；二則是另一種感歎：「美國不是說會幫台灣，到頭來也就是利用而已」。

事實上，台灣人都明白當下的處境，都明白台灣只得在不違背「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分」的情況下，才能加入世衛等聯合國組織。

或許也正因如此，拒絕承認此前提的台灣現政府，以及過半數的現政府支持者，才會額外期望得到國際社會的認可——與其說參與世衛組織是為了能成為與其他國家平起平坐的「成員國」，到不如說這是為了建立台灣的國際地位，在這次疫情期間，爭取對台灣友好的國際聲浪。

也正是為了這種目標，台灣現政府方會在明知「到頭來還是被利用」的情況下，持續營造為台灣有利的國際氛圍。從這個維度來看，博得各國口頭支持的蔡英文政府無疑是成功的——無人問津的台灣，而今成為屢屢被提及的正面抗疫案例，「有總比沒有好」的轉變，誠可謂台灣人的慰藉。

那麼，再下一步呢？在完成了「從無到有」的轉變後，未來又會怎樣？又該怎樣？

台外交部發言人歐江安日前表示，「台灣是台灣，不是中國的一部分」，中共將「一個中國原則」強加於其他國家及國際組織的做法，只會徒增台灣人民對於中國政府蠻橫霸凌的反感與厭惡。（多維新聞）

獨立：現況之外的選項？

上文提到，台灣只得在與「一中原則」不衝突的情況下參與聯合國這種以主權國家為參與門檻的組織。那麼，如果獨立呢？

如今台灣大有人討論「台灣立國便可以主權身份參與這類組織」的可能。然而若要「立國」，則有兩大前提。第一，要得到台灣2,350萬人中多數人的共識，且要做好準備承受必然的社會撕裂。第二，或是大陸14億人都認可台灣獨立，或是國際社會普遍認可台灣獨立。

在第二點上，前者是不可能的，後者在當今之世也是不可能的。這個基本盤才是全世界（除了那14個邦交國）都不主動為台灣提案的根本原因。

不過，世界之勢是會變的，而今中美兩個當世大國愈發火花四射的比拼，令「基本盤」存在變動的可能——美國固然不會為了2,350萬人而放棄14億人，世界也是如此。但如果有朝一日美國決定「斷捨離」，決定放棄中美交往的一切正面結果，為了阻止中國崛起而與之展開冷戰式的衝突，而世界必然面臨站隊的壓力呢？

對於勢不認同兩岸統一、勢不接受現狀的人而言，這是值得寄望的前景。

2020年1月28日，世界衛生組織總幹事譚德塞在北京會見習近平。（AFP）

衣帶漸寬終不悔？

而今世界正處於「百年未有之大變局」，中國乃至發展中國家的崛起，為過去數百年圍繞西方運轉的世界秩序帶來巨大改變，也令中美關係步入了一個愈發從合作走向對峙的階段。此時，各方確實都面臨巨大的站隊壓力。愈是實力弱小者，所面臨的壓力就愈大。諸如歐盟、日本、韓國尚可獨善其身，諸如東盟各國則明顯愈發站隊中國，而現階段的台灣似乎也做出了站隊美國的選擇。

關乎可預料的未來，這個選擇給台灣帶來的代價無疑會是沉痛的。美國乃至國際社會都不會接受台灣獨立，而中國已然是全球最大市場，在全球化不可逆轉的趨勢下，最大的市場必然會成為唯一的市場，愈是離開這個市場，便愈會陷入孤立隔絕的局面。可以預見，倘若台灣堅持當下的選擇，那麼其國際空間、經濟空間都會愈來愈小，海峽關係也會愈來愈僵。相對的，美國可賴以對華發起攻勢的着手點會愈來愈多，海峽問題會持續成為中國崛起的負面阻力，乃至以台灣或台灣周邊海域為中心爆發中美軍事衝突。

這類「攬炒」前景的可能性愈大，台灣擺脫「一中原則」的可能就愈大。

今年1月蔡英文擊敗韓國瑜成功連任台灣總統，是為台灣選民對其所選路徑的認同。（Getty）

人們未必同意這種對未來的推演，卻必須意識到「革命是要流血犧牲」的。在最極端的前景當中，有人會死於戰火，朋友家人會反目，撕裂的社會將陷入衝突乃至恐襲與仇殺，失業和經濟壓力將最先由社會底層，而後由所有人承擔。放眼世界，而今的敘利亞、伊拉克、阿富汗、利比亞、也門正在經歷這樣的過程。

這未必是台灣的前景。不過就當下而言，台灣現政府所做出的選擇，將大概率將事態朝這個前景邁進，而2,350萬人中的大部分人也在以選票的方式為之背書。甚至可以說，在台灣人所認可的現行政制下，是人們驅使着政治人物做出相應選擇。

或許，當事態進一步發展，衝突進一步激烈，代價愈發被人們所感知之時，人們會驅使政治人物做出不同的選擇。又或者，會有政治人物拋出更為穩妥的選項，並一再引導民眾，建立共識。再或者，會有政治人物冒選舉制度之大不韙，推動極具爭議性的政策，最終或成功改變民意，或身敗名裂——然而，如果路徑不發生改變，那麼最終便會「覆巢之下無完卵」，若能奠定出這種前景，台灣也就有了「一中原則」之下的其他選擇。

最終，這是台灣人自己的決定。