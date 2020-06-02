【美國示威】特朗普口中的Antifa：美國如何定性國內恐怖組織？

自打新冠疫情開始蔓延，全球社運迎來一波低潮，社交距離既阻止病毒擴散，也順帶掐熄了革命火種。然而，5月25日美國發生了警察跪壓非裔致死事件，此案歷經群眾輿論發酵，意外引爆街頭怒火，導致全美多地陷入騷亂之中。

截至6月2日，美國已有40座城市實施宵禁，國民警衛隊已部署至15州與首都哥倫比亞特區，白宮也遭示威者包圍攻打，特朗普（Donald Trump）甚至在5月29日當晚被護送至地下碉堡中避難，應變層級飆升至「9·11事件」後的罕見高度。

2020年6月1日，抗議弗洛伊德（George Floyd）之死的示威者跪在警察面前。（AP）

面對此般態勢，特朗普忽於5月31日當晚發推表示，要把極左的激進反法西斯運動「安提法」（Antifa）列為恐怖組織；美國司法部長巴爾（William Barr）也於同日一份官方聲明中提到 ，在全美抗議活動中，Antifa和其他「類似組織」共同煽動與實施暴力，已構成「國內恐怖主義」。巴爾表示，美國司法部將調用56個聯邦調查局地區聯合反恐特遣部隊（JTTF），以識別抗議中的「犯罪組織者與煽動者」身份。

然而在這波「恐怖主義」的話語風向下，各界疑惑恰如街頭示威人群，接連湧現：Antifa是何種組織？特朗普何出此言？聯邦政府是否有此權限？被列為恐怖組織後，Antifa又將面臨何種命運？

「安提法」們是誰

回顧過往，世界反法西斯運動的崛起，源自1920年代的意大利反墨索里尼抗爭，當年這股勢力匯聚了無政府主義與社會主義兩股思潮，帶有組織勞工與武裝鬥爭的活動傳統。雖說其於冷戰高壓下一度噤聲，卻仍透過以東德為代表的80年代歐陸左翼勢力傳入美國。

而相較於歐洲陣營對無政府主義、反納粹的追求，美國的反法西斯運動更聚焦於種族議題，因為這是自己揮之不去的歷史傷痕。故美國的Antifa之名雖源自德語的反法西斯主義（Antifaschismus）一詞，但其於美國80年代草創時，自稱的名號實是反種族主義行動（Anti-Racist Action，ARA）。

1921年，墨索里尼在羅馬出席國家法西斯黨的大會，支持者眾。（Getty Images）

隨着時間過去，如今的Antifa是美國反白人至上主義陣營中的一員，並因2016年頻繁抗議特朗普而登上媒體版面。其雖無明確主張暴力抗爭，卻也不推崇純粹的和平示威模式，更屢屢與右翼人士爆發肢體衝突，甚至通過駭客於網上竊取右翼人士個資加以公布，以收騷擾之效。故早在2017年6月，新澤西州國土安全與防備辦公室便將Antifa定義為「無政府極端主義」；同年8月，白宮請願系統「We the People」上更出現請願活動，呼籲政府將Antifa正式定義為恐怖組織。

上述場景與今日發展似曾相識，但當年的請願最後不了了之，主要是三大因素發揮了作用。一是Antifa的性質，二是請願的政治背景，三是美國自身的法規限制。

首先，Antifa嚴格來說，並不算「組織」，而是分散歐美的反法西斯泛極左翼運動總稱，不僅沒有明確的領導人，也缺乏清晰的角色定義與組織架構，故而不易被定調成恐怖組織。新澤西州的國土安全辦公室也於2019年將Antifa的定義修改為：「一個關注種族主義、性別歧視、反猶主義與其他不平等現象的運動」，但同時強調其成員各有政治議程，因此示威的暴力性難以預料。

二是2017年的請願目的，其實更多是為美國的右翼結盟服務。請願書的作者已於2017年接受採訪時坦承，當年的右翼團體間內鬥不斷，為使破碎的極右地帶彼此團結，必須動員群眾與形塑替罪羊，於是位處左翼的Antifa恰好成為其政治工具。這場請願自始至終，要的只是過程，而非結果。

三是請願要求於法無據。白宮已於當年正式回應，聯邦法律並無指定國內團體為恐怖組織的機制。這項客觀條件至今未變，但特朗普再次發難，自也有其政治考慮。

特朗普如今再提將Antifa列為恐怖組織，有其政治目的。（AP）

「恐怖組織」如何定義

綜觀歷史，美國國務院定義恐怖主義的傳統源自1997年10月8日的國務院2612號公吿，此份文檔將諸多位於拉美、中東、亞洲的伊斯蘭極端組織、民族分裂組織與激進馬克思組織歸類為「外國恐怖組織」（FTO），包括哈馬斯、「泰米爾之虎」、「阿布沙亞夫」等，有些組織稍後被移出名單，例如日本的赤軍旅（JRA）、赤柬與智利的愛國陣線（FPMR）。

