【美國示威】支持特朗普軍事鎮壓的四種力量

美國總統特朗普（Donald Trump）想要動用聯邦軍事力量介入和支援地方執法，應對美國多個州及城市爆發的遊行示威活動。在6月1日白宮玫瑰園發表講話時，特朗普就已經宣布動用軍方資源支援地方執法。他當時說，自己已派遣數千名全副武裝士兵、軍方職員和執法人員阻止這場暴動。

也就是說，雖然當前的示威抗議活動雖然主要由各州州長負責，沒有允許美軍進入，但從聯邦層面來看，美國軍方已經參與其中。五角大樓已經派出憲兵和工兵離開華府，支援地方國民警衛隊，包括軍用直升機也被用來恐嚇和驅散抗議示威者。

雖然在外界一片反對聲中特朗普暫時放棄「軍事鎮壓」這一選項，但作為美國總統，面對國內抗議，提出並討論這一選項本身就是一件非同尋常的事情。那麼，是什麼樣的因素和環境促使特朗普有這樣的想法，甚至絲毫不顧及當前他同Twitter的爭議，公開利用Twitter傳達軍事選項的信息。

從目前來看，特朗普有此想法是和四種力量分不開的。

其一，是國會當中在國安議題上持鷹派立場的極端保守派。比如，共和黨參議員柯頓（Tom Cotton）和（Lindsey Graham）。兩人都是密切接觸軍方及國安情報的議員，也是特朗普在國會當中少有的政治盟友。

格雷厄姆認為，不能讓街頭無法無天，完全支持動用聯邦力量恢復秩序。柯頓在6月1日就在Twitter表示，支持特朗普動用《暴亂法案》（Insurrection Act）部署現役軍隊，支援地方執法。柯頓把抗議示威者視為無政府主義者、打砸搶燒的暴動分子，將他們的行為視為「國內恐怖主義」，強調要對他們的破壞行為「零容忍」。柯頓當時的說法是，這種軍事支援要「確保暴力在一夜間結束」。

6月3日，即便全國批評聲一篇，特朗普猶豫不決，柯頓還是在《紐約時報》發佈題為「派入軍隊」（Send In the Troops）的文章，為軍事鎮壓暴動辯解。

其二，敲擦邊鼓的保守媒體。

霍士新聞是最早一家、也是目前唯一一家將抗議示威者形容為「暴徒」的美國主流媒體。由於霍士新聞的觀眾大多是特朗普的支持者，這一媒體的立場一定程度上也會起到為特朗普及保守派「擂鼓助威」的作用。

柯頓也曾接受霍士新聞網採訪，強調如果地方執法力量不夠，地方政客不作為，就應該動用軍事手段。

2020年2月新冠疫情在中國爆發後，美國參議員柯頓將肺炎病毒同中國生化實驗室相聯繫。左一為共和黨參議員格雷厄姆。（Getty）

其三，白宮國安幕僚的默許。

特朗普做出任何一個決策，白宮內部總有人支持或者附和，這是當前特朗普內閣的鮮明特點。特朗普將抗議示威者視為暴徒，並提出軍事選項予以鎮壓，必然也會有幕僚表達支持。

根據《紐約時報》6月2日的報道，白宮內部曾就特朗普提出的動用軍事選項進行過激烈討論，副總統彭斯（Mike Pence）和國防部長埃珀（Mark T. Esper）在內部討論中支持動用《暴亂法案》，認為這一選項比動用國民警衛隊更快更有效。埃斯珀和軍方人員溝通時甚至將那些抗議示威城市形容為「battle space」（作戰空間）。

但最後在女兒伊萬卡（Ivanka Trump）的建議下，特朗普選擇在6月1日宣布完動用國民警衛隊支援地方執法的決定後，前往華盛頓特區東北部被抗議者破壞的聖約翰教堂，並在該教堂前手持《聖經》留影。據瞭解，為了給特朗普前往教堂「開路」，特區警察曾使用橡膠子彈、化學刺激物和閃光彈驅散示威者。這些舉動再次引發爭議。

We should have zero tolerance for anarchy, rioting, and looting.



If necessary, the president should use the Insurrection Act to deploy active-duty military forces to these cities to support our local law enforcement and ensure this violence ends tonight.



Not one more night. pic.twitter.com/a41ExMrgIZ — Tom Cotton (@SenTomCotton) June 1, 2020

埃斯珀和美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）後來稱對此毫不知情，也不知道特朗普會有留影的安排。在各方壓力下，尤其是考慮到軍方內部的反對聲音，埃斯珀6月3日正式表態，不支持動用《暴亂法案》。根據《紐約時報》6月3日的報道，特朗普對此感到憤怒。

其他幕僚雖然也反對軍事介入，但他們反對的理由大多基於「州權」和「聯邦權限」之分，而非軍事手段可能造成的後果。

最後一股力量就是特朗普本人對軍事強權手段的「偏愛」和利用軍事手段樹立和積累政治權威的「衝動」。

特朗普崇尚軍事實力和手段不是新鮮事，這是他從商從政生涯一直堅持的「信條」。在國外，特朗普曾下令在敘利亞和也門開展軍事行動，以此彰顯自己的總統權力，樹立自己在國內的權威。

此次派遣國民警衛隊在明尼蘇達州參與執法，特朗普更是宣稱「這看上去是一件漂亮的事情」（It's a beautiful thing to watch），由此可以看出他對軍事手段的青睞。根據《每日野獸》（Daily Beast）的報道，特朗普甚至詢問過幕僚是否可以派坦克進入抗議示威地區維護秩序。

6月1日傍晚，美國總統前往聖約翰教堂之前，華盛頓特區防暴警察對教堂附近的示威者進行清場。（Reuters）

眼下國內疫情和經濟衰退的雙重打擊，嚴重削弱了被彈劾後特朗普本可恢復的政治威望。在明尼蘇達州抗議示威發生僅僅兩天後，特朗普就向該州州長提出了軍事支援的選項，並將示威者稱之為暴徒。加上事後媒體報道說他曾被送往地下掩體暫避風頭，更是被視為軟弱和狼狽的象徵。在這種形勢下，特朗普就急於表現「強硬」。按照《紐約時報》專欄作家紀思道（Nicholas Kristof）6月3日的一篇文章，特朗普就是要展現男人的一面（manhood）。

特朗普將左翼組織反法西斯主義運動（ANTIFA）定性為國內恐怖組織其實也是為了展示「強勢」，而該組織本身是不是恐怖組織、是否是抗議背後的鼓動和參與力量，對特朗普來說根本不重要。

11月大選前，特朗普還會有利用混亂局面或軍事手段為自己博取政治利益的做法。特朗普心中越不安和越不自信，他對外就會佯裝強硬，或者訴諸一些不顧後果的舉動，甚至不排除進行一場政治豪賭。