中美所有客運航班即將中斷？北京調整政策的唯一考量

美國交通部6月3日發布命令，宣布將從本月16日起，暫停所有中國航空公司執飛的中美定期客運航班。

今年1月31日，在美國國務院於前一日提高對中國的旅行提示，建議不要前往中國之後，美國各大航公公司隨即暫停了飛往中國內地的航班。因此，在過去4個月裏，中美之間的航空客運服務僅由中國航空公司提供。5月美國逐步復工之後，美國航空公司計劃恢復中美航線，但據美國方面稱，美國航空公司的復航申請被中方拒絕。

對於暫停中國航空公司客運航班，美國的理由是中國政府「未能允許美國承運人實現往返中國的定期客運航空服務，無法行使雙邊權利的全部內容」。也就是說，中國不批准美國航空公司復航，所以美國將暫停中國航空公司的客運航班。

疫情期間航空公司的經營受到重大影響。圖為3月25日，美國航空公司和聯合航空公司的飛機在鳳凰城的天空港國際機場臨時存放。（AP）

美國最新政策一出引發渲染大波。有聲音認為北京拒絕美國航空公司恢復航線，是對美國今年1月底率先對華斷航的政治報復，美國政府如今暫停所有中國航空公司的客運航班，等於中美之間所有客運航空即將中斷。中美矛盾在航空領域的大爆發，對兩國關係的損害非常大，會造成事實上的人員交往中斷。如果中方能夠批准美國航空公司復航，問題將迎刃而解，主動權掌握在北京手裏。

在筆者看來，看似問題的關鍵在中國是否批准美國航空公司復航，實際上問題的核心仍然是疫情管控。

北京最新的政策調整

中國民航局6月4日發布「關於調整國際客運航班的通知」，通知中已經將此前著名的「五個一」政策調整為了「四個一」，即「外國每家航空公司經營至我國的航線只能保留1條，每周運營班次不得超過1班」，並非此前的一個國家只能有一家航空公司，而是所有的外國航空公司都有機會。

「五個一政策」：2020年3月26日，中國民航局發布《關於疫情防控期間繼續調減國際客運航班量的通知》，以3月12日仍在飛的國際航班計劃為基準，要求中國國內每家航空公司經營至任一國家的航線只能保留1條，且每條航線每周運營班次不得超過1班；外國每家航空公司經營至中國的航線只能保留1條，且每周運營班次不得超過1班。

此外北京還宣布自2020年6月8日起，所有未列入「第5期」航班計劃的外國航空公司，可在本公司經營許可範圍內，選擇1個具備接收能力的口岸城市（具體城市名單可在民航局官網查詢），每周運營1班國際客運航線航班。

2020年3月4日特朗普在白宮與航空公司首席執行官舉行會談。（AP）

中國自2020年6月8日起實施航班獎勵和熔斷措施。獎勵措施是，航空公司同一航線航班，入境後核酸檢測結果為陽性的旅客人數連續3周為零，可在航線經營許可規定的航班量範圍內，增加每周1班，最多達到每周2班。

熔斷措施是，航空公司同一航線航班，入境後核酸檢測結果為陽性的旅客人數達到5個的，暫停該公司該航線運行1周；達到10個的，暫停該公司該航線運行4周。「熔斷」的航班量不得調整用於其他航線。「熔斷」期結束後，航空公司方可恢復每周1班航班計劃。

中國民航局官網最新發布的具備國際客運航班接收能力的口岸城市名單包括37個城市。

美國客運航空停航錯失政策機遇

此前3月26日中國民航局發布「關於疫情防控期間繼續調減國際客運航班量的通知」，通知說「以民航局3月12日官網發布的『國際航班信息發布（第5期）』為基準，國內每家航空公司經營至任一國家的航線只能保留1條，且每條航線每周運營班次不得超過1班；外國每家航空公司經營至我國的航線只能保留1條，且每周運營班次不得超過1班」。

中國民航局還曾在3月22日發布公吿稱自3月23日00時開始，所有目的地為北京的國際始發客運航班均須從12個指定的第一入境點入境。各航空公司航班指定的第一入境點可以在民航局、航空公司官網上查詢。

由於美國航空公司早在2月份就停止了中美客運航班，因此中國民航局通知提到的「國際航班信息發布（第5期）」中並沒有美國航空公司運營的客運航班班次。疫情期間各國紛紛消減航班，中方的通知中也並沒有就外國航空公司如何在疫情期間申請復航做出安排。

歐美疫情嚴重，大量滯外中國公民希望回到中國，但由於航班有限，這一訴求並不能順利實現。圖為4月2日，中國駐德國大使吳懇（前右）將「健康包」交給中國留學生代表。（ 新華社）

管理問題而非政治問題

根據北京以往的政策，如果美國多家航空公司紛紛向北京當局遞交復航申請，具體的執行部門確實面臨應對難題。此前由於大部分國際航班都集中在12個口岸城市，口岸所在城市的核酸檢測，入境人員隔離壓力非常大，這是具體的管理問題，很難說是政治報復美國。

中國民航局6月4日發布的最新通知不只是回應了美國航空的需要。宣布了所有此前未列入名單的外國航空公司如何複航方案也迎合了其他國家紛紛復工後希望重開航線的需要。口岸城市增加拓展了中國的接待能力。對國際航班實行獎勵和熔斷機制是常態化疫情防控下對航班的動態管理辦法。

北京不太可能出於政治報復等因素拒絕美國航空公司。正常情況下，客運航線承擔的是具體的經濟人文交流，非常重要。中國的對美國的態度遠沒有到要斷絕交流的地步，這不符合北京的利益。

在中國民航局的最新政策下，美國航空公司可能會實現客運復航，但由於美國疫情形勢非常嚴峻，美國航空公司未來會否觸碰航班熔斷機制亦未可知。

疫情期間各國都收緊了簽證政策，2月2日開始美國就拒絕在抵達美國前14天曾到過中國的人入境，中國3月28日起暫停持有效簽證、居留許可的外國人入境當局，目前真正對新增中美客運航線有需要的，是在美希望回到中國的中國籍人員，以及在華希望前往美國的美國籍人員。大量的在美中國人回到中國，會陡然增加中國國內的疫情防控壓力。北京亦需要提前做好這方面的準備。