不要讓香港社運淪為舉世笑柄

一年多以來，香港原已存在的社會撕裂，經反修例社運全面彰顯，市民、媒體、議員、政府、中央，無不意識到改革之切。

值此時，在中美勢必持續多年的長期博弈趨勢下，亦不乏有美國政治人士將香港事態視作機遇，在「與港人通行」的表態下，又有幾分「藉此博取政治利益」、「力圖令『香港問題』長期作為中國掣肘」的考量？在香港歷廿載尤未通過《基本法》23條立法的背景下，香港確實有可能成為這種外部干涉的載體。今年全國人大對「港版國安法」的議程，亦是由此考慮而生。

然而，香港社會尚處於嚴重的誤解與彷徨，全國人大相關議程引發了進一步憂慮，也在情理之中。然而即便如此，又或者說，正因如此，人們才斷不當「病急亂投醫」。

近來，「向特朗普發信反港版國安法」的呼籲得到不少市民響應，參與者希望藉Twitter、Facebook和網上白宮聯署三種方式向美國總統特朗普請願，試圖透過國際壓力令中央對這項災難性的行動三思——毫無疑問，絕大多數市民參與這份倡議時，是誠心為香港考慮，誠心感到擔憂，然而，這種向特朗普請願拯救香港的想法，不僅徒勞，且恐怕只會令香港社運淪為國際笑柄。

特朗普是怎樣一位美國總統？他在國際社會眼中是怎樣的聲譽？港人需要對此有更清晰的認知。

美國總統特朗普5月21日在被問及「港版國安法」時表示，「我不知道這是甚麼，因為未有人知道」，但若成事，美國會作出強烈反應。（Reuters）

據皮尤民調中心（Pew Research Center）今年1月發布的全球民調，在被問及「美國總統能就國際事務做正確決定」時，僅有32%的英國人對特朗普有信心，該比例在德國為13%，法國為20%，荷蘭為25%，西班牙為21%，瑞典為18%，意大利為32%，加拿大為28%，巴西為28%，澳洲為35%，日本為36%，韓國為46%。遍覽整個亞歐大陸，僅有菲律賓（77%）、印度（56%）和以色列（71%）有過半民眾對特朗普抱有信心。

之所以如此，既是因為特朗普政府的荒唐決策，向各國發起關稅威脅、單方面退出諸多國際協議及多邊組織、鼓動極端民粹思緒，更是因為他繁不勝數的荒唐言論，無論是此前「夏洛茨維爾事件」對新納粹組織暴力致命行為的辯護，對海地及非洲各國「屎坑國家」的稱呼，「所有上過《學徒》節目的女性都與我調情」等發言，「我是智商最高的人之一，求你們不要因此覺得自己很蠢」等言論，還是在此次疫情期間，諸如「注射消毒劑以消滅新冠病毒」等表態，都讓歐洲民眾在接受美國機構調研時，發出了「我想說，你們白宮裏確實有一位瘋子」的感歎。

那麼，那些特朗普及其幕僚曾一再表示「與之同行」的對象，而今又是何種境地？最有代表性的自然是委內瑞拉反對派領導人瓜伊多（Juan Guaidó）。可是白宮除了一再做出「美國人與為了自由而正義抗爭的委內瑞拉人站在一起」等表態，還做了什麼？喊口號時異常慷慨，付成本時額外吝嗇，這種政策已經令「瓜伊多」成為失敗政策的代名詞——當然，這對共和黨在佛羅里達州的選情是頗有幫助的，該州聚集大量拉美裔難民選民，對以委內瑞拉馬杜羅（Nicolas Maduro）為代表的各拉美左翼政府持負面態度。

與此同時，從北京此次令世人驚歎的果決程度，以及觀察中央近幾日的表態，便可認識到此事已然不會有回頭路。無論歐美採取措施與否，「港版國安法」都將按既定程序推進。在此背景下，「請願特朗普」又能換來什麼呢？美國政府若是制裁數個中國企業及個人，則對香港的情況毫無影響；若是華府不顧世貿組織的規定，單方面否認香港獨立關稅區地位，那對香港又豈能算是好事？

瓜伊多被歐美多個國家認為是委內瑞拉合法領導人。圖為3月9日，瓜伊多在加拉加斯舉行記者會，呼籲民眾翌日上街參與反政府遊行。（Getty）

最近幾年以來，香港愈來愈多市民開始認識到香港的結構性矛盾，過去一年來的社會動蕩，更應讓所有剩下裝睡的人驚醒。而中外各界對香港的關注，都應可以成為推動香港改革的動力。

事實上，回歸20年以來，香港的自由和自主在「一國兩制」框架下大致得到了保障——這並不是沒有瑕疵。中央對兩制曾有越界，香港也未能盡善兌現一國。一國兩制既是一種設想與承諾，也是我們所不能丟失的基本制度框架，更是舉世獨有的政治實驗。在實踐中出現坎坷，這是正常的。

在此過程中，香港原本可以，也原本應該成為「一國兩制」依法落實過程中的積極角色，而非被動的參與者。這不僅是確保香港資本主義法律制度不變，更是幫助大陸對中國特色社會主義制度的完善，在一國的框架下，促就兩制的交匯與共存。便是以此次「港版國安法」為例，假使全國人大審議通過，未來落實執行的過程也會是雙向的，是為香港積極推動中國法治完善的機遇。

歸根到底，無論是「港版國安法」、23條、逃犯條例，還是一系列根深蒂固的經濟社會改革，都是香港及中國的事，決定權最終也僅在香港及中國手中，有需我們依靠法律、制度和理性去推動，去完善。

據皮尤民調調研顯示，全球受訪者對特朗普時代的美國普遍缺乏信心。（Pew Research Center）

值此時，無論是來自海外的批評與褒讚，乃至諸如美國盧比奧（Marco Rubio）、克魯茲（Ted Cruz）等議員宣稱的立法、制裁，甚至是特朗普所言的「一旦成事美國會作出強烈反應」，在綜合外交成本後，除了讓香港社會進一步動蕩，為其本人在國內積累有限的政治資源，都不會對事態的發展造成根本性影響，甚至是帶來負面影響。這才是媒體需要令社會認識到的現實。

因此，所謂打造「國際戰線」本就是鏡花水月——充滿個人政治考量的口號性國際聲援毫無用益，也沒人會為中國依法進行的制度完善工作發起「戰線」。試問，有哪個國家沒有自己的國安法例？而為此向特朗普這樣一位在國際社會備受鄙夷的總統乞援，就更是糟蹋香港人的尊嚴，令香港社運在國際場上淪為笑柄。

終了，「港版國安法」一旦通過，要阻斷的是「外部及境外勢力」對香港和中國事務的「公然干預」，要懲治的是與外部滲透勾連合流的「反中亂港勢力」。在執行過程中，自有700萬市民為之秉持公義。