【專家有話說】朝鮮第七屆軍委第四次擴大會議：新方針、新團隊

朝鮮勞動黨委員長金正恩於5月23日主持召開第七屆最高軍事政策決議機構勞動黨中央軍事委員會第四次擴大會議。

會議提出，進一步增強核威懾力及在高度激蕩狀態下，運用戰略武裝力量的新方針； 會議還提出採取重大措施提高朝鮮人民軍炮兵火力打擊能力； 會議選舉黨中央委員會副委員長兼軍需工業部長李炳哲為勞動黨中央軍事委員會「二號人物」，即黨中央軍事委員會副委員長；破例晋升人民軍總參謀長朴正天為次帥，軍銜高於大將級別的總政治局局長金秀吉。

金正恩執政前後，黨中央軍事委員會副委員長由總政治局長或總參謀長擔任。但此次並不屬於朝鮮人民軍三大核心實權人物（總政治局長、總參謀長、人民武力相）的黨中央委員會軍需工業部長李炳哲，被選為最高軍事決策決定機構的「二號人物」。

李炳哲的軍銜是上將，比次帥朴正天及大將金秀吉、軍銜為大將的人民武力相金正寬都低。

即便如此，金正恩仍任命一直主導核及導彈開發工程的李炳哲為當黨中央軍事委員會副委員長，這表明金正恩想在短時間內全面增強核威懾力的堅決意志。

金正恩此次將朝鮮軍總參謀長朴正天提升為次帥，軍銜高於總政治局長金秀吉。朝鮮前最高領導人金日成1994年逝世後，掌管軍隊人事和政治思想事業的總政治局長的軍銜，需和統領軍事作戰的總參謀長相同或更高。可以看出金正恩此次任命果斷打破了這一慣例。

金正恩並未直接參与的最高軍事決策決定機構「朝鮮勞動黨人民軍委員會」的最高負責人是總政治局長，而一直以來，總政治局長的軍銜理應同總參謀長及人民武力相持平或更高。

金正恩此次將朴正天提升至高於總政治局長的級別，與其「為在高度激蕩狀態（局勢等急劇變化的狀態）下運用戰略武力的新方針」有關。因此，在局部戰爭或全面戰爭等非正常情況下，總參謀長有可能在金正恩的允許下，迅速決定使用核及導彈等戰略武器。

《勞動新聞》5月24日報道，第七屆黨中央軍事委員會第四次擴大會議討論了「武力（軍事能力）構成中存在的不合理機構、編製上存在的缺陷」、「重組新部隊、完善軍事震懾能力應對具有威脅性的外部勢力」等問題，決定「採取重大措施提高朝鮮人民軍炮兵火力打擊能力」。從上述報道來看，朝鮮在此次會議上可能討論通過了採取重組，或擴大運用核、導彈及火力編製，並解散或合併其他部隊等措施。

朝鮮已於2019年12月下旬召開第七屆黨中央軍事委員會第三次擴大會議，討論並通過了「根據黨的軍事戰略意圖，重組或擴大新部隊編製問題，變更部分部隊所屬和部署等重大軍事問題及對策」。而此次會議上，金正恩親自簽署了黨中央軍事委員會討論通過的「新軍事對策相關命令」等7項命令，暗示軍事組織及指揮體系經改組後更為具體。

🔻點擊圖輯觀看金正恩2019年10月登白頭山的相片🔻

+ 5 + 4 + 3

朝鮮加快增核戰力、對軍事組織和指揮體系進行重大改組，同其不再期待朝美協商及韓國收回戰時作戰控制權息息相關。全球因新冠肺炎（COVID-19）陷入混亂，特別是美國成為新冠肺炎的最大受害國，幾乎無暇關注朝鮮問題。對朝鮮來說，現在是其迅速提高核及導彈能力的絕佳時期。

另外，韓國為了收回戰時作戰控制權，正在加強軍備，引進隱形戰鬥機等尖端武器。因此朝鮮有必要增強其應對能力，有效應對韓國軍事力量。

可以預測，朝鮮今後將更加鞏固其「擁核國」地位，並通過對當前「總政治局長等級最高」的軍事決策及軍事指導體系進行大幅修正，逐漸走向應對「核戰爭」的方向。

韓國政府若想讓朝鮮重新坐上無核化談判桌，必須儘快制定韓朝防疫合作，以及對朝旅遊及人道主義援助等戰略。不僅是韓美合作，韓國同中國、俄羅斯、日本等周邊國家的戰略合作也極為重要。

由於新冠肺炎的全球大流行，以及美中之間爆發新冷戰，事實上很難期待國際社會為引導朝鮮實現無核化展開國際合作。因此，韓國政府有必要以擁核的朝鮮為對象，在韓國社會內部討論「採取何種現實性的安保戰略」及「謀求韓朝合作」，並為之尋求共識。