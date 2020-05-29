「中國借疫情破壞周邊穩定」：短期內不會改變的輿論命題

在西方輿論場當中，新冠肺炎疫情在全球爆發以來，中國一言一行都會被放在「疫情」的背景下進行解讀。最初，一些西方媒體和政客認為，中國為了掩蓋國內疫情的嚴重程度，或將在外交上採取更為強硬的姿態，轉移公眾注意力。隨着中國有效控制住疫情的蔓延，這類輿論進一步認為，成功遏制疫情的中國領導人在外交上「更為大膽」，甚至無視美國的制裁威脅。

譬如，5月28日，美國《華盛頓郵報》一篇報道說，新冠肺炎疫情並未削弱中國，中國反而在周邊「全方位」進行主權申索。

這篇報道所說的主權聲索主要涉及5月份中印邊境衝突、4月中越南海撞船事件、4月中國「遼寧號」航母編隊穿過台灣海峽，以及5月末中國兩會提出並通過的「港版國安法」。

談及這些事件時，美國媒體和官員都會強調中國政府「單方面」的角色，將中國定性為「入侵」的一方。美國國務院負責南亞與中亞事務的首席副助理國務卿威爾斯（Alice G. Wells）5月20日說，無論在南海還是中國同印度的邊界地區，美國持續看到中國挑釁和破壞地區安全的行為，使人們對中國如何利用其不斷增長的實力提出疑問。

再譬如，在台灣問題上，美國國會美中經濟安全審查委員會5月發布的一份涉及台灣的報吿，指控世衛組織將台灣排除在外，導致更多人因疫情死亡。報吿認為，北京正利用世界分心應對新冠肺炎疫情的檔口，推進相關議程。還有一些聲音認為，中國之所以在主權問題上加大力度，一定程度上也和世界其他國家專注於應對疫情有關。

中國提出「港版國安法」也被放在「疫情」的視角下看待。譬如，美國《紐約時報》和英國《金融時報》注意到，中國此時推出「港版國安法」，強化對香港的主權，適逢美英等西方國家被疫情拖累。由於2至3月中國領導人被國內疫情「削弱」，此時通過「港版國安法」展現實力就顯得尤為重要。

而事實上，自去年香港反修例運動爆發，令中央判定香港無法自行完成《基本法》23條的立法工作，加之美國對華攻勢急速加大，中央遂判定「時不我待」，不能再任由國安漏洞繼續存在，至少在半年前便已有如今「港版國安法」的計劃。如果今年兩會沒有因疫情而被推遲，全國人大早在3月就會提出立法。中國領導人「因為疫情而推出港版國安法」的說法是不成立的。

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這種「被疫情分心」的說法，在當下西方媒體報道中較為普遍。面對中國與他國的爭議性事態，也多站在批評中國的一方。

譬如，就5月的中印邊境士兵鬥毆、中國扣押印方情報軍警等事件而言，《華盛頓郵報》等媒體較多跟隨印度媒體報道，以印度立場評估事態。5月20日，美國首席副助理國務卿威爾斯抨擊中國，稱這種緊張局勢提醒世界注意北京構成的「威脅」。

另外，中國在兩會期間宣布軍費增加6.6%、達到年度軍事預算1,780億美元的規模，也一如既往受到關注，被認為此舉和中國在周邊採取更為「侵略性」姿態有關。

可以說，在所有中國同周邊國家的領土爭端中，西方媒體報道的基調很多會圍繞中國的「好鬥性」或「入侵」展開。即便和領土爭端無關的香港議題，也會被放在該視角框架內看待——「中國破壞周邊穩定」是西方輿論場存在多年的一個話題，現在所謂「中國借疫情在周邊發力」也是同理。在疫情年，這種思維不會改變。

然而，這種思維高估了疫情對中國內政外交的影響，低估了中國按照自身戰略布局推進相關議程的決心。由此，也會令人對前景產生誤判。

另一方面，「事實」往往是一種主觀判斷，有其兩面性。換位評估，反而是美國等西方國家在借疫情加大對中國施壓，利用疫情做文章。尤其在台灣和香港，以及新疆議題上，美國採取單方面舉措，或利用之前通過的相關法案對華施壓，或在外交上表達立場。這種態勢在今後一段時間內也不會改變。