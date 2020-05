關係「完全切斷」？第一階段協議重談？中美貿易戰處於何種節點

中美關係有可能被完全切斷?至少,這是美國總統特朗普上周四(5月14日)接受霍士商業頻道採訪時公開拋出的一種可能。特朗普表示,中美兩國達成第一階段貿易協議後不久,新冠肺炎疫情就開始爆發,他就此「對中國非常失望」,「他們永遠不應該讓此發生」。他說:「我做了一筆偉大的交易,但現在這對我來說不一樣了。墨迹未乾,疫情就來了。這對我來說不一樣了。」他又稱自己與中國國家主席習近平的關係非常好,但「現在我不想跟他溝通」。隨後,在被主持人問及會否限制對中國學生批發簽證等事宜時,特朗普回答稱,美方有很多事情可以做,甚至可以「完全切斷關係」(cut off the whole relationship),「若我們這樣做了,會發生什麼?我們會省下5,000億美元。」