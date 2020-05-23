中美關係正在質變　全面進入戰略競爭時代

白宮和美國國防部官網5月20日均發布16頁篇幅的《美國對華戰略方針》報吿。報吿內容並沒有特別多的新意，大部分內容是2017年《國家安全戰略報吿》和2018年《國防戰略報吿》涉華內容的整合。在選舉年，這份報吿本質是特朗普（Donald Trump）用來彰顯對華強硬的一張牌，是以往對華強硬內容的二次包裝。

但這份報吿的意義也並不僅限於助力選舉。

以往美國的對華政策大都包含在國家安全戰略中，比如2017年12月，特朗普政府發布的首份《國家安全戰略報吿》將中國定義為「競爭對手」、「修正主義國家」，強調中美關係的競爭性。彼時中國雖然是美國關注的重點，但是在整體的戰略報吿中，中國並不是唯一的存在，被聚焦的目標感並不是特別強烈，俄羅斯也是美國認為的修正主義國家和競爭對手。

圖為特朗普在5月21日參觀了福特汽車在密歇根州的一家生產呼吸機的工廠，這次仍然選擇不在記者的鏡頭前佩戴口罩，因為「不想讓媒體享受這個樂趣」。（AP）

當時特朗普說「中國和俄國挑戰美國的實力、影響和利益，試圖侵蝕美國的安全和繁榮」。當時報吿之所以重磅，在於中國首次被美國總統提升到和俄羅斯威脅並列的位置。

白宮的這份最新的對華戰略方針報吿，完全聚焦中國，宣示美國將對華戰略放在非常重要的位置。

特朗普政府2017年的國安戰略報吿是美國將中國當作戰略競爭對手的開始。過去兩年，貿易戰將中美矛盾提前推向前台，科技戰、疫情鬥爭，不間斷的衝突拉開了中美衝突全面爆發的序幕。現在特朗普政府的這份對華戰略方針專題報吿，定調對華全面進入戰略競爭時代。

如果說特朗普第一個任期是美國對華認識有根本性變化的開始，那麼以此次戰略報吿為轉折點，中美全面進入戰略競爭新時代。

中美可能進行軍事熱戰、政治冷戰的五大領域，點大圖瀏覽：

大選年美國對外強硬是傳統，以往選舉結束中美兩國關係會克服選舉期間口水仗的部分進行緩和，現在兩國的口水仗已經不是簡單的口水仗，其暗含的真實衝突的意味越來越濃，無論是否有美國大選，美國修改將中俄並列為戰略競爭對手的表述，將對外政策的重點調整到全面遏制、打壓中國上來都是大勢所趨。以往中美關係是中國對外政策的重中之重，以後對白宮來說，也會是如此。

此前有聲音認為特朗普政府2017年開始視中國為戰略競爭對手，是美國對華認知變化的結果，由美國特有的政治生態所致，也與特朗普及其閣員的執政理念和風格有密切關聯。中美關係從戰略目標和實力匹配度、兩國相互依存度等方面看，會有起伏和波動，但總體可控，關係發生「質變」的可能性不大。

但實際上，特朗普第一任期的中美關係現實吿訴我們，中美關係正在發生質變。這不是特朗普政府的執政理念問題，是以美國兩黨全面支持為基礎的國家方針大調整。