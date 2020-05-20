【新冠肺炎·美國】顛覆科學常識口出狂言的為何總是特朗普？

美國總統特朗普（Donald Trump）再次語出驚人。5月18日，他表示自己已定期服用羥氯喹藥物（用來抗瘧疾的藥物）一周半時間，目的是為了預防感染新冠病毒（COVID-19）。

此言一出，現場的記者團一度混亂。有記者問：「所以是白宮醫生的建議用藥嗎？不然你為什麼突然吃羥氯喹？」特朗普回答說：「他們沒有建議我使用羥氯喹，而是我主動去問他們我能不能吃羥氯喹？我就說自己想試試看。」

早在4月，美國食品和藥物管理局對羥氯喹發出安全警吿。特朗普親自服用爭議藥物，迅速引發了批評。

民主黨眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）在美國有線新聞網絡（CNN）節目中回應說：「他是我們的總統。我希望他不要服用沒有經過科學家批准的藥，特別是他所在的年齡組和體重組。」美國前副總統拜登（Joe Biden）也認為，特朗普服用羥氯喹是「完全不負責任」。

《紐約雜誌》則認為身為國家領導人，特朗普魯莽的言論可能帶動民眾效仿，其行為堪稱「從愚蠢走向瘋狂」。美國VOX新聞說，無論有沒有吃藥，特朗普的言論都說明他在抗疫工作中非常不稱職。連一向支持特朗普的霍士新聞，都在直播過後直接打出了「危險請勿模仿！大家千萬不要學總統」的新聞警吿。

對於特朗普「以身試藥」，英國首相發言人5月19日強調，「我只能說明英國的建議是什麼，我們不建議這樣做。」

這是近日來特朗普的又一次「大膽嘗試」。4月23日，他在白宮的新冠疫情通報會上發表有關「注射消毒劑」殺死病毒的言論，也曾引發輿論譁然。各大機構和消毒劑製造商紛紛出面澄清不要按照特朗普說的做。

特朗普的突發奇想讓人哭笑不得。4月的「注射消毒劑」風波之後，他有所收斂，接連多日未出席疫情記者會。如今，他又忍不住發表這樣違背常識、科學的言論，到底是為什麼？他身邊的官員並非不知道這樣的表態存在問題，美國副總統彭斯（Mike Pence）已經說自己未服用。為何特朗普還是要發表這樣貽笑大方的言論？

這背後是特朗普個人的表現，這與他個人的水平有關。他口不擇言，隨時作出決定，卻總是認為自己是正確的。就以服用羥氯喹這件事情為例，4月，特朗普就多次在記者會上推銷，稱這藥物效果很好。對自己的言論總是深信不疑、對外界的質疑總是認為有陰謀，特朗普總想證明自己是最有智慧的那個人。可他個人的知識儲備又不足以支撐這種自信。由此，他的自說自話經不起推敲。

當然，特朗普也深知這樣的爭議能為他帶來關注。這可以滿足他佔據輿論主動權的私心。越能引發爭議，他越能引領話題，帶來的破壞性影響不是他優先考量的。對他來說，先去觸發爭議，待到爭議不好收場，他有所改變就是了，比如他此前斷供世界衛生組織，如今又表示若世衛組織整改，他可以再為其提供資金。服用羥氯喹引發各界質疑，他又澄清稱「遵醫囑」。製造話題、吸引眼球的目的已經達到了，這就足夠了。

對待特朗普的話，「如果認真，你就輸了」。可是，在疫情受各界關注時，特朗普作為美國總統的言論很可能引發諸多傚仿，此前就有不少民眾將注射消毒劑的圖片傳至網絡。尤其是他服用羥氯喹藥物更有可能讓民眾去嘗試，畢竟特朗普說了：「這些都是醫生在治療新冠肺炎病人時的用藥，並稱收到很多來信證明這些藥是有效的。」巴西總統博爾索納羅(Jair Bolsonaro)表示，關注到特朗普服藥的信息，自己也為93歲的母親留了一盒抗瘧疾藥物羥氯喹，以備不時之需。

特朗普引發的爭議很可能會讓某些人付出生命的代價。在美國確診人數已經超過150萬、死亡人數逼近10萬之際，相信醫生、相信科學是最基本的道理。但是，可悲的一個現實是，在美國抗疫之中，政客不僅在挑戰醫生、科學的權威，還在用自己的「不專業」給他們惹麻煩。特朗普一張嘴，媒體、專家闢謠跑斷腿。

身為美國總統，特朗普所代表的是美國的形象。糟糕的是，特朗普用自己的無知與私心在損害外界對美國的信任。這樣一個不尊重科學、四處製造混亂的領導人都能坐到美國總統的位置上，美國何談服眾？每個國家都有自身的問題，美國也不例外，而特朗普的所作所為正在放大美國的問題。在這裏，真想給特朗普提一下建議：別再暴露自己的無知了。別再添亂了。