誰對中國更強硬？拜登借港台議題發力

以往美國大選年，美國選舉政客常規性打中國牌主要聚焦經貿議題，但隨着中美雙邊關係邁向全面博弈的階段，美國政客打中國牌的方式、節奏和力度也在更新。

就新冠肺炎疫情之下的美國2020年總統選舉，美國總統特朗普（Donald Trump）和民主黨假定總統候選人拜登（Joe Biden）都在打中國牌，而且比拼誰對中國更強硬。兩人為此均已斥資百萬美元打廣吿，批評對方對中國過於友善或者軟弱。

目前來看，他們打中國牌着力點主要有四個，分別是貿易協議、台灣、香港和新冠肺炎疫情。

今年3月至5月上旬可以說是特朗普共和黨政府圍繞新冠疫情集中打「中國牌」的一個階段。期間有關「中國病毒」、「武漢實驗室病毒」以及「中國收買世衛組織」的政治宣傳達到了頂峰。但隨着歐洲、俄羅斯等世界各國疫情緩和，唯獨美國持續失控，病亡人數持續增加，這種「中國牌」的效力也在逐漸下降。美國輿論的焦點也逐漸由病毒源頭轉向美國執政者的管理問題和防疫體制的窘境。

5月下旬，美國打中國牌的着力點逐漸靠向了「貿易協議」和港台議題。貿易協議方面，自5月8日中國國務院副總理劉鶴同美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和財長姆努欽（Steven Mnuchin）通話，對第一階段貿易協議的執行情況進行「雙向再確認」後，美國國內逐漸出現了「美國可撕毀協議」的討論，美國總統特朗普對此也進行過暗示。

除此以外，台灣總統蔡英文就職和中國立法機構醖釀香港版「國安法」，一時間讓美國政客毫無避諱地借港台議題批評中國。這也是大選年「中國牌」的打法，其中大部分是美國政客出於選舉的需要，另一部分則反映美國左右兩派利用中國敏感議題在戰略上制衡中國的政治共識和需求。

在圍繞新冠肺炎疫情打中國牌時，拜登和民主黨高層反對特朗普的污名化和種族歧視的做法。以佩洛西（Nancy Pelosi）為代表的民主黨領袖更是直白地認為，特朗普圍繞新冠肺炎病毒對中國的指控，就是為了「嫁禍」中國，轉移自己在應對疫情方面的不力。但這種做法很容易被特朗普競選團隊包裝為「民主黨親中」的表現，特朗普更是宣稱，中國希望民主黨的拜登贏得大選。

共和黨這一波操作讓拜登團隊應對無力，畢竟特朗普政府掌控一定的話語權。為了挽回損失，或者「追趕」特朗普在中國議題上的強硬態度，拜登也採取了借力打力的方式，轉而在台灣和香港等熱點議題上嘗試做文章。

首先是拜登和台灣總統蔡英文在Twitter的互動。5月20日，拜登發文祝賀「蔡博士」開始第二個任期，稱台灣蓬勃的民主以及應對新冠肺炎疫情的處理方式是世界的典範，美國對台灣必須保持強勁、原則性且跨黨派的支持。蔡英文轉發拜登該文，並對拜登的祝賀表示感謝，同時強調她非常重視台美友誼，認為這超越了政治界限，並期待強化台美夥伴關係。

5月21日，美國總統特朗普參觀密歇根州福特汽車公司工廠時發言，並展示了自己選擇性佩戴的口罩。（AP）

之後是圍繞「港版國安法」，拜登也在努力展現對華強硬的一面。5月22日，拜登接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）專訪時表示，如果中國在香港實施國安法，美國必須領導全球譴責中國。他說「我們必須呼籲全世界譴責他們（中共）的行動」，拜登又批評特朗普對中國人權問題的「緘默」，「令全世界人民絕望」。

拜登接受專訪的前一天，特朗普曾向記者提到，如若中國堅持推動實施港版國安法計劃，美國將對此作出「強烈反應」。很明顯，拜登和特朗普是在比拼誰對中國更強硬，尤其在捍衛民主價值觀層面誰更積極。

兩人的競選再次證明「對華強硬」已然是兩黨共識。這種共識背後也有美國國內民意的轉變。經過極端保守派的輿論宣傳和反華公關，近來多項美國民意調查指出，美國國內對中國持負面看法的人在增加。

但兩人打中國牌的側重點又稍有不同。拜登的中國牌並沒有跳出自由派的那一整套說辭，而特朗普的中國牌則毫無規則或章法可言，有時體現極端保守派對中國意識形態化的攻擊，有時也利用民粹主義以及假新聞等製造對華仇恨。

就拜登而言，與其說他是在批中國，不如說是在借中國話題批特朗普。比如，拜登說「特朗普只會鼓勵流氓惡棍以及獨裁者，而事實上，我認為總統對這些人有某種程度的好感」。拜登的重心更多放在了特朗普「搞砸」了對華關係，或者對中國行為「熟視無睹」，並導致美國盟邦體系的瓦解和美國全球領導力的衰弱。

拜登擔任副總統期間，曾將向中國提人權問題視為「政治任務」，否則無法向美國國內交代。從這一點看出，拜登此時關心港台話題亦是出於選舉政治需要的考量。一方面是為了增加自己在國內及國際媒體當中的曝光度，畢竟特朗普在這一方面佔據優勢；另一方面也反映了兩黨借港台及經貿議題加大對華博弈的政治共識。