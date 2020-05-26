解放軍拘捕越境軍警　印度增兵拉達克　中印邊境究竟在發生什麼？

印度陸軍參謀長（相當於陸軍司令）納拉萬（M. M. Naravane）將軍近日突然率領幕僚飛往中印西段邊境地區。5月23日時，他專門視察了駐紮在拉達克地區列城（Leh）的印軍第十四集團軍總部。

《印度時報》、《印度教徒報》等媒體已視其為「局勢已經非常嚴峻」的標誌。這較之中印邊境的時下局面可能有些誤差。

持續了三周的中印邊境對峙的確出現了新情況。新德里電視台（NDTV）5月24日披露，一隊印度內政部下屬「印藏邊境警察」（ITBP）與印度陸軍混編的聯合巡邏隊於20日在西段邊境爭議地帶被解放軍「繳械拘捕」。孟買的《洛沙塔報》（Loksatta）等媒體則用「印軍士兵被俘」等語描述此案。

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印度陸軍隨即在5月24日發表「官方闢謠」，其發言人阿南德（Aman Anand）上校表示，印度陸軍並無士卒在中印邊界被俘獲並繳械。當媒體向他問及與印軍士兵同行的ITBP人員的遭遇時，這位發言人則無可奉吿。加之印度內政部對此也保持緘默，印度軍方的闢謠便顯得欲蓋彌彰。

對熟悉印度軍制的分析人士來說，ITBP是「邊防部隊」的同義詞，這支警察部隊自1962年中印戰爭以來一直活動在邊境最前沿，不僅維持邊防，更專事滲透、破壞等行動。這支被中方抓扣的隊伍因此來者不善。

不過，北京和新德里方面可能仍在邊境敏感問題上維持着避免升温的共識。

據新德里電視台等媒體的報道，這一隊印度軍警連同所持裝備「數小時後」就被中方放回。中、印兩軍高層亦曾迅速展開溝通，相關情報還呈送到了印度總理莫迪（Narendra Modi）處。

在中印邊境前沿，兩國軍方高層經常見面溝通。（路透社）

這種暫時查扣越界人員設備，隨後遣回的做法，其實也是2018年後中印在邊境地帶心照不宣的默契：印方也在2018年1月交還了中方越境作業時被其軍警查扣的工程車等。此次印方越境人員被中方「繳械拘捕」的風波也終究沒有影響雙方低烈度對峙的大局。

印度媒體至今仍熱衷於把5月5日後中印在乃堆拉山口、班公湖岸的數十人乃至百人級別的對抗上升到「第二次洞朗風波」的層次。

但外界同樣可以發現，中印雙方基層官兵一交手，其指揮官就迅速接觸，並第一時間達成「脱離戰鬥」（disengage）的共識。這也充分展示了中印邊境對峙的可控程度。

中印邊境對峙的平穩與中國的控制力有很大關係，在從印控克什米爾到藏南地區的中印「實際控制線」（LAC）上，中國已經以14個空軍基地，長達58,000公里的公路和30到32個師的總兵力對印度構成了壓制。

印度的准軍事部隊人員不僅負責邊境地區的治安、防務，有時也擔負情報、滲透等工作。（美聯社）

相比之下，印軍的「最後一英里」往往貫徹不佳，在中印南段邊境，印軍連接基地的道路時常被山體滑坡沖毀；在中印西段邊境，印方的築路行動也才剛剛開始。隨着印度與中國在軍事能力上的嚴重不對稱日益加劇，與中國與邊境的穩定也有助於確保印度的利益。

分析認為，中、印間的周邊局勢自2017年6月至8月間的洞朗對峙後出現了一個明顯的轉折趨勢：在洞朗對峙之前，邊境爭端局勢會影響兩國之間的溝通和政治、經濟局面；洞朗對峙之後，中印之間不時出現的邊境摩擦已對兩國間政經大局無礙。

在中印貿易額逐級擴大，中方也於2020年內加速推動區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）進程時，疫情考驗下的新德里在中印問題上繼續保持理智思考也在情理之中。