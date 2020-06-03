【美國示威】騷亂已經偏離初衷　美國三大無解的難題

因非裔美國人弗洛伊德（George Floyd）之死而引發的、席捲全美的示威騷亂，早已不僅僅是為被害的弗洛伊德找回公平——執法過當致死的白人警官肖萬（Derek Chauvin）已經遭到逮捕並以謀殺罪檢控，如明尼蘇達州長沃爾茲（Tim Waltz）所言，局勢已經偏離初衷，與抗議弗洛伊德被警察致死已沒有關聯。

那麼美國人如此憤怒的暴力示威所為何事？說到根本，還是美國社會長期存在的三大頑疾。

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美國社會的第一大頑疾就是種族矛盾。弗洛伊德不是第一個被白人警察殺害的黑人，也不會是最後一個。雖然奧巴馬（Barack Obama）作為第一位非裔美國總統曾經主導白宮8年，但美國社會的種族矛盾並沒有因此而有所緩解。

例如在奧巴馬當政的最後一年，2016年7月美國再次發生嚴重的種族衝突。7月5日，巴吞魯日市（Baton Rouge）的一個黑人小販在一家便利店前兜售光碟時被兩名白人警察打死。7月6日，明尼蘇達州警察開槍打傷一名被盤查的黑人司機，後因失血過多死亡，死者母親在接受採訪時表示「他所做錯的就是身為黑人……我們知道很多黑人被殺。」這兩起事件發生後，當時美國多地也出現抗議遊行，數百人包圍明尼蘇達州州長官邸，甚至在外放火，高呼「沒有正義就沒有和平」。

結果2016年7月7日，達拉斯市舉行抗議警察槍殺黑人活動時，一名退役非裔士兵襲擊警察，造成5名警員喪生，而在襲擊前，他曾表示要「殺死白人」。7月17日，巴吞魯日市也發生警察遭槍擊事件，造成3名警察死亡，兇手同樣是一名退伍非裔軍人。這名非裔退伍軍人曾在社交媒體上宣稱「人們應對明尼蘇達州及巴吞魯日市的白人警察槍殺黑人進行還擊」。而2015年6月，美國南卡州查爾斯頓市的非裔衛理聖公會教堂發生血案，21歲的白人男子槍殺了9名黑人，並聲稱「想發起種族戰爭」。美國的種族矛盾由來已久，今天的情況並不特殊。

其實，在黑人作為奴隸被運到美國的那一刻，美國的種族矛盾就已經種下。一個是奴隸，一個是奴隸主，雙方懸殊的地位造成了歧視的產生。雖然在林肯（Abraham Lincoln）時代黑人奴隸獲得解放，逐漸取得與白人平等的地位；並在1960年代小馬丁路德金等人的民權運動努力下，成功在制度層面爭取到與白人同等的公民待遇，但是美國黑人的生存狀況一直較差，教育水平和收入水平長期處在社會最底層，並且犯罪率遠高於其他族群，這讓白人對黑人的歧視延續至今，很難消除。

黑人的生存狀態不改變，種族歧視、種族矛盾就很難改變。美國政府有能力通過特殊的政策，改變非裔美國人的生活水平嗎？可能性幾乎為零，崇尚自由的美國，政府能做的有限。黑人自身也有問題，如美國黑人家庭單親率超過65%，不重視教育，並且以13%的人口創造了美國50%的犯罪。要黑人短時間內改變自身的作風，同樣可能性幾乎為零。問題無法解決，種族歧視、種族矛盾將長期存在，這是美國的宿命。

美國大規模的抗議示威，已經從美國傳到世界各地。 (AP）

美國的第二個頑疾是警察濫用暴力，經常開槍殺人，這是引發種族矛盾的主要導火索。歐洲也有不少黑人，但很少有英國或法國白人警察濫殺黑人的情況。相對來說歐洲警察執法時比較克制，有底線，不會像美國警察那樣濫權開槍殺人。據全球數據研究公司Statista實時公布的最新數據，2020年的前5個月美國因為警察暴力執法而死亡的人數已有228人。

美國羅格斯大學（Rutgers University）2019年8月刊登在《美國國家科學院院刊》的一份新研究發現，年齡在25歲至29歲之間的各種族男性中，被「美國警察殺害」是繼癌症、心臟病、自殺和吸毒等因素之後的第六大死因。其中，少數族裔是美國警察暴力執法的最大受害者。

與此同時，開槍殺人的警察卻很少遭到起訴，更不用說受到刑事處罰。美國警察執法時有絕對權威，並且美國法律似乎也傾向於維護警察的權威。殺害弗洛伊德的警察肖萬被以謀殺罪起訴，是因為肖萬的過失太明顯，弗洛伊德並沒有反抗警察，並且民眾拍攝的視頻證據沒有模糊空間。但這樣的情況還是少數，在大多數沒有證據的情況下，法庭多數還是採信警方的證詞，所以很多開槍殺人的警察被無罪釋放。

警察的生命權必須受到保護，這似乎是美國社會的一種信條。任何有可能威脅警察生命的舉動，都可以讓警察合理的開槍射擊，即使這只是警察的危險想象。不少黑人青年因為白人警察的危險想象——懷疑有槍，被射殺在槍口下，很多美國電影都反映了這種無奈的狀況。美國警察濫權殺人的不正常狀態，能夠改變嗎？可能性幾乎為零，因為美國警察很容易受到生命威脅。

2020年6月2日，美國華盛頓一名示威者爬上白宮外拉斐特公園的圍欄，抗議喬治·弗洛伊德被警察窒息而死。（Reuters）

這就要說到美國的第三大頑疾，槍支氾濫。正是因為美國幾乎人人有槍，才讓警察處在隨時可能被犯罪分子殺害的恐怖狀態中。而這種恐怖狀態，增加了美國警察開槍的可能，也讓法庭更多的考慮維護警察的執法權威，希望以此震懾犯罪。

因為槍支氾濫，美國已經發生了無數起槍擊案的悲劇，很多學生、無辜的人倒在暴徒的槍口下。報道顯示，美國每年死於槍擊的人數超過萬人，高峰時超過3萬人。其中，有數十名警察被犯罪分子殺害，同時每年有數百名美國民眾倒在警察的槍口下。可以說，槍支氾濫讓所有美國人（包括警察）都處在隨時可被射殺的危險中，加劇了美國社會的警察濫權、警民矛盾和種族矛盾。

但美國可能禁槍嗎？不可能。便是退而求其次，在每次槍擊案後討論控槍的可能，最後都是不了了之。持槍已經被美國人冠上「天賦人權」的地位，受到憲法的保護，任何美國政府都沒有足夠民意支持和資源去侵犯人民的「天賦人權」，所以美國人只能與氾濫的槍支相伴而生。

禁槍不可能，控槍又太難，警察的生命便持續受到槍支威脅，警察也就必然會陷入濫權開槍殺人的現實，由此帶來的結果就是美國種族矛盾難以調和，甚至不斷加劇，讓整個美國社會陷入「過度執法致死-抗議-矛盾加深-更濫殺-更抗議-更種族矛盾」的惡性循環。

雖然此次大規模示威騷亂與美國疫情失控導致失業率大增有關，但從根源上說還是以上所說的三大無解難題，在持續推動美國社會不定期的陷入騷亂。一方面，美國是世界上最強大、最發達的國家，但另一方面，美國也無力解決自身存在的種族歧視、警察濫權、槍支氾濫等頑疾，這就是強大又脆弱的美國，摧毀美國的只能是美國自身。

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