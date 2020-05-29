孟晚舟繼續受審　各國最終都將面對加拿大的難題

5月27日，加拿大卑詩省高等法院就中國華為公司副董事長孟晚舟一案做出裁決。加方認定孟晚舟符合「雙重犯罪」標準，其引渡案將順延至6月15日。

加方首席大法官霍姆斯（Heather Holmes）在5月27日公布長達23頁的判決書，根據這份材料，即使加拿大沒像美國一樣對伊朗實施經濟制裁，但孟晚舟仍被判就「與伊朗交易與否」進行欺詐（Fraud charges）。

法官在事後解釋中，特別強調加方雖沒參加美國對伊朗的經濟制裁行動，但「美國的制裁在根本上沒有和加拿大的價值觀產生衝突」。

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）、外交大臣商鵬飛（Francois Champagne）等人在5月27日就此案先後發表聲明，強調「加拿大司法機構獨立運作」，孟案裁決是「獨立裁決」。杜魯多本人稱對「加拿大的司法系統有信心」。

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在5月27日的署名通訊稿中，美聯社強調「引渡案將繼續進行」，加方的這一決定預計會進一步損害中加關係。這點出了問題的關鍵。在法官和政要的口中，加拿大並未釋放孟晚舟是因為價值觀，是司法的力量。不過，司法獨立與否、價值觀正確與否並不重要，重要的是案件的判決會有附帶代價。

2019年3月7日至今，加拿大理查森公司（Richardson International）、威特發公司（Viterra Inc.）等多家企業的油菜籽已被停止出口中國，佔加拿大油菜籽40%的中國市場因此不復存在。

面對這種局面，北京只強調這是加拿大油菜籽10年間一直存在的「雜質問題」——與加拿大司法獨立，只講究法理一樣，中國質量管控也只講究質量。

美國的制裁力度不減，中國華為公司面臨的挑戰也與日俱增。而孟案的頓挫也與之直接掛鈎。（新華社）

說到底，孟晚舟一案早已成為中美新一輪對峙的波瀾。它的走向見證着中美貿易戰與中美對峙的熱度。

中美貿易戰自2018年3月爆發至今，美國仍對華為與第五代移動通訊技術（5G）問題呈現斬盡殺絕、瞠目相見的姿態。孟晚舟一案是中美貿易戰和華為問題的次生災害，其解決最終要依託於這些重大問題的突破，這其中留給加拿大左右逢源的空間愈來愈小，但加拿大也只能背負壓力繼續左右逢源。

加拿大當然清楚孟晚舟案的敏感性，孟晚舟面臨失去自由的困境，加拿大何嘗不是如此？畢竟，釋放孟晚舟便會得罪美國，引渡孟晚舟便會得罪中國，權衡之下，繼續拖延，待得中美角力呈現出更清晰的走向再做決定，反而才是最合適的選擇。

如今，孟晚舟及其律師團隊會繼續在加拿大應對司法程序，而這也是加拿大求之不得的情形。只要案件持續在加拿大進行，加拿大也就不必即刻在中美之間做出終極選擇。

或許，在未來十數年，乃至更長的時間裏，在中美世紀角逐的大背景下，加拿大而今所面臨的兩難情形，將會是很多國家共同的難題。