習近平特朗普誰會率先撕毀貿易協議？

新冠肺炎疫情爆發以來，關於「中美貿易協議要不要繼續履行」的討論聲浪已經出現了好幾波。 最新的消息是路透社6月1日報道，中國已要求國有企業停止從美國購買大豆和豬肉，此舉被視作是為了報復華盛頓準備取消香港的特殊貿易地位。 彭博社也稱，要求匿名的消息人士分別指出，國有的中糧集團有限公司（中糧）與中國儲備糧管理集團有限公司（中儲糧）已接獲命令暫停採購，中國買家也取消一定數量的美國豬肉訂單，但私人企業尚未被要求停止進口。

這並不是媒體第一次曝出中方可能停止履約，5月上旬內地媒體《環球時報》援引中國貿易談判相關人士對中國政府的建議，稱近期特朗普（Donald Trump）大肆指控中國隱瞞新冠疫情，令負責貿易事務的中國內部人士非常憤怒，中國方面出現了要求重新評估中美第一階段貿易協議的鷹派聲音，部分顧問敦促重新進行磋商。

此次路透社、彭博社稱中方因為香港問題停止採購美國大豆豬肉，而上次《環球時報》的報道是說中方可能因為美國在疫情問題上對中國的指責重談協議。

疫情、選情、經濟行情、騷亂是特朗普面臨的四大難題，點大圖瀏覽：

儘管中美貿易代表已經於5月8日通話確認將履行貿易協議，美國5月21日亦公布中美第一階段經貿協議的情況，指出中國現時已經可以接受美國出口藍莓、牛油果、大麥等農產品，中國已在最近幾周更新進口清單，更多美國企業符合條件對華出口商品。但是對於貿易協議中斷的討論仍然並未斷絕。

歸根結柢是因為中美關係陷入低谷，貿易協議是特朗普上台後同中方在經濟上達成的重大協議，這一協議具有風向標意義，如果被撕毀意味着中美關係將從輿論戰層次進入到毀約等實質性互相報復鬥爭。

2020年第一季度美國對華出口已經下降，疫情之後的中國經濟情況不容樂觀，中方能否履行採購承諾未可知。中國要在疫情問題上對美國的抹黑進行反擊，在涉港涉台問題上對美國的干預進行反制，中方可能會採取行動進行報復，而貿易協議是中方的一張牌。

這樣的說法有一定道理，但忽視了一個基本事實，那就是北京看待貿易協議的出發點和落腳點不會和其他話題混淆。

疫情回擊是一回事，涉港涉台問題的反制是另外一回事。疫情回擊看似很重要，實際上不過是口水輿論戰，美國在疫情源頭等問題上對中國的指責違反科學現實，並沒有贏得大部分國家的支持。中國助力世界經濟復甦將會自動為中國正名，國際社會看重的是中美在疫情上對國際社會的貢獻。指責解決不了問題。

涉港涉台問題是一個長期問題，是美國兩黨對華態度一致的話題，任何一屆美國政府都會就這些問題進行發揮，中國可以利用貿易協議對特朗普的票倉進行威懾，可能會起到一定作用，但起不到解決問題的根本性作用。

貿易協議是中美經濟關係穩定的重要一環。撕毀貿易協議受損的是中美雙方而不只有美國。在中美關係全線緊張的當下，貿易協議對於維繫中美互信、彰顯北京合作的誠意，至關重要。

脱鈎對中美都沒有好處，履行協議有助於加強中美關係的粘性。更何況，北京現階段希望在經濟復甦、國際治理中樹立負責任的中流砥柱形象，就需要在貿易協議上重信守諾的品格。

綜合來看，北京主動撕毀貿易協議，或者在貿易協議上做文章的可能性較小。

特朗普不到最後關頭難以拋棄貿易協議，點大圖瀏覽：

+ 3 + 2

媒體之所以認為中國有可能將很多問題同貿易協議掛鈎，在於對中國政策的穩定性、中國行事邏輯的了解不夠。混為一談一向是西方國家政府尤其是特朗普政府的行事作風。

特朗普現階段的唯一目標是競選連任。疫情、經濟衰退、弗洛伊德之死引發的騷亂對他來說是突發事項。特朗普並不希望這些成為影響其連任的絆腳石。但現實是這些正在影響特朗普連任。對華強硬是拯救支持率的一根稻草。特朗普必須抓住。當初特朗普願意簽署協議是為了利用中方的採購提振農業州的選情，貿易協議從一開始就被特朗普賦予了助選的功能。撕毀與否出發點也是選情。

特朗普深知撕毀協議意味着重啟貿易戰，這對於正經歷着大蕭條以來最嚴重失業問題的美國不是好事。但沒有什麼比當選更重要，一旦撕毀協議，也基本意味着特朗普的選情到了岌岌可危的地步。