【美國示威】特朗普迅速定性暴徒　美國警察「軍事化」已久

因為明尼蘇達州警執法過當，壓頸鎖喉致使非裔男子死亡事件引發的美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市抗議活動已進入第四天，並且開始向紐約和俄亥俄州等其他地區蔓延，地方警察也加大了拘捕力度。

與之相對的則是抗議和暴力的不斷升級。根據美國有線電視新聞網（CNN）和《紐約時報》的報道，5月27日晚，明尼阿波里斯市的民眾衝進商店，哄搶商品並在店內縱火。5月28日晚，明尼阿波利斯的抗議者闖入並「接管」了當地警察局第3分局大樓，打砸縱火，摧毀了警察局內公共設施。

特朗普及其支持者定性「暴亂」

5月29日凌晨，美國總統特朗普（Donald Trump）發布Twitter，將抗議者稱之為暴徒（thugs），稱自己不能袖手旁觀，任由這種情況發生在該市。他同時批評民主黨掌權的市政府軟弱無能。特朗普甚至說，他已經和明尼蘇達州州長通話，並吿訴後者，他願意向該州提供「軍事支持」。

↓↓↓美國總統特朗普在Twitter發文回應事件，稱「無論多難，我們都會恢復對局面的掌控，但是當劫掠開始時，射擊就會開始」。

....These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020

可以說，白宮已經將這次地方抗議活動定義為暴亂。按照特朗普的說法，如果州長無法通過國民警衛隊（United States National Guard）恢復地方秩序，聯邦政府就會派遣軍方介入。

至於美國軍方是否真能介入地方暴亂，特朗普似乎也有據可依。

1990年，美國國會通過的《國防授權法案》允許美國軍方將剩餘的武器裝備分配給地方，用於禁毒等執法任務。這些軍事裝備包括裝甲車、防暴裝備、步槍、彈藥等，地方執法部門僅需為此支付運費。到了1997年，該法允許分配的目標領域不再侷限於禁毒，而是擴展至反恐等所有執法領域。

這某種程度上也導致了美國警察的「軍事化」。

↓↓↓非裔漢疑因警方過度暴力執法致死 導致美國多處發生示威或騷亂：

+ 27 + 26 + 25

2014年，一名黑人在密蘇里州被警察槍殺引發大規模遊行示威，階級歧視和槍支暴力問題突出。為了緩解矛盾，當時的奧巴馬政府決定限制向地方轉交軍事裝備，禁止向地方警察提供裝甲車、口徑12.7毫米以上的槍支及彈藥、榴彈發射器，並限制提供無人機、特殊火槍、爆炸物和防暴裝備。

但是，特朗普2017年上台後廢除了奧巴馬這方面的行政禁令，允許美國軍方向地方執法機構派送軍事裝備。

雖然警察「軍事化」絕非導致美國執法暴力升級和抗議示威增加的唯一因素，但有研究結果顯示，美國軍方向地方執法機構派送軍事裝備，只會引發當地更多針對警察的槍支暴力襲擊。特朗普考慮軍事介入的方案也存在風險。

軍事介入難化解矛盾

非裔民眾被警察執法過當致死曾引發過全國範圍的討論，但從最近發生的事件來看，警察暴力根本沒有緩解。根據《紐約時報》5月28日公布的數據，從2013年至2019年，每年都有至少2,000名美國民眾死於警察暴力執法。

一方面，警察暴力總會伴隨種族歧視和階級歧視的問題存在。根據美國《華盛頓郵報》2019年8月的一份報道，在美國，對於黑人來說，被警察殺害的風險大約是白人的2.5倍。從2013年至2018年，拉丁裔男性、非洲裔女性被警察執法暴力致死率遠高於白人。非洲裔是最大的受害群體。

另一方面，在美國，警察暴力執法以及因此引發的爭端，比日本、澳洲、英國和加拿大等其他西方發達國家更常見，造成這種差異的原因之一就是美國的高持槍率。美國人佔全球人口的4%，卻擁有世界上近50%的槍支。有的時候，警察擔心自己的生命安全，也會過度自衛或執法，從而導致這種惡性循環。

2020年5月28日，特朗普總統在白宮對推特的事實核查表達不滿並簽署行政令予以反擊。同一天，他發布Twitter批評明尼蘇達州「暴徒」，結果被推特官方批為「美化暴力」。（AP）

所以，表面上看，這次暴亂表面上看是抗議警察執法暴力，其實背後也反映了美國社會的既有矛盾，牽涉到槍支改革和階級歧視等困擾美國多年的社會性問題。當然，其中也摻雜一些政治因素。華盛頓政客也缺乏解決這些問題的政治魄力。

加上疫情的影響，美國聯邦和地方執政當局同民眾的矛盾衝突也日益明顯。在這種情況下，特朗普考慮動用軍事手段介入地方，試圖平息這種暴動，可能更多是為了展現自己「強勢」的表象，從而為自己在大選年的「領導力」加分。

且不說特朗普此舉可能在大選年引發的政治爭議，即便真的付諸實施，也只會進一步激化這些矛盾，根本無助於問題的解決。更何況，特朗普執政三年有餘，從來沒有表現出解決這些國內矛盾的意願，更沒有提出能夠解決這些問題的方案。