而要進入這份名單，須滿足三要件：一是其本身為外國組織；二是該組織有從事恐怖活動的行為，或保留從事的意圖與能力，此處的恐怖活動意指「有計劃且具政治動機的暴力，並以無反抗能力者為犯罪對象」；三是該組織的恐怖活動已威脅到美國的國民或國家安全。

而一旦被列入名單內，組織將遭受經濟與活動空間上的強力制裁。首先，與該組織接觸過的個人，在某些情況下將不得入境美國；任何人或國家都不得向該組織提供貨幣、金融證券、金融服務、住宿、培訓、專家建議、身份證明等，否則將觸犯美國法律；若有需要，美國也能對這些組織施以軍事打擊。最近的案例，便是14個月前，國務院於2019年4月8日宣布，將伊朗革命衛隊列為恐怖組織，以加強對其制裁力道。

2019年4月8日，美國國務院宣布將伊朗革命衛隊列為恐怖組織。（Reuters）

但有規則便有例外，上述規定看似公允客觀，卻時常替美國的政治目的服務。例如2002年時，美國將庫爾德工人黨（PKK）列入國務院的恐怖組織名單內，卻在「伊斯蘭國」（ISIS）崛起後違反自己所設禁令，暗中與PKK聯繫，不僅給予資助還提供人員培訓，好讓其能協助牽制「伊斯蘭國」。

此外Antifa實也不在國務院的指名範圍內，因其不過是個鬆散的政治運動，也並非外國組織。針對打擊國內恐怖主義，如今的美國往往會引用2001年小布殊（George W. Bush）簽署的《美國愛國者法案》（USA PATRIOT Act），其允許聯邦調查局（FBI）基於反恐之由，無限期拘留移民、未經業主同意搜查房屋或企業、無需法院命令搜索電話電子郵件與財務記錄。

上述手段中，有不少條款遊走於違憲邊緣，並屢屢引發爭議。而自此法案公布以來，年年皆有相關嫌疑人被FBI逮捕，其中絕大多數是納粹主義、白人至上主義者。但《美國愛國者法案》雖為授權執法調查提供了「國內恐怖主義」之由，但美國至今仍不存在名為「國內恐怖主義」的聯邦刑事罪行，故要循此途徑將Antifa列為恐怖組織也是緣木求魚。

就現實角度觀之，Antifa的組織性模糊不清、又非外國組織，若非有意違憲，則窮盡現下一切行政途徑，都無法將其定調為恐怖組織、加以制裁，更遑論支持此舉的證據可信度。Antifa的運動者確實參與街頭示威，然而此次全國騷動豈止Antifa一派出面？又豈是其可完全主導、煽動而成？執法過當雖牽引出種族與階級怒火，但疫情導致的大規模失業潮、長期隔離焦慮，無疑都會助長示威力道。

此次示威除有種族與階級情緒驅動，也受疫情催生的隔離與失業潮影響。（AP）

為民粹與極化政治服務

早在疫情蔓延時，特朗普便重視選戰勝於防疫，力促經濟解封同時卸責各方，其屢屢口出反科學的防疫概念，以政治騎劫公衛專業；弔詭的是，公衛專家只能盡力配合、遷就特朗普的基本論調，其主張才有可能部分演化為公共政策。在民粹與極化政治的狹縫間，精英政治漸次失語失能。

而面對當下示威，特朗普同樣用上了服務民粹與極化政治的話語，其將騷亂罪名歸咎於左翼團體與境外勢力，並以根本無法在現下法律框架中實踐的「懲處」，換取右翼支持者的涕零與歡呼。

此外疫情雖壓制一切街頭運動，但自三月開始，美國的挺特朗普、擁槍、新納粹、另類右翼、校園右翼團體、前茶黨組織者便轉為在線串聯，並迅速在輿論上攻城略地；四月之後，在右翼智庫支持下，這些網絡勢力開始動員全國底層白人上街反抗居家令，並將種族主義議程植入看似中立的經濟議題。往復之間，右翼勢力迎來一波上揚，如Antifa這般左翼組織反而漸失街頭話語權。

特朗普此次發聲，動機恰似2017年的請願活動，以右翼白人為主要對話對象。但一國總統為求勝選，不惜將國家安全與族群話語當作助選工具，最終雖能動員一定選票，卻無助平息街頭騷亂，只會令美國社會受盡撕扯，最後傷痕累累走向民粹與極化深淵。