【專家有話說】美國主動建立新冷戰　台海南海隨時引發熱戰

在疫情危機之下，總統特朗普以種種言論佔據頭版，發表各類爭議性言論。在民粹主義崛起、大選日益臨近的政治環境下，美國的內政鬥爭將會給外交關係，尤其是中美關係帶來什麼樣的影響。 圍繞這個主題，《香港01》專訪北京大學美國研究中心主任及國際政治經濟研究中心主任王勇。 王勇認為，美國兩黨在競爭中互相攻擊對手，使得對外關係成為犧牲品。這是美國政治的一個特點，曾在歷史上多次上演。

01：特朗普在近期的發聲中警吿稱，要全面切斷對華關係，儘管外界普遍認為，當前情況下，這番言論充滿了特朗普的主觀情緒，但毫無疑問這是有關中美關係的最壞表述。對此你有什麼看法？

王勇：特朗普說要全面切斷與中國的關係，首先表明他在國內政治中遇到了愈來愈多的困難。前期輕視怠慢病毒，應對疫情不力的失誤給美國造成了重大人道主義災難，近10萬民眾付出了生命的慘重代價，美國作為全球最大的發達國家，擁有最完備和最先進的醫療技術，確診人數和死亡人數卻居全球榜首。

第一，很顯然，這應該歸咎於特朗普政府的不作為，決策層不聽取專業意見，反智兼獨斷，再加上特朗普上台以來一直奉行的美國優先，在緊要關頭依舊削弱對外合作，尤其是與中國的公共衛生合作。這些都是造成美國現在困境的主要原因，美國國內的主流媒體和民主黨對共和黨的追責聲浪很猛烈，特朗普面臨巨大壓力，現狀如果持續下去，特朗普在國內的形象應該會變得愈來愈糟糕。

第二，特朗普的言論再度驗證了一個事實，共和黨今年的選舉策略就是推諉責任，把國內政策的失誤全部推給中國、推給世衛組織，這是一種政治算計。所以就有了我們經常看到的，病毒起源武漢實驗室、中國賠償論、中國責任論、世衛親共論等系列連續劇。從地方政府起訴中國到美國國會立法，都是共和黨當前的工作重點，服務於整體選舉策略。

隨着疫情迅速擴散，特朗普與一些主流媒體以及民主黨的對立愈發明顯。圖為特朗普在白宮舉行每日冠狀病毒(covid19)工作組簡報會。（Reuters）

第三，國內重壓之下，特朗普情緒失控，也顯示他的政治人格就是以自我為中心。所有的錯誤都是別人造成的，從不反思自己的行為。他的獨斷專行讓他周圍形成了一個排他的小圈子，可以說，他極大地傷害了美國的民主政治。

第四，這也反映出美國政治體制的一個重大缺陷。過去的一些相關研究中，有人將美國總統稱為帝王般的總統，因為缺乏必要的權力制約。儘管美國憲政體制是三權分立，實際上理想中的權力制衡是缺位的。對於獨斷專行、濫用權力的總統，美國並沒有有效的制約手段。美國的民主制度，其實在特朗普身上遭遇了失敗。

疫情發生以來，特朗普的一些言行給美國和世界帶來了災難，中國所要做的應該是不為所動，保持對美的戰略定力和耐心。外交不是看言辭，要看行動和利益，不僅要觀察來自美國的種種言論，更重要的是看其採取的行動是否對中國的利益造成了傷害。中國不應該隨着特朗普的言論起舞，對於他的一些瘋狂言論，應該有意識地選擇忽略。實際上，對這類言論最敏感的是美國股市，股市受到的負面影響非常明顯。總之，中國要保持戰略耐心和戰略定力。

01：5月13日，特朗普在Twitter中寫道「正如我一直以來所說的跟中國打交道是一件很昂貴的事情。我們剛剛與他們簽訂了一個很好的貿易協議，墨跡未乾，世界就被源自中國的大瘟疫所折磨。100個貿易協議也抵不了那些無辜丟失的生命」。5月19日，特朗普再次提及第一階段貿易協議，稱「那協議對我已不如過往重大」，「那是當今最大的協議，讓人興奮，但在疫情爆發後，我會問為何會這樣呢？」

有分析認為，這暗示特朗普可能會廢棄與中國達成的貿易協議，這種情況有可能真的出現嗎？

王勇：第一階段協議對特朗普是有利的，中國兩年內採購2,000億美元的美國商品，將幫助特朗普鞏固農場主、能源集團、金融集團以及搖擺州製造業工人的支持。這些對於特朗普來說至關重要，同時協議還表明，特朗普真正代表美國的利益，明確代表中下層的利益。

