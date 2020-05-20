【世衛大會】「失望和憤怒」的台灣得償所望

5月20日是台北的大日子，這一天，台灣第十五任總統蔡英文和副總統賴清德二人宣誓就職。包括美國在內的三十多國政要相次道賀。這些國家也同樣在一天前的世界衛生大會（WHA）期間為台灣方面站過台。

5月19日結束的第73屆WHA給外界留下的並非只有會場內的聲音。台北當局雖然未能入場，台灣相關議題雖然也未受到討論，但近四年來身處圈外的蔡英文政府，卻得到了甚為廣泛的關注。

雖然台北終究不能實現其繞過北京，成功參會的目標：這畢竟不現實，它意味着台北達成了「重返聯合國」式的外交突破。但對在5月20日迎接其第二任期的蔡英文及其側近來說，表現出「失望和憤怒」的台灣當局仍得到了自己期待的東西，這可能也是台北方面迫切需要的。

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場外的憤怒者

頗令人欣慰的是，本次世界衛生組織（WHO）的例行大會沒變成大國瞠目相見的舞台，在輿論攻訐之餘，世衛各成員國仍達成了可觀的成果。一如路透社、BBC等各國媒體報道那般，WHA最後通過了歐盟提出，中國等122國支持，由WHO主導的，針對全球的新冠調查，而非澳洲提出，有116國支持，繞過WHO，且針對只武漢一地的「獨立調查」。

對此，德國《世界報》已於5月19日在一篇題為《北京的絕佳舞台》的署名評論中指出，中國在WHO的年會上成為了危機管理者，並在新冠大流行的風潮中大發利市。這篇評論還指出了一個角落中的細節，即台灣的「缺席」。

事實上，早在一個月前，台北方面便對自己無法參加此次WHA的結果有所預期。台《聯合報》在4月19日即引用其衛生福利部發言，認為「收到邀請的機會微乎其微」。

但從2020年2月開始，由於台北一直在營造「近期防疫成果出色，深受國外媒體關注」的形象，加之美國官方於3月開始也頻頻藉台灣對北京方面發起輿論攻勢，台北中央社在5月14日方才稱「世界已經起風了，大家都在幫台灣」。對此，台方在18日面對「未獲參會邀請」的現狀時，便表現了相當的不快。18日晚，其衛生福利部部長陳時中即宣布，「當局已經努力至最後一刻」，台方對局勢表示「遺憾和不滿」，且已遞交抗議函。

作為台北方面衛生尤其是防疫領域的權威，以陳時中為首的台北官員們對台灣參加WHA的前景其實早有客觀預估。（中央社）

同日，台外交部亦批評北京施壓，稱其「嘴說關心照顧台灣人民衛生健康，卻一再剝奪台灣人民的健康人權」，進而「嚴正呼籲」WHO一側「聆聽國際社會理性呼聲」，「摒除中國政府的干預」，進而「歡迎更多國家與台灣一起努力，超越政治，共同守護全人類健康安全」。其總統府發言人亦在當日記者會上指WHO或因邀請中國國家主席發表講話，或已淪為「中國衛生組織（CHO）」。

環顧島內輿論，外界亦可發現在5月18日至19日的48小時間，涉台北、兩岸的輿論正急於展示「世界與台灣同在」的敵愾氣氛。

在習近平5月18日於WHO發表講話期間，該組織Youtube頻道直播視頻即時評論區被「台灣」字樣刷滿的情況，亦被島內多家媒體轉載，認為是「各國網友」支持台灣之明證。同日，又有「中國駐新西蘭奧克蘭領館外牆或遭塗鴉侮辱字句」的消息被《自由時報》等媒體刊載並廣為傳布。

到5月19日，台北的這種氣氛還在延續，其衛生福利部下屬防控新冠的疾病管制署副署長羅一鈞即在5月19日發表講話，稱台方認定自己在應對疫情工作中的「成功經驗值得分享」，再次對WHO不邀請自己參會的決定感到「失望和憤怒」。

台北英文媒體《台北時報》同日亦發表社論《世界衛生大會需要台灣》，文章呼籲國際社會對北京嚴厲，更強調「擁抱台灣，世界將受益匪淺；屈服於中國，一切都將蒙受損失」。

受到新冠疫情影響，台灣經濟問題雖開始浮現，但台北終究也展示了其疫情「可防可控」的一面。（中央社）

台北的收穫

當然，從大國間的輿論看去，台北得到的可能也絕對不僅僅是「失望和不滿」、「遺憾和憤怒」。他此前自然得到了「世界已經起風了，大家都在幫台灣」的現狀，而今，更得到了來自西方大國尤其是美國的高強度言論支援。

事實上，美國自5月18日以來的各種言論都包含了台灣的內容。

首先，是美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）18日在社交網絡上的發言，蓬佩奧對WHO總幹事譚德塞（Adhanom Ghebreyesus）言辭激烈，稱其「接受北京指示」，更「譴責」譚德塞擁有法律權力將台灣納入大會，卻屈服於中國的壓力，拒絕邀請台灣，因此「因此剝奪了WHA汲取台灣專業科學知識與經驗的機會」。

也就在5月18日，美國國務院於社交網絡上發布視頻，稱「面對新冠大流行，愈來愈多的人要求台灣參加WHA」。對此，台外交部也在同日發表答謝，強調「美國長期支持台灣」。

除去美國在任政要，美國前副總統拜登（左）也在5月20日於社交網絡上向蔡英文道賀。（美聯社）

其次，便是美國總統特朗普（Donald Trump）在5月19日向WHO發表的公開信，特朗普在這篇細數WHO「十四點」過失的長信中，為台灣以種族問題攻擊譚德塞一事單闢一節，認定台北當局系「有根據地批評WHO對疫情處理不當」。

再次，不少美國政要也建議當局應加大對台工作力度。5月11日，美國國會參議院已全體一致通過了一項法案，該法案支持台灣以觀察員身份出席WHA，還要求美國國務卿制定相關策略，以實現台灣出席WHA的訴求。

Thank you @JoeBiden. We value our longstanding friendship with the United States, which transcends politics. I look forward to strengthening our partnership for a better, freer & more prosperous future. https://t.co/pqTKs2mzdK — 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) May 20, 2020

共和黨議員柯頓（Tom Cotton）還在5月18日投書美《新聞周刊》，發表題為《美國當下重返台灣較之以往更有必要》的評論，此人稱「危機在中國逐步失控，台灣卻仍然是一個平靜的島嶼」，更強調「美國有責任支持台灣，以確保其貢獻得到承認」，進而繼續推動台灣加入WHO乃至聯合國。

儘管科頓在美國政界終究只是邊緣角色，但對台北來說，任何支持自己的聲音都有價值。考慮到蓬佩奧已在5月19日「首次發表聲明」，祝賀蔡英文就職，稱「一直以來都視台灣為世界一股良善的力量、可靠的夥伴」。這雖對台灣重返WHA於事無補，但對在5月20日開始下一任期的蔡英文及其閣僚們來說，如此支持便足以讓台北的典禮會場蓬蓽生輝。

在台北已經因兩岸關係逐步於國際環境下淪為「被排斥者」（pariah state）之際，或許這次WHA的場外遭遇更讓台北看清楚了自己的實際能量和體量；得到了大國的支援後，一番摩拳擦掌也將在所難免。