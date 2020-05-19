【世衛大會】習近平的五大承諾讓特朗普相形見絀

第73屆世界衛生大會（WHA）視頻會議5月18日召開，會期兩天。在此之前「討論令台灣列席」和「成立獨立調查團」成為焦點。然而最終兩者都未被世界衛生大會討論。世界衛生大會的焦點依舊是新冠肺炎（COVID-19）疫情本身。國際社會真正關切的核心也依舊是疫情管控。

德國總理默克爾（Angela Merkel）在視頻會議中稱，當前最緊迫的工作是遏制疫情，因此需要全球範圍內適用的診斷和治療手段，研發出人人都可獲得並負擔得起的疫苗。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）表示，目前唯一的優先事項是「征服」這種流行病。中國國家主席習近平的致辭大致也關乎該方向，並做出五項承諾：

・中國將在兩年內為受疫情影響的國家特別是發展中國家，提供20億美元援助。 ・中國將同聯合國合作，在華設立全球人道主義應急倉庫和樞紐，努力確保抗疫物資供應鏈，並建立運輸和清關綠色通道。 ・中國將建立30個中非對口醫院合作機制，加快建設非洲疾控中心總部，助力非洲提升疾病防控能力。 ・考慮到疫苗在發展中國家的可及性和可負擔性，中國待得新冠疫苗研發完成並投入使用後，會將之作為全球公共產品。 ・中國將同G20一道落實「暫緩最貧困國家債務償付倡議」，加大對疫情特別重、壓力特別大的國家的支持力度。

從發展中國家、非洲、貧困國家這些字眼，尤其是將中國的疫苗作為全球公共產品，這一承諾倘若能夠落實，則將是中國努力兌現「大國擔當」的實際措施。

事實上，這是國際社會迫切所需的，圍繞發展中國家疫情和疫苗研發，理應承擔更多責任的發達國家目前的進展十分令人擔憂。

特朗普拒絕參加世衛大會，世衛大會現場情況，點大圖瀏覽：

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法國製藥巨頭賽諾菲（Sanofi）行政總裁赫德森（Paul Hudson）5月14日接受彭博社訪問時聲稱，如果成功研發疫苗，美國或能夠優先使用，「美國政府有權作出最大宗的預購，因為華府對於風險作出投資」。賽諾菲集團與美國衛生部下屬的生物醫學高級研究與開發局（Biomedical Advanced Research and Development Authority）有常年合作，後者負責對生化恐襲、核輻射威脅等情況的應對手段進行採購和研發工作。賽諾菲此言隨即引起法國政府和法國社會的猛烈批評。賽諾菲集團事後已經改口，承諾平等供應。

但這不代表問題從此消失，因為類似的劇情不時重演。2009年爆發H1N1豬流感疫情，澳洲政府要求疫苗製造商優先供應國內需求，全國完成接種之後方可出口疫苗。發展中國家只能排在隊末等候。

不只是投資法國製藥企業，《星期日世界報》3月中旬以頭版報道稱，特朗普（Donald Trump）正試圖獲得由德國企業CureVac疫苗公司研製中的新冠病毒疫苗的「專用權」。歐盟（EU）決定向德國的疫苗生產企業提供8,000萬歐元研究資金，此舉被認為是為了使這家企業免受美國的影響。

在全球合作方面，聯合國大會4月20日一致同意通過一項決議案，要求「公平、有效且及時」取得未來任何針對新冠肺炎所研發出的疫苗，美國在決議表決後加以反對。4月24日，世界衛生組織（WHO）、法國總統馬克龍、歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）與蓋茲基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）主持了一項「加快新冠病毒疫苗發展與全球配送」的合作計劃活動。同一天，美國駐日內瓦代表卻表示美國不會參與。美國還拒絕參與5月4日歐盟主辦的國際抗疫籌款視頻峰會，以及英國在6月初主辦的疫苗峰會。

另一邊廂，疫情之下受到衝擊最大的無疑是欠發達地區，可是4月初兩名法國醫生在接受電視採訪時，卻表示應該去非洲進行新冠疫苗人體測試，引發各界極大憤怒。世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom）表示，在21世紀聽到這樣的言論，是「震驚並恥辱的」。

美國國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）主任福奇（Anthony Fauci）曾表示疫苗在12至18個月內可以面世，被批為是過份樂觀。（美聯社）

新冠肺炎疫苗是否能夠研發出來還未可知，但圍繞疫苗的政治操作就已經滿天飛，一些國家的自私自利暴露無疑。除了相互推諉指責，還能夠在疫情防控上有何作為？能夠為國際社會貢獻什麼？現如今，一切不利於合作抗疫的事情都不合時宜。

在一眾負面案例當中，特朗普政府不僅沒能應對好國內疫情，且還在火上澆油。特朗普近來反覆強調疫苗必須優先供應美國人；他威脅退出世界衛生組織，並拒絕了在世衛大會演講的邀請；18日他聲稱自己已定期服用抗瘧疾藥物「羥氯喹」一周半時間，目的是為了預防感染新冠病毒，而美國食品藥品管理局（FDA）4月20日才發出一份正式警吿，服用羥氯喹可能導致心律失常，切勿在醫院或臨床實驗外用於新冠病毒。此前特朗普曾建議「注射消毒劑」也曾遭普遍質疑。作為一國總統特朗普言論之輕率讓人大跌眼鏡。

至於習近平5月18日的講話，除了其承諾頗為可觀之外，他做出這種姿態並不令人意外。近年來中國自視為「世界大國」，如今這類承諾也是在以大國的標準要求自己。同樣令人感到「似曾相識」的，在於習近平的這番承諾，聽起來更像是往屆美國總統的發言。而今華府與北京的對比，着實令人感慨。

全球危難之際需要負責任的大國做出貢獻，中國並沒有取代美國、擠壓美國的空間，而是美國自己在全球重大問題上，放棄了建設性存在。