因此我認為，當前情況之下，儘管國內政治壓力加劇、諉過中國的戲碼不斷上演，但特朗普本人從理性上還不願意放棄這份協議。

4月17日，美國紐約的護士在雅各比醫學中心外舉行遊行示威，要求醫院提供帶薪病假新政策。（AP）

第二，新冠疫情持續衝擊全球經濟，執行協議存在一定困難。主要來自兩方面，一方面中國的復工復產加快，但是第二季度、第三解讀的訂單大幅減少，中國的收入、需求和外匯來源都收到了影響。

中國有能力生產，但是沒有訂單，這是一個大問題。第二個方面，美國能否保證協議內農產品、能源產品以及製造業產品按時足量的供應，能否將產品及時運輸到中國也存在很大疑問。美國雖然也準備復工復產，但缺乏防護設備，復工的指標不能滿足，所以疫情還存在反覆的可能性。

中美雙方都有很大意願執行第一階段協議，穩定經貿關係，減少對市場和投資者的負面影響，但困難也是現實存在的。

第三，如果協議不能得到充分執行，只有部分執行的話，特朗普會採取什麼樣的措施？這是我們需要考慮的問題。因為這種情況一旦發生，特朗普會認為中國採取了欺騙措施拖延協議，會懷疑中國的政治動機是想將他拉下總統大位。我認為根據特朗普的性格和美國選舉的特點，當壓力上升時，他的確有可能做出廢除第一階段協議的決定，用以顯示在與民主黨的鬥爭中他是對中國最強硬的一方。

美國政治鬥爭的特點，在於其在美國對外關係具有毀滅性。兩黨在競爭中互相攻擊對手，最後對外關係成為犧牲品。這是美國政治的一個特點，在歷史上多次上演。民主黨的候選人，前副總統拜登（Joe Biden）也想要在中國問題上表現出強硬，他正在採取強硬措施來加深選民的印象。

第四，特朗普競選的最大王牌還是經濟。因為在防疫問題上，他非常脆弱，已經成為主流媒體和民主黨攻擊他的抓手，儘管推諉中國，但特朗普本人難逃責任。可以說，防疫是特朗普競選中最大的不利因素。所以他急需加快恢復經濟、復工復產，讓股市上漲。但目前全球經濟仍處於危機當中，疫情還在擴散，還沒有找到有效控制病毒的方法。

疫情可能反覆，新的經濟危機、失業率上升的可能性也極大。美國未來兩個季度的經濟會呈現什麼樣的狀況，充滿了未知數。這是特朗普的最大威脅，美國民眾真正關心的還是經濟問題，講明了就是債務情況、存款情況、收入情況等等，選舉優先背後還是經濟優先，經濟穩定了，各項指標令人滿意，政客才能獲得選票。

2020年1月15日，特朗普與中國副總理劉鶴（前左）在白宮東廳簽署第一階段貿易協議後握手。(AP)

01：美國內部的政治鬥爭勢必會波及中美關係，那麼在你看來，中美關係的最大威脅是什麼？中國應該如何應對？

王勇：中美關係的真正威脅在於美國的選舉壓力，兩黨競爭中的對華強硬政策可能為美國安全鷹派所利用，推動新冷戰甚至局部熱戰，這種可能性不能排除，甚至可以說，這是正在發生的事。美國的安全鷹派和深層政府，尤其是其背後的軍工複合體，軍火工業有非常密切的關係，軍火工業是美國政治中的重要勢力。

他們在美國政府中的代理人安全鷹派正通過採取各種挑釁舉動，對中國進行新冷戰，以期固定中美新冷戰的基本格局。這些舉動包括在南海地區、台海地區不斷的軍事挑釁，經濟上繼續打貿易戰，加強對華為等中國高科技企業的技術管制。

同時構築一個所謂的「經濟繁榮網絡」的「可信賴的夥伴」聯盟，在經濟上排斥中國，在軍事上推動亞洲安全倡議，構建亞洲版北約，推動印太戰略成型。把在中東和有關國家的軍隊部署到亞太地區，針對中國的意圖顯而易見。更直觀的是，在國際輿論上發動對中國的輿論戰，抹黑中國的國際形象和中國對抗擊疫情的貢獻。

以上一系列的部署，推動新冷戰格局與中美脱鈎的戰略目標非常明顯。因此，今後半年直至美國選舉之前，中美關係將處在比較危險的境地。即使選舉之後，中美關係也會經歷相當長時間的困難時期，總而言之，未來的中美關係會非常困難，有可能會爆發局部危機，尤其是南海和台海地區。

對於這種衝突的前景，中國方面要做好最壞準備。當然，中國有自身的優勢，政治方面內部團結，經濟方面有完備的製造業體系和全球最大的市場。所以，對中國來說，最重要的是保持戰略定力，做好自己的事情，同時堅持改革開放，繼續融入全球經濟當中。