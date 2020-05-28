五股力量推動美股即將重返高點

美國總統特朗普5月26日在Twitter上大讚「股市大幅上漲，道瓊斯指數突破25,000點。標普500指數超過3,000點。各州應該儘快開放。向偉大的過渡已經開始，比計劃提前。會有起起落落，但明年將是有史以來最好的一年！」沒錯，最爽的就是特朗普。

5月26日，道瓊斯指數和標普500試探重要整數關口，道指曾經站上25,000點，標普一度升至3,000點，並突破200天均線。回顧看來，3月底以來美國主要股指上漲逾30%的漲勢。美國股市坐了一個過山車，道指從最高點29,568點，到疫情全球爆發引發資本市場狂瀉後的18,213點最低點，然後回到期25,000點的位置，距離高點只有一步之遙。其他標普500和納斯達克指數走勢大抵相同。

形成鮮明對比的是，過去9周，美國首次申請失業救濟人數累計3,890萬。美國過去10年來的就業增長早已被悉數抹平。美國聯邦儲備委員會警吿，美國失業率可能在5月或6月達到20%至25%的峰值。與此同時，美國製造業正以2008年經濟衰退以來最快速度收縮，消費者支出大幅下降，許多家喻戶曉的零售企業申請破產。

為什麼明明經濟很差，美股卻一直反彈，甚至快要回到疫情之前的位置？要從五個方面分析。

首先，首當其衝的推動因素是貨幣的超發，大量資金湧入股市，導致股市走向與基本面背離。美股在2月下旬觸頂後突然「雪崩」， 3月，美股以有史以來最快的速度跌入熊市，全球經濟停擺推動投資者進行恐慌性拋售。但自那以來，美聯儲快速注入現金，美國政府也已經撥款超過3萬億美元用於救助資金。

這一招可以說屢試不爽——2008年美國次貸危機引發全球經濟危機，採取了「大放水」政策，美股自2009年走出了11年的牛市。前期美聯儲「無底線」的救市政策，史無前例地直接將利率降為零，並且開始無限QE模式。當然，目前空間已經逐步被壓縮，後續政策空間會減小。

其次，市場「領跑者」保持增長。權重較大的大藍籌科技股貢獻了大部分反彈，被視為美股核心資產的前五大科技公司Facebook、Apple、Amazon、Microsoft、Google今年總體上漲了10%以上。這五大科技股約佔標準普爾500指數成分股的20%。它們都是疫情蔓延、美國「封城」的受益方。在二級市場上看，美股最大跌幅來自於能源股，今年跌幅達到35%，然而權重僅佔到3%左右，所以對指數的總體拖累有限。

第三，二級市場炒作預期。儘管目前經濟數據黯淡，但很多投資者願意押注於V型復甦，認為「利空兑現」或者「已經到了最差的時間」。數據上看，美國新冠病例數量有所減少，有關疫苗研發進展的消息又令股市振奮。各州陸續「解封」、經濟重啟計劃、企業復工，「人們在打賭……這已經是底部。」儘管無論是經濟學家還是政府官員都認為V型反彈不切實際。

在新冠肺炎疫情的衝擊下，為了穩定美國經濟得發展，美聯儲加大降息和QE政策。（新華社）

第四，美聯儲的政策支撐。儘管鮑威爾和其他美聯儲高級官員表示，他們認為不太可能出現V形復甦——即政府的最初救濟措施可能不足以維持經濟，尤其是考慮到這種衝擊史無前例，以及當前利率已降至零的情況下。但美聯儲這一波疫情下做了很多事，採取多種行動保護美國經濟，比如：提供2.3萬億美元新貸款；無限制購買國債，政府擔保和商業抵押支持證券；向「主要交易商」金融機構提供短期貸款，以換取抵押品，包括投資級債務；支持貨幣市場共同基金；通過購買投資級公司債券和商業票據，直接貸款給銀行，家庭，消費者，小公司和公司；降低銀行吸收虧損的資本和準備金的要求……

美聯儲明確表示，將想方設法提振美國經濟。近期美國股市的反彈一定程度上受到美聯儲的政策支撐。

此外，部分投資者也有種擔心錯失良機的心態。畢竟，特朗普政府已出台一系列救市舉措，有效激發了投資者的信心。近年來，投資者明顯沒有別的太好選擇。美國10年期國債收益率8日收於0.679%，高評級公司的回報率同樣很低，一些投資者甚至開始押注美國將實行負利率。而擺在他們眼前的是美股過去長達11年的牛市，所以這一輪被疫情的「撞腰」，讓不少投資者不想錯過。

當然，美國銀行五月份的基金經理調查顯示，超過三分之二的專業投資者質疑股市3月底以來的反彈是否意味着牛市的起點。其中約68％的調查受訪者稱此舉為「熊市反彈」。該術語暗示着，即使美股漲幅超過了20％，也不意味着熊市的結束。美國銀行的民意調查是華爾街最廣泛關注的投資者調查之一，而機構投資者的悲觀預期也與疲軟的基本面相吻合。