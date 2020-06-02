【美國示威】多重危機壓身　特朗普以受害者自居

2020年大選年伊始，美國朝野都在討論彈劾案對美國總統特朗普（Donald Trump)連任選舉的影響。那時，沒有人能都料到，短短數月，特朗普連任競選的影響因素會發生翻天覆地的變化。

一場新冠肺炎疫情引發的全國最嚴重的公共衛生安全危機、因為疫情而導致的自經濟大蕭條以來最嚴重的美國經濟萎縮，以及一場因為非裔男子被殺而席捲全國的抗議及暴力活動，幾乎在同一時間集中爆發，讓特朗普完全處於四面楚歌的境地。

加上他在應對疫情方面的失誤，以及無法儘早全面重啟經濟的挫折感，特朗普如坐鍼氈，言行愈發體現他的不安和不自信。而面對這場多個州及城市爆發的遊行示威及暴力活動，特朗普這位最高掌權者絲毫沒有表現出化解矛盾、解決問題的意願，反而仍在利用裂化的政治和社會氛圍，繼續玩弄政治，將內在的問題或自己不可控的因素，歸咎於與已無關的外部因素，尤其將自己包裝為當下處境的「受害者」，任由他所認為的針對自己的「傷害」無限放大。

在正常的情況下，或者對於一個明智的美國總統，在發生此等級別的多重危機時，一般都會站在全民角度，呼籲冷靜、克制，想法設法保持和平，甚至會在橢圓形辦公室發表一次全國電視講話，以安民心。這是過往美國總統的慣性危機處理手法。即便是出於公關需求，或者某種政治需要，他們也會這樣做。

但特朗普絲毫沒有這種化解矛盾的意願，根本沒有危機管控的意識，反而任由危機升級，利用混亂局面為自己博取個人政治利益。危機越大，「傷害」越大，特朗普「受害者」的姿態就會越高。眼下，特朗普以這種「受害者」姿態謀求權力私慾和個人政治利益的做法充斥美國內政外交領域。

譬如，此次席捲美國多個州的抗議示威活動的確存在暴力成分，但特朗普在短時間內就將抗議者無差別稱為「暴徒」，並承諾動用軍事手段支援地方，甚至打算將左翼激進運動「反法西斯行動組織」（ANTIFA）定性為恐怖組織，以此硬碰硬的方式回應當前的示威與暴力。一方面，這又是轉移矛盾和視線的做法，即將問題追究於極左勢力，同時將公共視線偏離新冠肺炎疫情；另一方面，這與其說是特朗普應對抗議示威，還不如說是他藉此展現「強勢」一面，包裝自己所謂的「領導力」。

換言之，應對抗議示威本身不重要，重要的是他採取何種手段應對。這一點從他批評由民主黨人掌控的州、市抗議和暴力升級就可以看出。在他看來，民主黨掌控的地區暴力升級，是無政府主義者作亂，是民主黨人軟弱無能的表現，而自己採取的舉措，包括軍事支援，是強勢和領導力的體現。他絲毫不會在乎此舉導致的負面後果。

他認定ANTIFA為恐怖組織，其實也符合這種思維，就是將一切「左」的事物放在對立面，把極左的升級為威脅。至於ANTIFA本身是什麼，特朗普本人根本不關心。因為在他看來，自己就是左翼極端勢力的最大「受害者」。但這種做法只會激化矛盾。如果特朗普真的在乎國內極端組織的存在，白人至上主義等極端右翼勢力也應該是他攻擊的對象。但他執政以來不但不譴責，反而很倚重這種勢力。

特朗普和Twitter之間的爭議也是如此。特朗普因為不滿在新冠肺炎疫情和有關抗議示威的推文中被Twitter官方加註「獲得事實」標籤後，特朗普迅速簽署行政命令，企圖要求Twitter負起更多法律責任，取消這種科技企業享有的豁免權。

這也是特朗普「受害者」思維的體現。他一貫認為，Twitter這樣的科技公司對總統審查是虛偽的，甚至是「親自由派」的，對自己存在歧視。

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這種受害者心態也體現在國際領域。在疫情期間，特朗普低估並錯估疫情，拒絕科學防控，無視世衛建議，歧視世衛同中國的合作關係，甚至向國民推薦未經臨床驗證的治療藥物和方法。為了轉移視線和壓力，他宣布「終止與世界衛生組織的關係」，包括取消對香港的特殊待遇。

這某種程度上也是為了迎合他反全球化和國際合作的核心選民，因為無論是世衛組織，還是中國，特朗普都無一例外地將自己包裝為了「受害者」，或者美國是「受害者」。這種姿態在他的政治盟友和支持者當中很受歡迎。

以上種種均可以看出美國領導力的缺失。新冠肺炎疫情困境、警察執法暴力、經濟成果分配不均、種族歧視等社會矛盾都體現美國根深蒂固的問題，有些問題甚至是體制性的，短期內不可能得到解決，但是，特朗普及其領導的共和黨政府並沒有展現出緩解矛盾、化解危機的「領導力」，更談不上有解決問題的魄力。

對於現在的特朗普而言，好像除了自己和自己人，其他人都在他的對立面，無論對方來自國內還是國外。在這種思維視角下，自己的「受害者」姿態就會愈明顯。既然是受害者，就不會展現出解決當下矛盾衝突的主觀意願。

這對於一位國家領導人而言，是在逃避責任，是軟弱的象徵，更是一種恥辱。